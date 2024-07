Russell gana heroicamente con una sola detención - Reporte Carrera - GP de Bélgica

Posiciones Finales del Gran Premio de Bélgica 2024

El piloto británico George Russell logró esta tarde su segunda victoria de la temporada y lo ha hecho de forma brillante, al resistir con neumáticos duros usados de 34 vueltas la presión de su compañero Lewis Hamilton, luego de realizar una sola detención. El podio lo completó Oscar Piastri.La temporada 2024 sigue entregando buenas carreras y resultados variados. En esta ocasión Mercedes ha sido el equipo que ha brindado la sorpresa y no se encontraba en los pronósticos de nadie para llevarse el doblete en Spa.En el inicio de la carrera Charles Leclerc mantuvo la pole position y mientras tanto Lewis Hamilton superó a Sergio Pérez por el segundo lugar.El ritmo del Mercedes W15 fue fuerte y en la vuelta 3 Hamilton pasó a Leclerc para tomar el liderato de la carrera. Entretanto George Russell venía en el sexto lugar y entró en la vuelta 11 a boxes para cambiar el compuesto medio al medio duro.Y fue con este con el que terminó la carrera. Todos esperaban que Lewis Hamilton quien venía segundo y con un neumático duro más nuevo tras dos detenciones, fuera el ganador de la competencia.Sin embargo fue Russell quien aguantó de forma correcta y sin errores las últimas 10 vueltas, a pesar de no tener DRS. Al grupo de los Mercedes se unió Oscar Piastri , quien fue descontando la diferencia a los brincos, gracias a que tenía un compuesto duro nuevo y de menos vueltas respecto a sus rivales directos.Contra todos los pronósticos, George Russell se llevó su tercer triunfo en la F1, el segundo de la temporada tras el de Austria y escaló al séptimo lugar del campeonato, desplazando a Sergio Pérez al octavo y de paso quedando a tan solo dos de su compañero Lewis Hamilton, quien está sexto.Para Oscar Piastri también un buen fin de semana, asumiendo el liderato del equipo McLaren , que en cierta medida decepcionó un poco teniendo en cuenta su ritmo en los entrenamientos libres. El australiano fue tercero mientras que su compañero Lando Norris terminó sexto. En el primer stint de la carrera entró más tarde a pits y allí perdió tiempo importante.En cuanto a Red Bull , carrera discreta de sus pilotos. Max Verstappen tuvo que recuperar desde el undécimo lugar tras la penalización y terminó quinto con una estrategia de medio-duro-medio, mientras que Sergio Pérez fue octavo con falta de ritmo y perdiendo seis posiciones.El top 10 lo completaron Fernando Alonso con una sola detención y Esteban Ocon a dos.El único retiro de la competencia fue para el chino Guanyu Zhou debido a un problema en su auto.Con los resultados finales de este GP de Bélgica, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 275 puntos,Lando Norris (197),Charles Leclerc (174),Oscar Piastri (164),Carlos Sainz (160),Lewis Hamilton (143),George Russell (141),Sergio Pérez (129),Fernando Alonso (47) yLance Stroll (24).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 404 puntos,McLaren (361),Ferrari (340),Mercedes (284),Aston Martin (71),RB (33),Haas (27), octavo Alpine (10),Williams (4) yKick Sauber (0).Ahora la F1 entra en un receso de tres semanas en el habitual parón veraniego de agosto. Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de Bélgica 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Leclerc mantiene el P1. Hamilton pasa en la partida a Pérez. Piastri sube al P4 y Norris cae al P7, tres puestos. Verstappen gana un lugar, es P9.Leclerc a 0.5s de Hamilton. Norris presiona a Sainz por el P6. Verstappen pasó a Alonso y es P8.Hamilton pasa a Leclerc con DRS y asume el liderato de la carrera. Pérez a 0.8s de Leclerc tiene la presión de todo el grupo.Hamilton se aleja de Leclerc e intenta desactivar el DRS. Gap de 0.9s. Verstappen conectado a Norris por el P7. Piastri se acerca a Checo por el P3.Piastri le muestra el auto a Pérez. Checo desconectado del DRS de Leclerc. Gap de 1.2s.Hamilton se aleja de Leclerc a 1.4s y lo deja sin DRS. Piastri sigue la presión sobre Pérez. Checo a 2s de Leclerc.El único con DRS del top 5 es Piastri con Pérez en el Sector 1. Hamilton a 1.6s de Leclerc.Abandono de Zhou. Hülkenberg en pits. Verstappen sigue cerca de Norris por el P7.Albon Ricciardo y Sargeant en pits. Hamilton a 1.8s. Piastri se aleja a 1.7s de Pérez.Norris se sale un poco de pista tras la presión de Verstappen.Russell y Verstappen en pits. Salen en P13 y P14. Ambos con duros nuevos. Hamilton a 2.2s de Leclerc.Hamilton, Pérez y Piastri en pits. Russell le gana la posición a Oscar en la salida de pits, pero la recupera el de McLaren con DRS en la recta Kemmel. Verstappen pierde tiempo con el tráfico y queda a 1.8s de Russell.Leclerc, Ocon, Stroll en pits. Piastri pasa con DRS a Pérez y es P6. Sainz líder provisional. Oscar marca la vuelta rápida. Pérez intenta no alejarse del piloto de McLaren-Sainz y Norris en P1 y P2, siguen sin detenerse. Carlos con duros y Lando con medios. En desventaja el de McLaren y con un ritmo poco óptimo respecto a sus rivales.Pérez se queda sin DRS con Piastri. Se le acercan Russell y Verstappen en el P7 y P8.Norris en pits. Sale en el P8 tras Verstappen a 6s. Hamilton a 1.3s de Leclerc. Sainz líder provisional con duros. Un despiste del español casi queda fuera de carrera en la curva 14. Ocon pasa a Gasly por el P13.Pérez lleva medios y es el único del top 8 con este compuesto. Russell se acerca a Checo por el P5. Verstappen espera.Sainz a 5.1s de Hamilton. Gasly es P13 tras superar a Hülkenberg. Leclerc a 1.5s de Lewis.Russell a 0.6s de Pérez. Bottas ahora sobre Hülkenberg y es P14. Piastri se aleja a 2.5 de Checo.Ocon pasa a su ex compañero Fernando Alonso y sube al P11.Sainz en pits. Sale en el P8 el piloto de Ferrari. Russell pasa a Pérez. Ahora Verstappen sobre su compañero de equipo mexicano.Mitad de carrera. Pérez en pits. Sale con duros nuevos el mexicano. Muy temprano. Cae Checo al P8. Norris se acerca al P5 de Verstappen.Pérez marca la vuelta rápida. Norris se pasa en la última curva y se desconecta un poco de Verstappen.Ricciardo pasa a Albon y Sargeant, los Williams.. P15 para el australiano.Norris con DRS sobre Verstappen. Muy ansioso el británico, cometiendo varios errores. No logra capitalizar el potencial de su veloz McLaren MCL38.Leclerc en pits. Sale con duros nuevos el monegasco. Hamilton adelante con 4.8s sobre Piastri. Pérez a 5.2s de Charles por el P7.Hamilton en pits y sale en el P6. Piastri líder provisional. Leclerc queda a 2.5s de Lewis, Albon pasa a Magnussen y es P15.Verstappen en P3 a 1.6s de Russell. Pérez se aleja de Leclerc en el P8 a 7s.Sainz y Verstappen en pits. Sale con medio y duro respectivamente. También entra Gasly. Piastri con un muy buen ritmo en el P1, Gap de 5.4s sobre Russell.Norris en pits. Sale con duros nuevos. Cae al P7 el británico de McLaren. Verstappen presiona a Pérez por el P5 y marca la vuelta más rápida. Checo deja pasar a Max y es P6 el mexicano.Piastri y Ocon en boxes. Oscar se pasa en la frenada en su pit y es lenta, de 4.4s. Norris pasa a Pérez y es P6. Oscar en P4.Norris con la vuelta rápida. Está a 0.7s de Verstappen. Russell en el P1 a 6.9s de Hamilton. Leclerc a 2.5s de Lewis en el P3.Piastri se acerca a Leclerc por el P3. Gap de 1.3s. Ocon a 0.9s de Ricciardo por el P12. Russell a 5.8s de Hamilton. George adelante con solo una detención.Piastri ya está conectado a Leclerc por el P3. Norris a 1s de Verstappen por el P5.Piastri intentó en Les Combes pasar a Leclerc pero no lo logra. Espera pacientemente el australiano. Verstappen con medios es el único con este compuesto en el top 17.Russell a 4.3s de Hamilton, perdiendo 0.8s por vuelta. Piastri ahora sí pasa a Leclerc en Les Combes y toma el P3. Gran piloto el australiano. Maniobra limpia. Sainz se acerca a Pérez por el P7.Hamilton se acerca a 3.3s de Russell. Norris conectado a Verstappen a 0.7s. Max conectado a Leclerc por el P4. Parte final de carrera muy interesante.Russell a 2.1s de Hamilton. Pérez aguanta la presión de Sainz por el P7.Sainz pasa a Pérez antes de Les Combes y el mexicano cae al P8. Norris se pega a Verstappen por el P5.Russell a 0.8s de Hamilton. Piastri a 4.5s de Lewis.V41/44: Leclerc aguanta a Verstappen y Max a Norris. Piastri a 3.8s de Hamilton por el P2.Hamilton se conecta al DRS de Russell y no le permite pasar a Lewis en la recta Kemmel. Piastri se acerca a 2.2s de Lewis. George no le hace la vida fácil al heptacampeón.Russell va con todo por su victoria. Piastri a 1.2s de Hamilton. Nervios en Mercedes. Pérez en pits. Va por la vuelta rápida saliendo con el compuesto blando.¡Última vuelta en Spa-Francorchamps! Norris cede y Piastri se aleja. Verstappen a 1.7s de Leclerc.George Russell (Mercedes) logró laen el GP de Bélgica.Lewis Hamilton (Mercedes),Oscar Piastri (McLaren),Charles Leclerc (Ferrari),Max Verstappen (Red Bull),Lando Norris (McLaren),Carlos Sainz (Ferrari),Sergio Pérez (Red Bull),Fernando Alonso (Aston Martin),Esteban Ocon (Alpine).Sergio Pérez registró la vuelta más rápida con 1:20.305 en el giro 44. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.