Polémica pole position de George Russell en Spielberg - Reporte Clasificación - GP de Austria

jun 27 /26 15:56 GMT Spielberg, Austria Fórmula 1



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El incidente que ha generado toda la controversia tuvo lugar en la curva 9 durante la última fase de la Q3. Max Verstappen protagonizaba un trompo, impactando la barrera de protección y terminando en la gravilla. Su auto quedó en una posición comprometida.



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La dirección de carrera desplegó inmediatamente el régimen de bandera amarilla en ese sector, una señal que obliga a los pilotos a reducir su velocidad y estar preparados para cualquier eventualidad.



Sin embargo, las imágenes de televisión han captado un detalle que ahora centra todas las miradas: mientras el Red Bull de Verstappen permanecía junto a la pista, el Mercedes de Russell atravesaba la curva 10 sin mostrar una reducción de ritmo aparente.



Las luces amarillas parpadeaban con claridad en el momento exacto en que el británico completaba su vuelta. Lo que agrava la lectura del suceso es el riesgo implícito: de haber perdido el control de su monoplaza en esa trayectoria, la inercia habría proyectado al auto contra el de Verstappen, quien aún se encontraba en el habitáculo tras el incidente.



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Tradicionalmente, este tipo de infracciones relacionadas con la seguridad han sido sancionadas con la anulación de tiempos o incluso con penalizaciones en la parrilla. La propia historia de la categoría ofrece ejemplos recientes de castigos severos por incumplir el protocolo de banderas amarillas, dado que el fundamento no es otro que preservar la integridad física de los pilotos y personal de pista.



No obstante, la decisión ha sido firme y rápida: no hay investigación para Russell. Los resultados oficiales se mantienen intactos, y el británico ha celebrado la pole position en el parque cerrado.



El resto de la sesión ha estado marcada por el dominio temprano de los Mercedes, especialmente de Kimi Antonelli, quien fue el más rápido en las dos tandas previas y volvió a firmar el mejor tiempo en Q1 y Q2, para finalmente ceder en el momento decisivo ante su compañero de equipo. El joven italiano, sin embargo, deberá conformarse con la cuarta plaza, a apenas 0.301s del tiempo de Russell, después de haber liderado la Q3 durante varios minutos.



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Los Ferrari, por su parte, han mostrado un ritmo consistente. Charles Leclerc ocupará la primera fila al lado de Russell, con un registro de 1:06.349. Lewis Hamilton, desde el tercer cajón, se sitúa a 0.295s de la punta. El siete veces campeón mundial sufrió un error en la curva 3 que le impidió mejorar su tiempo en el último intento, forzándolo a regresar al garaje antes del final.



La sesión clasificatoria también ha dejado una nota amarga para los equipos de la zona media. Los Williams han quedado eliminados en la Q1, con Carlos Sainz en la decimoséptima posición y Alex Albon en la decimoctava, mientras que los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas han ocupado los puestos 19 y 20. La sorpresa negativa ha llegado de Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll cerrando la tabla, a más de tres segundos del tiempo de referencia.



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En la Q2, la eliminación de Pierre Gasly por solo 0.012s frente a Verstappen ha sido uno de los momentos de mayor tensión. El francés de Alpine, junto con Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon y el argentino Colapinto, han quedado fuera de la lucha por la pole. Este último, además, cometió un error en su vuelta rápida al salirse en la curva 1, un contratiempo que le costó caro.



Ahora, el foco de atención se traslada a las declaraciones oficiales de los comisarios. El reglamento es claro en cuanto a la obligación de reducir la velocidad bajo bandera amarilla, y la interpretación de los datos telemetría será determinante para zanjar la controversia. Mientras tanto, la parrilla del domingo mantiene a Russell en el puesto de honor, pero con un asterisco que ningún equipo, ni aficionado, podrá ignorar.



Mañana a las 15:00 hs de Spielberg iniciará la carrera del Gran Premio de Austria con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los resultados de la sesión:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Sesión 1 G. Russell GBR Mercedes 1:06.113 - Q3 2 C. Leclerc MON Ferrari 1:06.349 +0.236 Q3 3 L. Hamilton GBR Ferrari 1:06.408 +0.295 Q3 4 K. Antonelli ITA Mercedes 1:06.414 +0.301 Q3 5 M. Verstappen NED Red Bull 1:06.475 +0.362 Q3 6 L. Norris GBR McLaren 1:06.502 +0.389 Q3 7 O. Piastri AUS McLaren 1:06.511 +0.398 Q3 8 I. Hadjar FRA Red Bull 1:06.632 +0.519 Q3 9 L. Lawson NZL RB 1:06.955 +0.842 Q3 10 A. Lindblad GBR RB 1:07.007 +0.894 Q3 11 P. Gasly FRA Alpine 1:07.223 - Q2 12 G. Bortoleto BRA Audi 1:07.293 - Q2 13 O. Bearman GBR Haas 1:07.523 - Q2 14 N. Hülkenberg ALE Audi 1:07.611 - Q2 15 E. Ocon FRA Haas 1:07.817 - Q2 16 F. Colapinto ARG Alpine 1:08.171 - Q2 17 C. Sainz ESP Williams 1:08.252 - Q1 18 A. Albon TAI Williams 1:08.509 - Q1 19 S. Pérez MEX Cadillac 1:08.945 - Q1 20 V. Bottas FIN Cadillac 1:09.030 - Q1 21 F. Alonso ESP Aston Martin 1:09.942 - Q1 22 L. Stroll CAN Aston Martin 1:10.363 - Q1 La sesión clasificatoria para el GP de Austria ha concluido con un desenlace que deja más interrogantes que certezas. George Russell se ha adjudicado la pole position con un registro de 1:06.113, pero el camino hacia ese primer puesto ha estado sembrado de polémica. Una bandera amarilla tras una colisión de Max Verstappen es la causa.El incidente que ha generado toda la controversia tuvo lugar en la curva 9 durante la última fase de la Q3. Max Verstappen protagonizaba un trompo, impactando la barrera de protección y terminando en la gravilla. Su auto quedó en una posición comprometida.La dirección de carrera desplegó inmediatamente el régimen de bandera amarilla en ese sector, una señal que obliga a los pilotos a reducir su velocidad y estar preparados para cualquier eventualidad.Sin embargo, las imágenes de televisión han captado un detalle que ahora centra todas las miradas: mientras el Red Bull de Verstappen permanecía junto a la pista, el Mercedes de Russell atravesaba la curva 10 sin mostrar una reducción de ritmo aparente.Las luces amarillas parpadeaban con claridad en el momento exacto en que el británico completaba su vuelta. Lo que agrava la lectura del suceso es el riesgo implícito: de haber perdido el control de su monoplaza en esa trayectoria, la inercia habría proyectado al auto contra el de Verstappen, quien aún se encontraba en el habitáculo tras el incidente.Tradicionalmente, este tipo de infracciones relacionadas con la seguridad han sido sancionadas con la anulación de tiempos o incluso con penalizaciones en la parrilla. La propia historia de la categoría ofrece ejemplos recientes de castigos severos por incumplir el protocolo de banderas amarillas, dado que el fundamento no es otro que preservar la integridad física de los pilotos y personal de pista.No obstante, la decisión ha sido firme y rápida: no hay investigación para Russell. Los resultados oficiales se mantienen intactos, y el británico ha celebrado la pole position en el parque cerrado.El resto de la sesión ha estado marcada por el dominio temprano de los Mercedes, especialmente de Kimi Antonelli, quien fue el más rápido en las dos tandas previas y volvió a firmar el mejor tiempo en Q1 y Q2, para finalmente ceder en el momento decisivo ante su compañero de equipo. El joven italiano, sin embargo, deberá conformarse con la cuarta plaza, a apenas 0.301s del tiempo de Russell, después de haber liderado la Q3 durante varios minutos.Los Ferrari, por su parte, han mostrado un ritmo consistente. Charles Leclerc ocupará la primera fila al lado de Russell, con un registro de 1:06.349. Lewis Hamilton, desde el tercer cajón, se sitúa a 0.295s de la punta. El siete veces campeón mundial sufrió un error en la curva 3 que le impidió mejorar su tiempo en el último intento, forzándolo a regresar al garaje antes del final.La sesión clasificatoria también ha dejado una nota amarga para los equipos de la zona media. Los Williams han quedado eliminados en la Q1, con Carlos Sainz en la decimoséptima posición y Alex Albon en la decimoctava, mientras que los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas han ocupado los puestos 19 y 20. La sorpresa negativa ha llegado de Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll cerrando la tabla, a más de tres segundos del tiempo de referencia.En la Q2, la eliminación de Pierre Gasly por solo 0.012s frente a Verstappen ha sido uno de los momentos de mayor tensión. El francés de Alpine, junto con Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon y el argentino Colapinto, han quedado fuera de la lucha por la pole. Este último, además, cometió un error en su vuelta rápida al salirse en la curva 1, un contratiempo que le costó caro.Ahora, el foco de atención se traslada a las declaraciones oficiales de los comisarios. El reglamento es claro en cuanto a la obligación de reducir la velocidad bajo bandera amarilla, y la interpretación de los datos telemetría será determinante para zanjar la controversia. Mientras tanto, la parrilla del domingo mantiene a Russell en el puesto de honor, pero con un asterisco que ningún equipo, ni aficionado, podrá ignorar.Mañana a las 15:00 hs de Spielberg iniciará la carrera del Gran Premio de Austria con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión:

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