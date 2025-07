Piastri gana y se aleja de Norris en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Bélgica

Vuelta a vuelta del GP de Bélgica 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Bélgica 2025

Luego de una demora de 90 minutos por la intensa lluvia y la espera de la dirección de carrera para que la pista estuviera en condiciones seguras para competir, el piloto australiano Oscar Piastri se llevó la victoria en el GP de Bélgica, estirando nuevamente la ventaja sobre su compañero Lando Norris quien terminó segundo. El podio lo completó Charles Leclerc.Para algunos el tiempo que tomó el inicio de la carrera fue excesivo, debido a que las condiciones estaban mejorando notablemente. Sin embargo para la mayoría de los pilotos la decisión fue correcta, pensando en la seguridad.Ahora el debate entra entre el espectáculo y la seguridad. ¿Tomó más tiempo de lo debido? Nosotros pensamos que sí y se puede encontrar el equilibrio ideal.Cuando finalmente se dio luz verde para comenzar la carrera, eso sí, bajo Safety Car y con neumáticos intermedios, Norris, desde la pole, mantuvo brevemente el liderato hasta que un pequeño error en La Source permitió a Piastri atacar.El australiano aprovechó la succión en la subida hacia Raidillon y superó a Norris en la recta Kemmel, tomando una ventaja que no soltaría el resto de la carrera.Mientras los McLaren dominaban al frente, Charles Leclerc (Ferrari) libró una intensa batalla con Max Verstappen (Red Bull) por el tercer puesto. El monegasco mantuvo al triple campeón a raya con un pilotaje defensivo impecable, asegurando el podio.Por detrás, George Russell (Mercedes) superó a Alex Albon (Williams) para quedarse con el quinto lugar, mientras que Lewis Hamilton, que comenzó desde el pit lane, remontó hasta el séptimo puesto.La transición a neumáticos slick fue determinante. Hamilton fue el primero en cambiar a medios en la vuelta 12, forzando a los líderes a reaccionar. Piastri, Leclerc y Verstappen entraron en la siguiente vuelta, pero Norris, atrapado detrás de su compañero, retrasó su parada hasta la vuelta 14, optando por neumáticos duros en una apuesta por una sola parada.Sin embargo, el desgaste de sus neumáticos en las últimas vueltas le impidió recortar la ventaja de Piastri, quien cruzó la meta con 3 segundos de ventaja.Norris intentó reducir la diferencia en las últimas vueltas, pero un bloqueo en la frenada le costó más de un segundo, sellando su segundo puesto. Leclerc, por su parte, mantuvo a Verstappen a 1.5 segundos, asegurando el tercer lugar.Russell, Albon y Hamilton finalizaron del quinto al séptimo lugar, mientras que Liam Lawson sorprendió con un octavo puesto.El top 10 fue completado por el brasilero Gabriel Bortoleto (Sauber) y Pierre Gasly (Alpine), este último con una defensa férrea durante toda la carrera con Yuki Tsunoda y otros cuatro pilotos.Carrera para el olvido tuvo Fernando Alonso con el decimoséptimo lugar, al igual que para Franco Colapinto con el penúltimo puesto.Con los resultados finales de este GP de Bélgica en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 266 puntos,Lando Norris (250),Max Verstappen (185),George Russell (157),Charles Leclerc (139),Lewis Hamilton (109),Kimi Antonelli (63),Alex Albon (54),Esteban Ocon (27).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 516 puntos,Ferrari (248),Mercedes (220),Red Bull (192),Williams (70),Sauber (43),Racing Bulls (41), octavo Aston Martin (36),Haas (35) yAlpine (20).La decimocuarta válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará la próxima semana, del 1 al 3 de agosto, con motivo del GP de Hungría en el renovado Circuito de Hungaroring.El Safety Car lidera el grupo debido a la lluvia. Se suspende el procedimiento de partida por parte de la dirección de carrera. La mayor parte de los pilotos reportaron problemas de visibilidad. Bandera roja. La carrera comienza a las 16:20 de Spa. Todos los autos en el pit lane.Inicia la carrera. Comienzan a contar las vueltas. Salen los autos detrás del Safety Car.Sigue el Safety Car en la pista. El asfalto se ve en condiciones para competir. Hamilton dice que se está secando.Sigue mejorando la pista. Algo de spray pero se podría competir.Dirección de carrera informa que la partida será en movimiento, no estática.Se retira el Safety Car. Norris adelante, pero sale algo complicado de La Source. Piastri lo pasa en la recta Kemmel y toma el liderato. Todos con intermedios. Leclerc se acerca a Lando y Oscar se aleja.Norris se queja de la carga de la batería. Dice que lo utilizó durante el Safety Car. Russell pasa a Albon y toma el P5. Sainz y Hamilton pasan a Stroll. Suben al P16 y P17. Colapinto P15.Norris se acerca a Piastri. Gap de 1.1s Verstappen se conecta a Leclerc por el P3. Comienza a secarse la línea de carrera, en especial en Pouhon por el desnivel y el sol.Antonelli se salta la chicana. Hamilton pasa a Sainz, Colapinto y Hülkenberg. P14 para Lewis. Verstappen sigue cerca de Leclerc en el P4.Hamilton viene realizando un pilotaje impecable con pista húmeda. Sube al P13 tras pasar a Gasly. Piastri a 1.5s de Norris. Lawson presiona a su compañero Hadjar por el P8.Verstappen con todo sobre Leclerc por el P3. Muy cerca en Pouhon. Gap de 0.3s.Leclerc reporta que sus neumáticos se están acabando posiblemente por la carga aerodinámica. Sale complicado de La Source, en la curva 1, y Verstappen se conecta. Piastri se aleja a 1.9s de Norris.En pits Hamilton, Gasly, Hülkenberg y Alonso. Salen todos con medios. Verstappen se vuelve a acerca a Leclerc. Se desliza el monegasco. Los intermedios de lluvia se están destrozando.Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell, Albon, Lawson, Bortoleto, Bearman, Colapinto, Sainz, Antonelli y Stroll en boxes. Norris adelante aún con intermedios. Los slicks son más rápidos. Hamilton sube al P10.Norris en pits. Sale con duros, pensando en ir hasta el final de la carrera. Detención demorada con la delantera izquierda. El gap ahora con Piastri es de 8.5s. Hamilton está P7 tras pasar a Lawson, Hülkenberg y Bortoleto.Con el duro, Norris pierde tiempo en esta fase inicial mientras entra en el rango ideal de operación. Además tendrá mayor duración. La curva irá mejorando a su favor. Gap de 9s con Piastri.Russell presiona a Verstappen por el P4. Entretanto Max reacciona con la vuelta rápida. Hamilton se acerca a Albon por el P6. Entra en DRS.Leclerc marca la vuelta más rápida. Está P3 a 5.4s de Norris. Bearman pasa a Alonso y toma el P13. Hülkenberg se acerca a Lawson por el P8.Colapinto es presionado por Antonelli por el P15. Franco a 1.5s de Alonso por el P14. Stroll pasa a Hadjar y es P17. Piastri a 8.4s de Norris. Lando marca la vuelta rápida.Antonelli con todo sobre Colapinto. El Alpine del argentino tiene una buena velocidad final y lo aguanta a pesar del DRS. Sainz ahora pasa a Hadjar y cae al penúltimo el francés de RB.Hülkenberg deja pasar a Bortoleto para que vaya por Lawson por el P8. Orden de equipo. Antonelli toma el P15 de Colapinto. Ahora al argentino lo presiona Stroll.Hadjar en pits. Piastri reporta algo de degradación en los medios. El gap con Norris es de 8.1s.Ahora Stroll es P16 tras superar a Colapinto. Gasly en el P11 bajo presión de Tsunoda, Bearman, Alonso y Antonelli. Alpine sufriendo en este momento.Bortoleto se acerca a Lawson por el P8. Gap de 1.3s y cayendo.El gap entre Piastri y Norris se mantiene en 8.1s. Sainz se acerca a Colapinto por el P17. Gasly en P11 aguantando al grupo de Tsunoda, Bearman, Alonso y Antonelli.Norris pierde tiempo. De 7.6s pasa a 9.1s en este giro. Esa diferencia equivale a la recta Kemmel, prácticamenteAntonelli pasa a Alonso y toma el P14.Sainz en pits. Sale P19 el español. Hamilton se acerca a Albon por el P6. Gap de 1.4s.Bandera negra y blanca para Sainz por límites de pista. Una salida más y será penalizado. Piastri a 8.6s de Norris.Colapinto en pits. Sale con medios nuevos. Sainz en la anterior con duros nuevos. Hamilton a 0.8s de Albon.Alonso en pits. Medios nuevos. Piastri a 8.2s de Norris. El error de Lando hace unas vueltas, en la 25, fue en Pouhon.Gasly sigue aguantando la presión de Tsunoda y Bearman. Piastri a 8s de Norris.Hamilton a 0.6s de Albon. No logra conectarse lo suficiente el heptacampeón para intentar el adelantamiento.Hülkenberg en pits. Sale en el P15 el alemán. Antonelli marca la vuelta rápida y se conecta a Nico-Norris comete un segundo error. Ahora bloquea en La Source y se sube a 8s el gap con Piastri. Perdió 0.6s.Ocon en el P15 tiene la presión de Antonelli y Alonso. Le piden a Norris que cuide los neumáticos.Antonelli pasa a Ocon en Les Combes, pero luego se pasa y Esteban recupera el P15. Hamilton sigue conectado a Albon pero el tailandés tiene mejor velocidad final en la recta Kemmel.Verstappen se acerca a Leclerc por el P3. Gap de 1.2s.Piastri a 5.7s de Norris. Leclerc bloqueó en la chicana y perdió 0.8s. Eso le permite a Verstappen acercarse. Pide Charles que no le hablen por radio para darle información.Gasly sigue aguantando el P11. Bearman atrás presionando a Tsunoda, quien no pudo pasar a Pierre. Norris se acerca a 4.7s de Piastri.Leclerc se recupera levemente y se aleja a 1.2 de Verstappen.Norris a 3.8s de Piastri. Ocon sigue aguantando a Antonelli por el P15. Hamilton se desconectó de Albon. Gap de 1.3s.Tom Stallard, ingeniero de Piastri, le dice que podía llover en la curva 1 en unos minutos. Gap de 3.1s con Norris.Norris levanta el ritmo. Se aleja de Piastri. Gap de 5s.¡Última vuelta en Spa! Hamilton se conecta nuevamente a Albon. Gap de 0.5sKimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:29.337 en el giro 51. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.