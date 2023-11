Verstappen gana y Hamilton se acerca con actualizaciones de Mercedes - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Posiciones Finales del Gran Premio de Estados Unidos 2023 tras descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc

El piloto neerlandés Max Verstappen obtuvo la victoria en el GP de Estados Unidos luego de salir en el sexto lugar. Problemas en los frenos no le permitieron ampliar la ventaja sobre Lewis Hamilton, la cual fue de tan solo 2.2s. Lando Norris completó el podio en el Circuito de Las Américas.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Desde el pit lane salen los Haas y Aston Martin.¡Inicia la carrera! Norris pasa a Leclerc y toma el P1. Sainz pasa a Hamilton. Verstappen sube al P6 tras pasar a Piastri. Sainz ataca a Leclerc por el P2.Piastri intenta acercarse a Verstappen por el P5. Ocon lento es presionado por Russell. Norris se aleja a 2s de Leclerc. Max logra conectarse a Hamilton por el P4.Se habilita el DRS. Norris sigue alejándose de Leclerc. 2.2s. Ocon con daños en el auto es superado por Russell y Pérez. Hamilton presiona con todo a Sainz.Pérez aumenta el ritmo para acercarse a Russell por el P7. Hamilton es P2 tras pasar a Sainz. Norris a 2.6s de Leclerc. Lewis a 1.2s de Charles.Verstappen ahora pasa a Sainz. Cae el español al P5. Russell aumenta el ritmo y se aleja de Pérez para que no active DRS.Leclerc aguantando. El Ferrari no tiene el ritmo esperado en carrera. Hamilton con DRS toma el P2. El gap con Norris es de 3.3s.El golpe con Piastri en la vuelta 1 genera daños en el Alpine de Ocon. Es retiro. Sainz no se despega de Verstappen. Gap de 0.5s.Pérez a 1.2s de Russell no logra activar DRS. Verstappen a 0.5s de Leclerc por el P3. Alonso pasa a Sargeant y es P16.Norris a 3.1s de Hamilton. Se mantiene la diferencia. Sainz sigue cerca de Verstappen en el P5.Problemas para Piastri. Le indiquen que recargue la batería y otras instrucciones para ver si puede continuar. Su compañero Norris lidera.Albon, Bottas, Magnussen, Piastri y Zhou en pits. Es retiro para Oscar. Verstappen pasa a Leclerc y es P3.Norris mantiene a raya a Hamilton. El gap es de 2.9s. Pérez insiste que Russell se está saliendo de pista consecutivamente.Hamilton con la vuelta rápida y se acerca a 2.4s de Norris. Leclerc se sale del DRS de Verstappen. Gap de 1.1s.Sargeant pasa con DRS a Magnussen y asciende al P17. Verstappen a 4.6s de Hamilton.Norris se sube en tiempos y Hamilton se acerca a 2.1s. Pérez se aleja a 1.6s de Russell.Norris dice que tiene problemas de balance en las curvas 8 y 9. Norris sigue a 1.9s de Hamilton.Verstappen en pits realizando el undercut. Medios por medios. Sale en el P9.Norris, Sainz y Pérez en pits. En duelo Carlos y Fernando por el P8. Se impone el madrileño de Ferrari.Bloquea Hamilton el neumático izquierdo delantero. Pierde medio segundo respecto a Leclerc.Verstappen de nuevo con la vuelta rápida. Le dicen a Hamilton que Max está en la ventana de pits.Hamilton en pits. Sale en P5 atrás de Verstappen a 3.5s. Sainz marca la vuelta rápida.Russell en pits. Pérez por delante del británico con el undercut.Russell pasa a Gasly y es P7. Norris con duros lleva un buen ritmo y se acerca a 0.7s a Leclerc quien aún no se detiene.Leclerc en pits. Sale en el P6 en medio de Pérez y Russell. Norris a 2.4s de Verstappen.Magnussen con bandera blanca y negra por exceder en cuatro ocasiones los límites de pista. En la próxima recibe 5s. Norris a 1.5s de Verstappen tras salir ancho en la curva 11.Stroll pasa a Ricciardo y es P15. Verstappen a 1.1s de Norris. Pérez se acerca a Sainz por el P4. Gap de 3s y cayendo.El error de Norris hace que Verstappen active DRS. Conectado Max a Lando.Verstappen pasa a Norris y es el nuevo líder de carrera.Max comienza a hacer diferencia sobre Norris. Gap de 1s.Norris en un gran esfuerzo hace todo lo posible para no desconectarse de Verstappen. Gap de 0.7s.Lando sigue en activación de DRS. Gap de 0.6s. No se le desprende. Hamilton a 4.5s de Norris en el P3.Verstappen se aleja de Norris a 1.3s. Pérez a 1.7s de Sainz por el P4.A Verstappen le falta una detención para colocar otro compuesto. Norris no necesita entrar para cumplir la norma ya que inició con medios y ahora lleva duros.Verstappen maldice al auto por los frenos. Dice que no es igual que ayer. Su ingeniero Gian Piero Lambiase le responde: "Entendido".Norris en pits. Duros por duros. Sale en el P6 el británico atrás de Leclerc.Ahora Verstappen en pits. Medios por duros. Sale en el P4 por delante de Norris a 1.6s.Hamilton lidera provisionalmente. P2 Pérez a 7.9s.Pérez en pits. Salen en el P7 el mexicano tras Russell y Sainz. El español pasa al británico y es P5.Hamilton en pits. Verstappen pasa a Leclerc y asume el liderato nuevamente. Norris también lo pasa y queda atrás de Verstappen. Gap de 1.2s.Russell en pits. Vuelta rápida para Pérez. Está a 3.8s de Sainz por el P5.Pérez de nuevo con la vuelta rápida. Presiona para ir por el P5 de Sainz. El objetivo de Checo es defender el segundo lugar del campeonato con Hamilton, quien va P4 en esta carrera.Hamilton a 1.5s de Leclerc por el podio. Se cae a pedazos el Ferrari SF-23.Hamilton marca la vuelta más rápida. Le muestra el auto por todos lados el británico. Lewis con DRS pasa a Leclerc al llegar a la curva 11.Alonso en P10 presiona a Tsunoda por el P9. Hamilton y Verstappen en el mismo ritmo.Alonso pasa a Tsunoda y asciende al P9. Buena recuperación del español tras un fin de semana complicado y de iniciar desde el pit lane.Hamilton a 2.3s de Norris por el P2. Entretanto Verstappen está a 3.2s de Lando.Verstappen no está cómodo con su auto, de hecho bastante enojado por los frenos.Hamilton con todo sobre Norris, rueda a ruda en el último sector.El P2 es para Hamilton tras pasar a Norris. El gap entre Max y Lewis es de 5s.Hamilton presiona al máximo y la diferencia cae a 4.9s. Alonso con problemas. Va al pit.Ricciardo con blandos marca la vuelta rápida. Está en el P17. Presiona Verstappen para obtener la vuelta rápida.Hamilton a 4.6s de Verstappen. Albon bajo advertencia por exceder los límites de pista en cuatro ocasiones. A la quinta, penalización de 5s.Leclerc deja pasar a Sainz. Luego Checo pasa al monegasco y sube al P5. Pérez a 3.9s del español.Hamilton a 2.8s de Verstappen. Muy molesto Max con los frenos del auto. Lewis dando todo, girando 0.8s por vuelta más rápido que el neerlandés.Ahora 1.8s de Verstappen a Hamilton. Le descuenta 1s el de Mercedes. Es la lucha por la victoria. Max presiona y se cubre con Zhou.¡Última vuelta en Austin! Sainz se acerca a Hamilton pero no lo suficiente.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Estados Unidos. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Lando Norris (McLaren), 4º Carlos Sainz (Ferrari), 5º Sergio Pérez (Red Bull), 6º Charles Leclerc (Ferrari), 7º George Russell (Mercedes), 8º Pierre Gasly (Alpine), 9º Lance Stroll (Aston Martin), 10º Yuki Tsunoda (AlphaTauri).Yuki Tsunoda registró la vuelta más rápida con 1:38.139 en el giro 56. Se lleva un punto adicional por terminar fuera del top 10.Con los resultados finales de este GP de Estados Unidos, Max Verstappen ya campeón suma 466 puntos,Sergio Pérez (238),Lewis Hamilton (219),Fernando Alonso (183),Carlos Sainz (168),Charles Leclerc (159),Lando Norris (156),George Russell (139),Oscar Piastri (83) yPierre Gasly (52).En el campeonato de constructores, Red Bull campeón con 704 puntos,Mercedes (358),Ferrari (327),McLaren (239),Aston Martin (232),Alpine (96),Williams (23), octavo Alfa Romeo (16),Haas (12) yAlphaTauri (7).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elsede del