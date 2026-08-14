Así homologó FIA al Madring: del diseño inicial a los estándares más exigentes de seguridad de F1
sep 20 /26 13:00 GMT
Madrid, España
F1LATAM.COM - Henry Bonilla
En Madrid conversamos con Jorge Abed, Presidente de la Comisión de Circuitos de FIA, quien nos dio todos los detalles sobre el proceso de homologación del nuevo Circuito de Madring para poder competir en la Fórmula 1. Además nos reveló detalles de los nuevos circuitos en Buenos Aires y Qiddiya.
Jorge, gracias de nuevo por tu tiempo. Madring, nuevo circuito, ¿cuáles fueron esos retos que se tuvieron aquí y cómo empezó el proceso de este escenario?
JA:
"Gracias a ti. Este circuito tarda un poco en arrancar, que es cuando realmente tuvimos el diseño inicial. Retrasan un poco los trabajos por ser un circuito callejero ya que siempre hay un impacto en los inicios del trabajo.
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También considerar que están haciendo una parte del circuito en un terreno que tenían aquí por parte de IFEMA, que es la feria de exposiciones de Madrid. Y eso pues empieza a conjuntar una serie de solicitud de permisos, aprobaciones de proyecto tanto de, la comunidad, del gobierno, etcétera.
Y el poder empezar a conjuntarlo también con lo que implican las necesidades de FIA, de FOM y demás. Es el circuito más nuevo que tenemos, con las últimas actualizaciones que se solicitan y lo hace un poco especial, porque cada vez somos un poco más exigentes con la seguridad, y FOM por su parte, cada vez exige más cosas para la parte comercial, para que el aficionado se la pase mejor y lograr conjuntar todo eso. Es el reto que finalmente nos toca a nosotros, a darle seguimiento y resolver lo que se vaya presentando
".
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¿Cuándo empezó la homologación de este proyecto?
JA:
"Aproximadamente hace tres años arrancamos con todo esto. En los primeros dibujos, hace dos años ya lo pudimos revisar en la comisión, más en serio. Arrancaron, todos los trabajos y de ahí viene una serie de actualizaciones del proyecto mismo.
Porque vamos nosotros revisando, qué es factible, qué no, qué es seguro y qué no. Te puedo dar un ejemplo: La Monumental arrancó con un peralte mucho más grande que el que tiene actualmente, mucho más inclinado. Tuvimos que irlo adecuando y eso implica adecuar la entrada de curvas, la salida de curvas. Eso lleva su tiempo y sobre la marcha vas aprobando ciertas partes del circuito y ciertas partes que esperas a que te regresen los planos corregidos para que lo podamos aprobar
".
Hablemos de La Monumental. Son quinientos metros con peralte. ¿Qué estándares utilizaron y cómo está la protección allí?
JA:
"Nosotros tenemos un estándar que no puede exceder más de quince grados un peralte. Fue con base en eso. Desde luego que no viene de una zona rápida, no de una recta como tal. Entonces eso le ayuda a la curva. Alrededor, en toda la parte exterior tiene un sistema de protección que se llama Safer Barrier, que permite amortiguar el golpe en caso de que se vaya un auto hacia afuera.
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Hacia adentro no debemos tener ningún problema. Normalmente, los golpes en óvalo tienden ir hacia arriba o hacia afuera, y va todo a lo largo de la misma. Tenemos muchos paneles de banderas electrónicas que pueden ser controladas tanto por los oficiales de pista, que son muy importantes, como desde Race Control, para poder alertar a los pilotos en caso que haya un accidente a la mitad, porque tiene muchas partes ciegas.
Es una curva tan larga, como bien lo dijiste la medida, que implica que tendremos muchas partes ciegas, que el piloto no sabe qué está pasando ni a la mitad, ni a tres cuartos, ni al final cuando está arrancando. Ya vas tú comprometido con la curva. Entonces, tratar de alertarlos y ayudarlos lo más posible
".
El trabajo que se hizo acá, ¿puede ser muy similar a lo de Jeddah? ¿Pudo ser una base con sus parámetros como el último circuito callejero?
JA:
" Yo creo que este lo supera. La parte interesante de esto es que la zona que tiene para entrar a la feria, pues te tienes que adecuar demasiado a las construcciones existentes. Entonces, cuando se hace con unas curvas que son bastante, no quiero decir forzadas, pero obligadas a lo que hay de edificios y a poder regresar hacia la parte principal.
Entonces yo creo que es muy particular esta pista. Es muy especial. A futuro vamos a tener buenas leyendas aquí
".
También eres piloto, ¿cómo lo ves a nivel técnico? ¿Qué es lo más desafiante?
JA:
"Desde la curva seis hasta la dieciséis, si no encuentras un buen ritmo a todo lo largo, el tiempo que pierdes es muchísimo. Es demasiado y no te permite un solo error ahí. En otras pistas tienes unas curvas que a lo mejor tienes un pequeño error, y no recuperarás la vuelta nunca, pero no te impacta tanto en los tiempos. Aquí tiene tanto ritmo esa zona que entrar mal o ir a la mitad mal implica que perdiste por segundos.
La parte técnica es muy importante, tiene muchos recovecos que hay que entender. No es recto, no es tan simple decir: "Aquí me abro, aquí me cierro, aquí salgo, aquí salgo después de entrar al vértice". Tiene mucho reto porque tiene cámbers impuestos en diferentes curvas.
Está muy interesante, la verdad. No sé cómo explicártelo, pero técnicamente los pilotos creo que van a tener un buen desafío, como hace mucho no veíamos una pista
".
En anteriores eventos donde han sido nuevas las pistas, caso Las Vegas, se ha tenido problemas con las alcantarillas. ¿Hay en este trazado?
JA:
"No, afortunadamente no tenemos una sola dentro del trazado. Tenemos a los lados, cosa que no deberían tocar los pilotos, pero no, aquí no tenemos. Tenemos drenajes propios de los que son de autódromo, de los que son los normales. Pero alcantarillas callejeras, como las que tenemos en Las Vegas o en Mónaco, no tenemos ninguna, afortunadamente.
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¿Qué es lo que ya buscamos en la FIA y en la comisión? Es tratar de sacar todo ese tipo de problemas que podamos tener para evitarlos. Siempre hay imponderables
".
Mencionabas a Qiddiya (Arabia Saudita). ¿Ya se están haciendo esas homologaciones, ¿Cómo ves esos planos iniciales con esa curva elevada que rompe el estándar de la Fórmula 1?
JA:
"Ya están trabajando, de hecho va muy avanzado el proyecto. Tuve la suerte de visitarlo este año por un primer avance y sí, puedo decirte que es espectacular. La curva uno es algo que nunca hemos visto. En ningún lado ni ninguna otra forma. O sea, olvídate de una pista en la calle, en un puente, etcétera.
Es una cosa muy, muy impresionante. Igual cumpliendo con todos los estándares, los últimos estándares. La inversión que están haciendo allá es muy considerable, tomando en cuenta que toda esa ciudad es una ciudad hecha para el entretenimiento, que no solo es el circuito, es una feria, es un estadio, son campos de golf, canchas de tenis, etcétera. Lo que están haciendo allá sí romperá cualquier parámetro que hemos visto en la historia
".
Jorge, el Congreso Americano de la FIA se realizó hace unos días en Buenos Aires. ¿Cómo te fue? ¿Cómo notaste la sinergia entre todas las asociaciones nacionales?
JA:
"Es importantísimo hacer ese tipo de congresos, el poder platicar, intercambiar ideas con, con todos nuestros países hermanos de Latinoamérica, escuchar lo que están haciendo en otros lados, recibir de ellos ideas, aportarles también a todos y simplemente el convivir entre nosotros y darnos cuenta que estamos en lo mismo.
Tratar de hacer automovilismo en nuestra región a veces es complicado, no es tan fácil, tenemos muchas limitantes, pero creo que en el apoyo que nos vamos dando unos con otros hemos ido creciendo poco a poco nuestro automovilismo en general.
Argentina fue un gran anfitrión. Es muy bueno ver al ACA (Automóvil Club Argentino) de regreso en la FIA al cien por ciento y un club tan importante, con esa historia de 122 años. Es un gran estandarte, un gran líder al que tenemos que seguir en muchas cosas
".
Ya que hablas de Argentina, no puedo evitar preguntarte sobre las obras del autódromo.
JA:
"Avanzando también muy. La realidad van bastante bien. Tuve la suerte de poder ir también a visitarlo. Lo primero que tendrán allá será Moto GP. Están muchos de los estándares y demás para Moto GP que podemos compartir y podemos trabajar en lo mismo nosotros con ellos, pero va bastante bien, la verdad.
Yo creo que para marzo abril estará terminado el circuito, con todo, y pues nosotros estamos buscando una homologación allá también. Ellos buscan Fórmula 1, desde luego, lo han estado diciendo. Están trabajando para que sea una pista homologada grado uno. Habrá que trabajar con ellos de la mano como lo hemos hecho con todos, pero la verdad, felicidades, van bastante avanzados
".
Por el lado de OMDAI, ¿cómo va el año y cómo se está preparando el Gran Premio de México?
JA:
"Arrancamos ya los trabajos como siempre nosotros, con nuestro equipo, con grandes directores que tenemos, con todos nuestros voluntarios, nuestros oficiales, la verdad, trabajando desde todo el año.
Tenemos un programa muy exhaustivo y muy severo con nuestros oficiales para que puedan hacer un buen trabajo, para no confiarnos y pues con muchas categorías. Muy contentos con la Fórmula 4, con TCR. Viene el GT Challenge de Las Américas, también a Puebla, que nos llena de orgullo tener otra categoría internacional.
Creo que en general con buenas noticias y tratando también de aportar un poco nosotros
".
Jorge. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí contigo y siempre recibir con detalle todas estas buenas noticias
JA:
"Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos a divertir, no tengo duda
".