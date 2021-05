Verstappen al frente y es seguido por los Ferrari - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco

Previo del GP de Mónaco 2021 y reporte pruebas libres:

GP de Mónaco - Pruebas Libres 3

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1:11.294 -.--- 19 2 C. Sainz Ferrari ESP 1:11.341 +0.047 28 3 C. Leclerc Ferrari MON 1:11.552 +0.258 26 4 V. Bottas Mercedes FIN 1:11.765 +0.471 21 5 S. Pérez Red Bull MEX 1:11.817 +0.523 18 6 L. Norris McLaren GBR 1:11.988 +0.694 20 7 L. Hamilton Mercedes GBR 1:12.020 +0.726 20 8 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:12.298 +1.004 25 9 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:12.357 +1.063 28 10 S. Vettel Aston Martin ALE 1:12.537 +1.243 24 11 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:12.539 +1.245 21 12 L. Stroll Aston Martin CAN 1:12.700 +1.406 22 13 D. Ricciardo McLaren AUS 1:12.959 +1.665 25 14 M. Schumacher Haas ALE 1:13.139 +1.845 21 15 F. Alonso Alpine ESP 1:13.329 +2.035 19 16 N. Mazepin Haas RUS 1:13.390 +2.096 20 17 G. Russell Williams GBR 1:13.447 +2.153 28 18 N. Lafiti Williams CAN 1:13.475 +2.181 22 19 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:13.522 +2.228 30 20 E. Ocon Alpine FRA 1:13.614 +2.320 18

El piloto neerlandés Max Verstappen logró el mejor tiempo en la última sesión de pruebas libres del Gran Premio de Mónaco. Los Ferrari demostraron nuevamente que son muy competitivos en el Principado.Luego de haber descansado ayer, como es habitual en la programación en el Principado para la Fórmula 1, se reanudó la actividad y la verdad no fue nada tranquila. Dos banderas rojas, una por parte de Nicholas Latifi a 17 minutos del final (colisión a la salida de La Piscina) y otra de Mick Schumacher (colisión a la salida del Casino) a dos minutos del cierre, restaron tiempo y ritmo importante a sus rivales, en especial la del hijo del siete veces campeón, ya que varios pilotos no lograron completar la simulación de la clasificación.Unos segundos antes, Max Verstappen se quedó con el mejor tiempo de la sesión con 1:11.294, superando por tan solo 0.047s al español Carlos Sainz. El registro del madrileño y el de Charles Leclerc quien se ubicó tercero a 0.258s, demuestra que el progreso de Ferrari es real, por lo menos en Monte Carlo. Sin embargo no se pueden cometer errores y esto sucedió con Leclerc, ya que perdió en su primera vuelta rápida con neumáticos nuevos al salirse en Sainte Devote.La cuarta posición quedó en manos de Valtteri Bottas. Su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, fue séptimo. De momento no se ven cómodos. En medio de los autos alemanes terminó el mexicano Sergio Checo Pérez a 0.523s de su coequipero Max Verstappen.En el sexto lugar terminó Lando Norris de McLaren. Entretanto su compañero Daniel Ricciardo no logró avanzar del decimotercer tiempo. Bastante trabajo tiene por delante el carismático piloto australiano.Octava posición para el finlandés Kimi Räikkönen con el Alfa Romeo y undécima para su coequipero Antonio Giovinazzi. Entre ellos quedaron Pierre Gasly de AlphaTauri y Sebastian Vettel de Aston Martin.Antes de la colisión, Mick Schumacher de Haas venía realizando un gran trabajo. Estaba decimocuarto. Su inexperiencia le está pasando factura, ya que ayer tuvo otra colisión, la cual se produjo en Massenet. El que no ha tenido errores es su compañero Nikita Mazepin, ubicándose decimosexto.Posiciones discretas para los Alpine de Fernando Alonso y Esteban Ocon con el decimoquinto y vigésima posición respectivamente.Finalmente los Williams de George Russell y Nicholas Latifi se quedaron con el decimoséptimo y decimoctavo tiempo.Las pruebas se realizaron en su gran mayoría con el compuesto blando. La temperatura ambiente fue de 19 ºC y en el asfalto de 30 ºC. Sin duda la sesión de clasificación será muy disputada y emocionante.A las 15:00 hs de Monte Carlo comenzará la clasificación del Gran Premio de Mónaco con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los tiempos de la sesión.