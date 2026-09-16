F1 anuncia calendario para la temporada 2027 con 10 carreras Sprint

|Fecha
|Gran Premio
|Sede
|Marzo 12-14
|Bahrein (Sprint)
|Sakhir
|Marzo 19-21
|Arabia Saudita
|Jeddah
|Abril 2-4
|Australia (Sprint)
|Melbourne
|Abril 9-11
|Japón (Sprint)
|Suzuka
|Abril 16-18
|China
|Shanghai
|Abril 30 – Mayo 2
|EE. UU.
|Miami
|Mayo 21-23
|Canadá (Sprint)
|Montreal
|Junio 4-6
|Mónaco (Sprint)
|Mónaco
|Junio 18-20
|Portugal
|Portimão
|Julio 2-4
|Gran Bretaña (Sprint)
|Silverstone
|Julio 9-11
|Austria
|Spielberg
|Julio 23-25
|Bélgica
|Spa-Francorchamps
|Julio 30 – Agosto 1
|Hungría
|Budapest
|Septiembre 3-5
|Italia (Sprint)
|Monza
|Septiembre 10-12
|España
|Madrid
|Septiembre 24-26
|Azerbaiyán
|Bakú
|Octubre 1-3
|Turquía
|Estambul*
|Octubre 8-10
|Singapur
|Singapur
|Octubre 22-24
|EE. UU.
|Austin
|Octubre 29-31
|México
|Ciudad de México
|Noviembre 5-7
|Brasil (Sprint)
|São Paulo
|Noviembre 18-20
|EE. UU.
|Las Vegas
|Diciembre 3-5
|Qatar (Sprint)
|Lusail
|Diciembre 10-12
|Abi Dhabi (Sprint)
|Yas Marina
|*Sujeto a la homologación del circuito por parte de la FIA
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