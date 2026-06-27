Sebastián Montoya queda a un paso de su primera victoria en la FIA Fórmula 2

El piloto colombo-estadounidense Sebastián Montoya logró la segunda posición esta tarde en la Sprint Race de la FIA Fórmula 2 en el Red Bull Ring de Austria. A media vuelta del final se le escapó su primera victoria como consecuencia de la alta degradación de los neumáticos.En la partida el piloto de PREMA Racing fue superado por John Bennett, pero unos segundos después se produjo un Safety Car como consecuencia de una colisión múltiple en la curva 3 que afectó a Oliver Goethe y a Tasanapol Inthraphuvasak. En el incidente estuvieron involucrados los pilotos de Invicta, Rafael Câmara y Joshua Duerksen.Una vez reiniciada la carrera, Sebastián Montoya comenzó una fuerte presión sobre el piloto británico de Trident. En la vuelta 8 aprovechando el DRS, el colombiano retomó el liderato en la curva 4.En la última vuelta Bennett se acercó a Montoya y con mejores neumáticos y DRS, logró superar al piloto latinoamericano, logrando así el primer lugar. El podio fue completado por el mexicano Rafael Villagómez.Es el cuarto podio de Sebastián Montoya en la FIA Fórmula 2.Mañana la Feature Race de la F2 será a las 10:10 hs (3:10 hs de Colombia), iniciando el mexicano Noel León desde la pole position. Sebastián Montoya lo hará desde el décimo lugar.