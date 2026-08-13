La nueva era de Cadillac inicia en Zandvoort bajo el comando de Marcin Budkowski

No se trata únicamente de participar, sino de construir una organización de nueva generación con aspiraciones de vanguardia. La experiencia de Marcin en el desarrollo reglamentario y la gestión de equipos campeones nos proporciona las herramientas para fortalecer nuestros procesos y afianzar una mentalidad ganadora

El objetivo es claro: maximizar la evolución del auto sin exceder el límite financiero y transformar cada área del equipo en un engranaje orientado a la competición. Eso exige una obsesión por el detalle y la capacidad de ejecutar con precisión bajo presión. El rendimiento debe mejorar en cada sesión que disputemos

La escudería Cadillac ha confirmado un cambio estratégico en su organigrama de cara al tramo final de su temporada de estreno en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. La formación estadounidense ha designado al ingeniero polaco-francés Marcin Budkowski como nuevo jefe de equipo, relevando en el cargo a Graeme Lowdon en un proceso de transición que, según fuentes internas, se encontraba planificado desde los compases iniciales del proyecto.Budkowski, de 49 años, asume el mando operativo en un momento importante para el equipo. El nuevo jefe de filas, cuyo debut oficial al frente del muro de boxes se producirá el próximo fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, aporta una trayectoria de más de dos décadas en la categoría, con escalas en estructuras como Prost, Ferrari, McLaren y la propia FIA, además de su etapa como director ejecutivo en Renault/Alpine.Dan Towriss, consejero delegado de la estructura, enmarcó el nombramiento como un paso indispensable en la evolución de la escuadra. "", declaró Towriss en el comunicado oficial. Asimismo, quiso agradecer la labor de Lowdon, a quien describió como el artífice de los cimientos sobre los que se asienta la actual operación.El perfil de Budkowski responde a la necesidad de optimizar la sinergia entre los departamentos de ingeniería, deportivo y estratégico, unificando criterios para acelerar la curva de aprendizaje de un auto que ha mostrado destellos de competitividad en el primer semestre.El nuevo responsable, reconocido en el paddock por su dominio de los aspectos reglamentarios y su capacidad para gestionar equipos multidisciplinares, ha subrayado en su primera intervención que el foco inmediato estará en la eficiencia de la información y la toma de decisiones ágil.", sentenció Budkowski, quien en los últimos meses ha ejercido como asesor independiente para varias estructuras del automovilismo mundial.La escudería afronta la cita de Zandvoort con la intención de aplicar los aprendizajes extraídos en la primera mitad del campeonato, periodo en el que han logrado poner en pista una base sólida para el desarrollo futuro. El relevo en la jefatura de equipo no implica una modificación en los plazos de crecimiento establecidos, sino un ajuste en la cadena de mando para potenciar la fase de expansión competitiva.