Verstappen supera la presión de los McLaren y gana en Spielberg - Reporte Sprint - GP de Austria

Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Austria:

Posiciones Sprint del GP de Austria 2024:

El piloto neerlandés salió avante de la presión que ejercieron los McLaren en el inicio de la Sprint y se impuso por décima ocasión en la competencia bajo este formato. Interesante resultado pensando en lo que puede suceder mañana en el Red Bull Ring.La Sprint tuvo una vuelta menos (23 en vez de 24) debido a que la primera largada tuvo que ser cancelada porque algunos fotógrafos estaban mal ubicados en la curva 1. Max Verstappen tuvo una buena partida y los McLaren se conectaron de inmediato para atacarlo. Lando Norris no lo dejó escapar y en la vuelta 5 estiró la frenada en la curva 3 y lo pasó.De inmediato el neerlandés reaccionó y aprovechó que el británico dejó la 'puerta abierta' en la curva 4 para retomar el liderato, demostrando su ferocidad. Luego en la vuelta 9 Norris se fue encima de Verstappen de nuevo en la curva 3, pero en esta ocasión bloqueó y su compañero Oscar Piastri aprovechó para adelantarlo y tomar el segundo lugar.Posteriormente Verstappen apretó el ritmo y se fue alejando, mientras que Piastri contuvo a Norris hasta el final de la Sprint, teniendo claramente Lando mejor ritmo. McLaren debe tomar nota de esta situación para pensar en incomodar a Verstappen. Por esa razón debe tomar decisiones para los mejores intereses del equipo.El cuarto lugar fue para George Russell , quien tuvo un duelo interesante con Carlos Sainz . El español fue quinto, seguido de cerca por Lewis Hamilton Los dos últimos de esta Sprint fueron para Charles Leclerc Sergio Pérez . El mexicano no tuvo el ritmo y terminó en una isla.Durante toda la Sprint estuvieron luchando los Alpine de Esteban Ocon Pierre Gasly . Terminaron en el undécimo y duodécimo puesto.El español Fernando Alonso tuvo una carrera complicada. Con un motor que no está en sus mejores condiciones, el equipo ha decidido utilizarlo este fin de semana antes las pocas posibilidades de un buen resultado.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Austria, Max Verstappen sigue en el liderato con 227 puntos,Lando Norris (156),Charles Leclerc (150),Carlos Sainz (120),Sergio Pérez (112),Oscar Piastri (94),George Russell (86),Lewis Hamilton (73),Fernando Alonso (41) yYuki Tsunoda (19).En el campeonato de constructores, Red Bull continúa al mando con 339 puntos,Ferrari (276),McLaren (250),Mercedes (159),Aston Martin (58),RB (28),Alpine (8), octavo Haas (7),Williams (2) yKick Sauber (0).Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Se da una vuelta extra porque algunos fotógrafos estaban mal ubicados en la curva 1. Ya no serán 24 vueltas sino 23.Verstappen mantiene el P1. Piastri pasa a Norris por el P2 pero luego Lando la recupera. Sainz supera a Russell por el P5. Leclerc asciende al P10 tras pasar a Pérez, Magnussen y Ocon.Verstappen no logra escaparse de Norris y activa DRS. Fuerte presión de los McLaren.Verstappen bajo presión de Norris, pero Lando tiene en su espalda a Piastri. Los McLaren muy fuertes.Norris sale conectado a Verstappen de la curva 3 e intenta pasarlo en la 4. Max resiste.Norris pasa a Verstappen en la curva 3. Luego Max recupera el P1 en la curva 4 y Piastri se une al duelo. ¡Qué buenos duelos!.Sainz, Russell y Hamilton se acercan a los líderes. Verstappen logra mantener el P1 de momento.Norris sigue conectado a Verstappen. La diferencia la hace Max en el sector 2-3. Allí es donde se defiende.Russell pasa a Sainz y recupera el P4. Piastri se desconecta del DRS de Norris. Leclerc se acerca a Hamilton por el P6.Pérez en P8 en una isla. Hamilton muy cerca de Sainz por el P5. Piastri pasa a Norris en la curva 3 luego que Lando bloqueara intentando pasar a Max.Verstappen se aleja de Piastri y lo saca de DRS. Comienzan a abrirse las diferencias. Max logra salir con éxito de momento tras varias vueltas bajo ataque.Russell bajo presión de Sainz, Hamilton y Leclerc.Verstappen a 1.8s de Piastri. Se aleja. Norris lleva un mejor ritmo y en breve podrían intercambiarán posiciones para intentar ir por Verstappen de nuevo.Stroll en el P10 tiene en su espalda a los Alpine de Ocon y Gasly.Norris ya está conectado a Piastri. Es inminente el cambio de posiciones para ir por Verstappen.Norris perdiendo tiempo con Piastri. Todo depende de McLaren para intentar buscar un mejor resultado.Verstappen a 2.5s de Piastri. Ricciardo pasa a Sargeant por el P16. Russell sigue conteniendo a Sainz y Hamilton por el P4.No tiene mucho sentido lo que hace McLaren. Claramente Norris tiene un mejor ritmo. Marca la vuelta rápida. Verstappen a 3.2s de Piastri.McLaren tiene un buen ensayo para la carrera de mañana. Sainz se desconectó de Russell y ahora el español bajo presión de Hamilton por el P5.Norris a 0.6s de Piastri. El ritmo de Verstappen en 1:09 altos. Los McLaren en 1:10 bajos.Hülkenberg y Ricciardo pasan a Alonso en la curva 3.Verstappen a 4s de Piastri.Última vuelta de la Sprint en Spielberg. Anotado por la dirección de carrera el incidente entre Sainz y Leclerc. Pérez a 2.3s de Hamilton.Max Verstappen (Red Bull) logró el triunfo en la Sprint del GP de Austria. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Lando Norris (McLaren), 4º George Russell (Mercedes), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lewis Hamilton (Mercedes), 7º Charles Leclerc (Ferrari), 8º Sergio Pérez (Red Bull). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.A las 16:00 hs de Spielberg, comenzará la clasificación del Gran Premio de Austria con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.