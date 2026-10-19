 Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México - F1LATAM.COM
  Repetición - PRUEBAS LIBRES 2 - GP MÉXICO F1
                          
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
   oct 31 /26 00:15 GMT
 Ciudad de México, México
 F1LATAM.COM - Henry Bonilla

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Charles Leclerc volvió a liderar la tabla de tiempos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, esta vez en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Ciudad de México, tras firmar un registro de 1:17.827.

El monegasco de Ferrari superó a Lando Norris (McLaren) por 103 milésimas y a George Russell (Mercedes) por 106 milésimas, en una sesión en la que los tres primeros quedaron separados por apenas una décima.

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La sesión arrancó con Isack Hadjar marcando el primer tiempo de referencia con 1:19.584 tras los problemas de potencia y dirección que sufrió en la primera sesión, mientras que Arvid Lindblad lideró brevemente con el compuesto duro.

Los Ferrari de Leclerc y Hamilton se colocaron al frente con 1:18.257, con el monegasco superando a su compañero por 484 milésimas, antes de que Oscar Piastri tomara el mando con el compuesto duro. A partir de ahí, los tiempos comenzaron a caer y los favoritos montaron el blando para las simulaciones de clasificación.

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Leclerc mejoró a 1:17.966 y luego a 1:17.827, consolidando su posición al frente. Norris se colocó segundo con 1:17.930, a solo 103 milésimas, y Russell tercero con 1:17.933, a 106 milésimas, confirmando la igualdad extrema entre Ferrari, McLaren y Mercedes en el circuito azteca.

Antonelli fue cuarto a 217 milésimas, mientras que Verstappen, que había protagonizado un duelo poco habitual llanta a llanta con Liam Lawson en el Foro Sol, finalizó quinto a 311 milésimas. La colisión entre ambos será investigada tras la sesión.

El incidente más destacado llegó cuando Lewis Hamilton se bajó de su Ferrari tras la curva 3, provocando la salida del Virtual Safety Car. El británico, que había completado solo trece vueltas, se retiró de la sesión y dejó a Ferrari sin uno de sus monoplazas para el resto de la tanda.

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Poco antes, el toque entre Verstappen y Lawson había dejado destrozos en el Foro Sol y provocado una bandera roja, lo que obligó a interrumpir la sesión durante varios minutos.

Hadjar finalizó sexto a 410 milésimas, por delante de Lindblad, Gasly, Lawson y Piastri, que completaron el top diez. Hamilton fue undécimo a 685 milésimas, mientras que Alonso fue duodécimo. Ocon y Bearman finalizaron decimotercero y decimocuarto, con Hülkenberg decimoquinto.

Franco Colapinto (Alpine) fue decimosexto a 1.305 segundos del tiempo de Leclerc, tras completar 34 vueltas en su primer contacto real con la pista mexicana después de una FP1 en la que cedió su monoplaza a Gabriele Minì.

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Sainz fue decimoséptimo, Pérez decimoctavo en su fin de semana de casa, Albon decimonoveno, Stroll vigésimo, Bottas vigésimo primero y Bortoleto vigésimo segundo, tras completar solo doce vueltas con el compuesto medio y quedarse a más de dos segundos del líder.

Con Leclerc al frente y los tres primeros separados por una décima, la clasificación del sábado promete ser una lucha cerrada por la pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la altitud y la gestión de neumáticos serán determinantes para el resultado del domingo.

Mañana a las 11:30 hs de CDMX iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1C. LeclercMONFerrari1:17.82735
2L. NorrisGBRMcLaren1:17.930+0.10333
3G. RussellGBRMercedes1:17.933+0.10631
4K. AntonelliITAMercedes1:18.044+0.21733
5M. VerstappenNEDRed Bull1:18.138+0.31126
6I. HadjarFRARed Bull1:18.237+0.41031
7A. LindbladGBRRB1:18.389+0.56234
8P. GaslyFRAAlpine1:18.407+0.58033
9L. LawsonNZLRB1:18.455+0.62832
10O. PiastriAUSMcLaren1:18.469+0.64231
11L. HamiltonGBRFerrari1:18.512+0.68513
12F. AlonsoESPAston Martin1:18.596+0.76930
13E. OconFRAHaas1:18.774+0.94732
14O. BearmanGBRHaas1:18.849+1.02232
15N. HülkenbergALEAudi1:19.023+1.19635
16F. ColapintoARGAlpine1:19.132+1.30534
17C. SainzESPWilliams1:19.248+1.42128
18S. PérezMEXCadillac1:19.406+1.57933
19A. AlbonTAIWilliams1:19.578+1.75131
20L. StrollCANAston Martin1:19.631+1.80424
21V. BottasFINCadillac1:20.165+2.33833
22G. BortoletoBRAAudi1:20.174+2.34712

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