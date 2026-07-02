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El desfile de pilotos del GP de Gran Bretaña será con 22 miniautos de LEGO
El desfile de pilotos del GP de Gran Bretaña será con 22 miniautos de LEGO
   jul 2 /26 12:10 GMT
 Silverstone, Gran Bretaña
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 tendrá mucho color antes del inicio de la carrera con el Parade de pilotos en 22 miniautos completamente funcionales, construidos cada uno con más de 28.000 piezas LEGO, en una iniciativa que busca elevar el entretenimiento.

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Este evento, que ocurre dentro de la hora y media previa al inicio de la carrera dominical, tradicionalmente permite a los espectadores ver a los 22 pilotos reunidos. En esta edición, el Silverstone será escenario de una procesión única, donde cada piloto conducirá un vehículo LEGO diseñado con los colores y números identificativos de su equipo para la temporada 2026.


La activación constituye un desarrollo de la exitosa presentación en el Gran Premio de Miami 2025, donde una flota de autos LEGO de gran escala debutó y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada. El proyecto actual refleja la estrategia de Formula 1 de crear experiencias innovadoras y centradas en los fans durante el fin de semana de carrera.

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La complejidad técnica detrás de estos miniautos es significativa. Un equipo de 20 especialistas en diseño, ingeniería y construcción del Grupo LEGO trabajó más de 6,400 horas combinadas en la fábrica de Kladno, República Checa, para desarrollar y construir los miniautos. Cada unidad, con un peso aproximado de 280 kg (incluyendo 65 kg de piezas LEGO), está equipada con ruedas de go-kart standard y puede alcanzar velocidades de hasta 25 km/h.


Emily Prazer, Directora Comercial de Formula 1, declaró: "El Desfile de Pilotos en Miami con los autos LEGO fue uno de los momentos más memorables de la temporada. Este año, ampliamos esa idea para crear un espectáculo increíble para los fans en Silverstone y los espectadores globales. Hay algo especial en unir los mundos de Formula 1 y LEGO, combinando innovación, creatividad y entretenimiento".

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Julia Goldin, Directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO, añadió: "La emoción de los pilotos y fans en Miami fue imposible de ignorar. Los fans y pilotos preguntaron, y ahora estamos entregando. Queríamos ir aún más grande que el año pasado y asegurar que continuamos sorprendiendo y deleitando a nuestros fans".

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