Lewis Hamilton llega con gran motivación con Ferrari a su Gran Premio en casa

No hay ningún lugar como Silverstone. Es uno de los circuitos más rápidos y demandantes, y secciones como Maggotts, Becketts y Copse representan un verdadero desafío debido a la velocidad que se mantiene, con el auto completamente cargado en cada cambio de dirección

Más que nada, es el ambiente. El apoyo aquí es siempre increíble, y se puede sentir genuinamente esa energía cuando estás en la pista; añade algo extra a toda la experiencia

Silverstone siempre es uno de los puntos culminantes de la temporada. Hay algo increíblemente especial en correr en casa, en el circuito donde crecí viendo las carreras, frente a familia, amigos y fanáticos que me han apoyado durante tantos años

Desde el momento que sales del garaje, puedes sentir la energía, ver las banderas, escuchar el ruido; crea una atmósfera increíble y te impulsa inmediatamente

No existe una solución mágica en el automovilismo. Es una serie de pequeños pasos, construidos mediante meses de trabajo arduo, compromiso y creencia de todos los involucrados - y eso es lo que he estado viendo en Ferrari

He visto un grupo de personas comprometido, trabajador y realmente colaborativo, y eso me da mucha confianza, sabiendo que todos trabajan sin descanso en Maranello y entre las carreras

Ahora es acerca de continuar construyendo, encontrar consistencia y extraer el máximo de cada fin de semana

En la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton, piloto de la Scuderia Ferrari, compartió una perspectiva técnica y emotiva sobre uno de los circuitos más exigentes del calendario, Silverstone, y evaluó el proceso evolutivo de su equipo. Es su carrera en casa por segunda ocasión con el equipo italianoHamilton describió a Silverstone como una prueba extrema para el conjunto mecánico y humano. "", explicó el heptacampeón mundial. Subrayó que pocos circuitos presentan una exigencia comparable en términos de velocidad y precisión.Sin embargo, el piloto destacó que el factor distintivo no reside únicamente en la geometría del circuito. "", afirmó Hamilton, resaltando la interacción única con el público.Respecto a la motivación que genera competir en casa, Hamilton fue categórico. "", señaló.Observó cómo el evento ha crecido no solo en escala, sino también en diversidad, convirtiéndose en un auténtico evento familiar. "", describió, reconociendo el papel fundamental del público en sus éxitos históricos en este trazado.Al abordar el tema del desarrollo técnico y humano en Ferrari, Hamilton adoptó un tono analítico y constructivo. "", expuso. Manifestó su orgullo por el equipo y la trayectoria colectiva.", concluyó. Su perspectiva actual se centra en la consolidación de ese proceso: "".Lewis Hamilton es el piloto más exitoso en el GP de Gran Bretaña con nueve victorias, la primera en 2008 con McLaren. Entretanto con Mercedes ha conseguido las ocho restantes. También tiene el récord de pole positions con siete.