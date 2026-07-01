Pirelli analiza el exigente reto de los neumáticos en el histórico Circuito de Silverstone

Pirelli, el fabricante exclusivo de neumáticos de la Fórmula 1, enfrenta uno de los retos más exigentes de su calendario: el Gran Premio de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone.El trazado con sus 5,891 kilómetros y 18 curvas, es reconocido por su severidad. Secuencias como Maggotts-Becketts-Chapel, combinadas con largas rectas, generan fuerzas laterales extremas y cambios de dirección a alta velocidad que someten los componentes a una degradación acelerada. Lewis Hamilton, el piloto con más victorias aquí, ha comparado la experiencia con pilotar un jet de combate.Ante estas condiciones, Pirelli ha seleccionado los compuestos más duros de su gama: C1, C2 y C3. La decisión responde a las aceleraciones que superan 5G en sectores clave, similares a las registradas en Suzuka o Spa. El eje frontal, especialmente el neumático izquierdo, soporta la mayor carga debido a la predominancia de curvas a la derecha.La superficie del circuito, aunque no es abrasiva y ofrece un buen nivel de adherencia por su uso constante, no mitiga el estrés mecánico. Los análisis previos anticipan que la mayoría de los equipos optarán por una estrategia de una sola parada en la carrera dominical, utilizando principalmente los compuestos C2 y C3. El C1, el más duradero, será probablemente relegado a las sesiones de entrenamientos libres, en un formato que este año incluye la Sprint.La variable climática añade otro factor de complejidad. La famosa impredecibilidad meteorológica británica ha llevado a que, durante los dos últimos años, los autos hayan requerido neumáticos intermedios el domingo.Pirelli permanecerá en el circuito después del evento para realizar, con el apoyo de Mercedes y Williams, tests de desarrollo de los neumáticos para condiciones de seco.La marca italiana ha encargado al artista Paul Oz la creación del trofeo del podio, una pieza que fusiona elementos de aluminio –material histórico de la aviación vinculada al origen del circuito– y fibra de carbono, símbolo de la ingeniería moderna, dialogando así entre el pasado aeronáutico de Silverstone y su presente como centro neurálgico del automovilismo mundial.