Verstappen se recupera y gana. Pérez obtiene el subcampeonato - Reporte Carrera - GP de Las Vegas

El piloto neerlandés Max Verstappen se impuso en el GP de Las Vegas, luego de recuperarse de una penalización de 5 segundos por forzar salida de pista a Charles Leclerc. El monegasco terminó segundo y Sergio Pérez fue tercero. Con este resultado, "Checo" logra el subcampeonato.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Las Vegas 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Leclerc y Verstappen se salen en la curva 1. No hay toque. Magnussen de P8 a P6. Stroll gana 10 posiciones. Está P9. Alonso con daños.Virtual Safety Car. Pérez en pits. Cambio de alerón delantero. También ingresa Alonso. Hay destrozos en la pista.Se reanuda la carrera. Norris impacta la barrera de contención de la curva 12. Safety Car.Stroll y Sainz en pits. Norris pierde el control del auto antes de llegar a la curva 12. Sale del auto sin problema. Bastantes destrozos.Continúan las labores de remoción de destrozos. Baja adherencia en la pista. Temperatura ambiente y de la pista en 18 ºC.El Safety Car se alista para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen adelante a 1.5s de Leclerc. Fuerte ritmo del neerlandés. Verstappen penalizado con 5s por sacar de pista a Leclerc en la curva 1.Ocon presiona a Magnussen por el P7. Verstappen a 2.1s de Leclerc.Gasly se acerca a Russell por el P3.Piastri en P8 tras superar a Magnussen. Luego Kevin la recupera. Hamilton en el P11 atrás de Hülkenberg esperando. Leclerc con la vuelta rápida está a 1.9s de Verstappen.Sainz pasa a Alonso y es P16. Leclerc dice que la frenada de Verstappen previo a la reanudación de la carrera fue peligroso. Verstappen vuelta rápida pero la diferencia se mantiene en 1.8s sobre Leclerc.Atención a este dato. Se está enfriando la pista. Se encuentra por debajo de la temperatura ambiente. Es de 17.8 ºC vs 18.1 ºC.Hülkenberg en pits. Sale en P18.La diferencia entre Verstappen y Leclerc es de 1.7s. No se despega el monegasco. ¿Favorecido por la succión? Es una posibilidad.Hamilton pasa a Sargeant. Pérez hace lo propio con Zhou. Pasan al P8 y P10 respectivamente.Leclerc está sobre Verstappen.Verstappen en pits. Cumple con la penalización de 5s. Toque entre Hamilton y Norris. Pinchazo. Lewis dice que el auto no frena.Gasly, Hamilton y Ricciardo en boxes. Pérez en P2 tras superar a Ocon. El mexicano va con medios.Leclerc sigue en pits y tiene 14s de ventaja sobre Pérez. Verstappen en P9.Pérez se aleja de Ocon. Verstappen pasa a Zhou y es P8.Russell con todo sobre Alonso por el P5.Leclerc en pits. Pérez líder provisional. Charles sale en P3 a 10s de Checo. En P2 Stroll.Vuelta rápida para Verstappen. Está a 0.3s de Alonso. Pasa al español y ahora va por Russell.La temperatura de la pista sigue por debajo de la del ambiente. Sainz pierde la posición con Russell y Verstappen.Se tocan Russell y Verstappen en la curva 12. Destrozos. Leclerc pasa a Stroll y es P2.Varios destrozos en la pista.Safety Car: Ingresan Pérez, Verstappen, Stroll, Russell.Pérez sale en P2 con duros nuevos. Verstappen en P5. Penalización para Russell con 5s por toque con Verstappen.Se reanuda la carrera. Pérez conectado a Leclerc por el P1. Piastri pasa a Gasly y es P3. Anotada la maniobra de Verstappen por ser liberado de forma insegura del pit.Pérez sigue cerca de Leclerc. Gap de 0.4s. Piastri se acerca a Checo.Verstappen presiona a Gasly por el P4. Se habilita el DRS. Max pasa a Pierre. Piastri a 1.1s de Checo.Pérez a 0.4s de Leclerc. Lo pasa con DRS y es el nuevo líder de carrera el mexicano.Verstappen marca la vuelta rápida y está a 0.6s de Piastri. Lo pasa y es P3 Max.Ocon pasa a Gasly y es P5.Pérez a 0.7s de Leclerc. El monegasco hace todo lo posible para mantenerse en DRS. Verstappen se acerca a los punteros. Leclerc pasa a Checo y es P1 nuevamente.Verstappen pasa a Pérez y es P2.Verstappen ataca a Leclerc y toma el P1.Pérez a 0.9s de Leclerc por el P2. Charles hace todo lo posible por no perder el DRS con Max. Checo a la espera.Russell pasa a Albon y toma el P8.Albon deja la puerta abierta y lo pasan los españoles Sainz y Alonso. También lo supera Hamilton. En caída libre el Williams.Verstappen a 1.4s de Leclerc. Pérez a 0.7s de Charles con DRS.Verstappen se aleja de Leclerc a 1.9s.Pérez a 0.5s de Leclerc por el P2. Leclerc bloquea en la curva 12 y Checo asume el segundo lugar.Verstappen presiona para alejarse de Pérez. Gap de 3.8s. Leclerc intenta acercase nuevamente al mexicano. Gap de 1s.Leclerc se acerca a Checo. Ahora 0.6s. Hamilton presiona a Alonso por el P8.Hamilton toma el P8 de Alonso tras superarlo con DRS.Retiro de Nico Hülkenberg. Leclerc está sobre Pérez por el P2.Verstappen a 4.6s de Pérez, quien hace todo lo posible para alejarse de Leclerc de DRS. Tsunoda fuera de carrera.Stroll presiona a Russell por el P5.¡Última vuelta en Las Vegas! Verstappen baja el ritmo para que Pérez aproveche su succión. Max Verstappen logra la victoria en Las Vegas. Leclerc sorprende a Pérez e impide el doblete de Red Bull.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Las Vegas. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Sergio Pérez (Red Bull), 4º Esteban Ocon (Alpine), 5º Lance Stroll (Aston Martin), 6º Carlos Sainz (Ferrari), 7º Lewis Hamilton (Mercedes), 8º George Russell (Mercedes), 9º Fernando Alonso (Aston Martin), 10º Oscar Piastri (McLaren).Oscar Piastri registró la vuelta más rápida con 1:35.490 en el giro 56. Con los resultados finales de este GP de Las Vegas, Max Verstappen ya campeón suma 549 puntos,Sergio Pérez (273),Lewis Hamilton (232),Carlos Sainz (200),Fernando Alonso (200),Lando Norris (195),Charles Leclerc (188),George Russell (160),Oscar Piastri (89) yLance Stroll (73).En el campeonato de constructores, Red Bull campeón con 822 puntos,Mercedes (392),Ferrari (388),McLaren (284),Aston Martin (273),Alpine (120),Williams (28), octavo AlphaTauri (21),Alfa Romeo (16) yHaas (12).