 F1 anuncia calendario para la temporada 2027 con 10 carreras Sprint - F1LATAM.COM
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F1 anuncia calendario para la temporada 2027 con 10 carreras Sprint
F1 anuncia calendario para la temporada 2027 con 10 carreras Sprint
   sep 16 /26 09:30 GMT
 Londres, Gran Bretaña
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Fórmula 1 y la FIA han confirmado, tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor, el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2027, que contará con 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países y 10 carreras Sprint, el mayor número jamás incluido en una temporada.

La temporada arrancará con los test de pretemporada en Bahrein del 24 al 27 de febrero, antes de que el campeonato regrese al circuito de Sakhir para la primera cita del año.

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El calendario combina trazados históricos y destinos globales de primer nivel en cinco continentes, con una secuencia geográfica diseñada para optimizar la logística y reducir la huella de carbono asociada a los desplazamientos.


Tras Bahrein y Arabia Saudita, el campeonato viajará a Australia, Japón y China, antes de las citas de Miami y Canadá. La fase europea incluirá el regreso de la Fórmula 1 a Portugal en junio, tras Mónaco, mientras que Turquía volverá al calendario en octubre, entre Azerbaiyán y Singapur.

El tramo final de la temporada incluye Austin, Ciudad de México, São Paulo y Las Vegas, antes de las dos últimas rondas en Qatar y Abu Dhabi.


El aumento de los eventos Sprint de seis a diez responde al éxito y la demanda sostenida del formato. Según los datos manejados por la Fórmula 1, la audiencia total de los fines de semana con Sprint es un 12 % superior a la de los fines de semana sin este formato.

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La clasificación Sprint es hasta tres veces más popular entre los aficionados que los entrenamientos libres, el 82 % de los asistentes a fines de semana con Sprint considera que añade valor a su entrada, y el 75 % de los seguidores cree que los eventos Sprint aportan un valor adicional al calendario.


Bahrein, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi acogerán eventos Sprint por primera vez, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de dos sesiones de clasificación en el Principado, donde los pilotos exhibirán su precisión en las estrechas calles de Montecarlo. El formato también regresará a Montreal, Silverstone, Monza, São Paulo y Lusail, configurando fines de semana de mayor intensidad competitiva.

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Calendario F1 2027
Fecha Gran Premio Sede
Marzo 12-14 Bahrein (Sprint) Sakhir
Marzo 19-21 Arabia Saudita Jeddah
Abril 2-4 Australia (Sprint) Melbourne
Abril 9-11 Japón (Sprint) Suzuka
Abril 16-18 China Shanghai
Abril 30 – Mayo 2 EE. UU. Miami
Mayo 21-23 Canadá (Sprint) Montreal
Junio 4-6 Mónaco (Sprint) Mónaco
Junio 18-20 Portugal Portimão
Julio 2-4 Gran Bretaña (Sprint) Silverstone
Julio 9-11 Austria Spielberg
Julio 23-25 Bélgica Spa-Francorchamps
Julio 30 – Agosto 1 Hungría Budapest
Septiembre 3-5 Italia (Sprint) Monza
Septiembre 10-12 España Madrid
Septiembre 24-26 Azerbaiyán Bakú
Octubre 1-3 Turquía Estambul*
Octubre 8-10 Singapur Singapur
Octubre 22-24 EE. UU. Austin
Octubre 29-31 México Ciudad de México
Noviembre 5-7 Brasil (Sprint) São Paulo
Noviembre 18-20 EE. UU. Las Vegas
Diciembre 3-5 Qatar (Sprint) Lusail
Diciembre 10-12 Abi Dhabi (Sprint) Yas Marina
*Sujeto a la homologación del circuito por parte de la FIA

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