Cadillac le rendirá homenaje en Silverstone a Estados Unidos por su aniversario de independencia

El 4 de julio es un momento para demostrar nuestro orgullo por representar a Estados Unidos en la escena global de la F1

Queremos utilizarlo como una oportunidad para que nuevas comunidades descubran el deporte y compartan nuestra pasión

El Gran Premio de Austria fue un desafío, pero ningún equipo en el pitlane está libre de días similares. Hemos trabajado intensamente para corregir los problemas. Las actualizaciones introducidas en Spielberg fueron positivas, y nuestro objetivo en Silverstone es asegurar un fin de semana limpio para maximizar el potencial de rendimiento que observamos

El equipo continúa mostrando mucho potencial y me animan los destellos de rendimiento que demostramos en Austria

Necesitamos ahora solidificar completamente los fundamentos para liberar ese potencial. Silverstone será un evento complicado y parece que habrá altas temperaturas nuevamente, pero tenemos mucha experiencia y resiliencia en este equipo para encontrar el camino

Silverstone es un circuito genuino para pilotos, muy rápido pero técnico, donde realmente puedes marcar la diferencia. Austria fue una carrera decepcionante, pero el fin de semana tuvo muchos aspectos positivos. Sin embargo, fue mi tercer retiro consecutivo, y la prioridad ahora es asegurar un auto más robusto capaz de terminar las carreras

Cadillac se presenta en el Circuito de Silverstone para la novena ronda del Campeonato Mundial de la FIA Formula 1 2026, un evento que coincide con la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio. La escudería americana aprovechará esta fecha histórica para reforzar visualmente su identidad nacional mediante una librea especial en los autos.El equipo ha desarrollado un diseño que integra los colores rojo, blanco y azul, replicando esta paleta en la vestimenta del garaje, los cascos de los pilotos y el equipo técnico. Esta iniciativa busca crear una expresión visual cohesionada que refleje la herencia americana del equipo durante un evento icónico del calendario mundial.", declaró Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team Holdings. "".En el ámbito competitivo, el equipo americano busca recuperarse después de una complicada carrera en Austria. Graeme Lowdon, Principal del equipo, señaló: "".Silverstone, sede de la primera carrera del campeonato en 1950, presenta un trazado que ha evolucionado durante 76 años, manteniendo su reputación por las altas velocidades aunque incorporando ahora una sección interior de baja velocidad que incluye una chicane ajustada.Ambos pilotos del equipo tienen historial en este circuito. Valtteri Bottas, ganador aquí en Formula Renault 2.0 Eurocup, ha conseguido dos poles y cinco podios en sus 14 apariciones en F1. Checo Pérez logró la vuelta más rápida en 2021 y un segundo puesto en 2022.", afirmó Pérez. "".Bottas añadió: "".La librea especial será también exhibida en Nueva Orleans durante el evento Cadillac Formula 1 Team x Jim Beam Pit Stop BBQ en el ESSENCE Fest, uno de los mayores encuentros culturales del país.