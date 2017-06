Publicidad

Home >> Noticias

Hamilton gana contundentemente, doblete de Mercedes y leve traspié de Vettel - Reporte Carrera - GP de Canadá

Posiciones Finales del Gran Premio de Canadá 2017

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:33.05.154 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 19.7 18 3. Daniel Ricciardo Red Bull + 35.2 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 35.9 12 5. Sergio Pérez Force India + 40.4 10 6. Esteban Ocon Force India + 40.7 8 7. Kimi Räikkönen Ferrari + 58.6 6 8. Nico Hülkenberg Renault + 60.3 4 9. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 2 10. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Jolyon Palmer Renault + 2 Vueltas 12. Kevin Magnussen Haas + 2 Vueltas 13. Marcus Ericsson Sauber + 2 Vueltas 14. Stoffel Vandoorne McLaren + 2 Vueltas 15. Pascal Wehrlein Sauber + 2 Vueltas No finalizaron: 16. Fernando Alonso McLaren - 17. Daniil Kvyat Toro Rosso - 18. Max Verstappen Red Bull - 19. Felipe Massa Williams - 20. Carlos Sainz Toro Rosso -

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) obtuvo esta tarde en Canadá un triunfo contundente y de paso ha extendido sus excelentes registros en el Circuit Gilles Villeneuve al lograr allí su sexta victoria. El podio en Montreal lo completaron Valtteri Bottas (Mercedes) y Daniel Ricciardo (Red Bull), mientras que el líder del campeonato Sebastian Vettel (Ferrari), se recuperó y logró el cuarto lugar.La carrera tuvo una partida emocionante. Lewis Hamilton se mantuvo en el primer lugar, mientras que Max Verstappen (Red Bull) realizó una largada espectacular desde el quinto lugar, tomando el lado externo y saltando al segundo puesto, aunque en esa maniobra tocó el alerón delantero de Sebastian Vettel, afectando al piloto alemán.Posteriormente en la curva 3, una maniobra entre Romain Grosjean (Haas) y Carlos Sainz (Toro Rosso), generó un trompo del piloto español que terminó llevándose por delante al brasilero Felipe Massa (Williams). Este incidente generó el ingreso del Safety Car e investigación por parte de los comisarios.Una vez reanudada la carrera, Lewis Hamilton apretó el ritmo y se fue alejando progresivamente de Max Verstappen, pero en la vuelta 11 sufrió un problema eléctrico y debió abandonar la competencia. Allí se produjo un Virtual Safety Car y posteriormente tras su desactivación, Lewis Hamilton tuvo un ritmo demoledor y no pudo ser alcanzado por su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien llegó a 19.7s.El tercer lugar estuvo bastante luchado por parte de Daniel Ricciardo, quien mantuvo una férrea presión de los pilotos de Force India, Sergio Pérez y Esteban Ocon. Al final el australiano de Red Bull logró el podio.Sebastian Vettel en el cuarto lugar, luego de haber caído hasta el decimoctavo puesto tras una temprana detención por el cambio de alerón delantero en la vuelta seis. Fue recuperándose progresivamente hasta llegar al grupo de Force India.Pérez y Ocon tuvieron un duelo intenso y de hecho el francés salió molesto con el mexicano ya que tenía mejor ritmo y podía haber luchado por el podio. Finalmente terminaron en el quinto y sexto lugar respectivamente. Quedó un ambiente de polémica y será el tema de conversación en los próximos días.Kimi Räikkönen no tuvo una carrera fácil y fue decreciendo su ritmo hasta terminar en el séptimo lugar, superando por tan solo 1.7s a Nico Hülkenberg (Renault). El octavo lugar fue para el local Lance Stroll (Williams) y el top 10 fue completado por Romain Grosjean, aunque está pendiente el resultado de la investigación por parte de los comisarios.Una vez más el español Fernando Alonso (McLaren) no ha podido terminar la carrera por un problema en la unidad de potencia. Su retiro se produjo en la penúltima vuelta y terminó la carrera en la tribuna en medio de los aficionados.Con los resultados de este GP de Canadá, Sebastian Vettel lidera el campeonato con 141 puntos. En el segundo lugar está Lewis Hamilton (129), tercero Valtteri Bottas (93), cuarto Kimi Räikkönen (73), quinto Daniel Ricciardo (67), sexto Max Verstappen (45), séptimo Sergio Pérez (44), octavo Esteban Ocon (27) , noveno Carlos Sainz (25) y décimo Felipe Massa (20).En el campeonato de constructores, ahora Mercedes lidera con 222 puntos, segundo Ferrari (214), tercero Red Bull (112), cuarto Force India (71), quinto Toro Rosso (29), sexto Williams (22), séptimo Renault (18), octavo Haas (15), noveno Sauber (4) y décimo McLaren (0).La próxima válida se realizará del 23 al 25 de junio en el Circuito de Bakú, sede del GP de Azerbaiyán.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Canadá:Kvyat se queda detenido en la grilla. Logran encender el auto de Kvyat. El ruso intentará recuperar su P11 de partida.Hamilton adelante, gran partida de Verstappen subiendo al P2. Vettel y Räikkönen caen al P4 y P6. Fuerte colisión de Sainz. El español se lleva por delante a Massa. Safety Car. Grosjean se toca con Sainz. Eso origina el trompo del español y luego se lleva por delante a Massa.Grosjean y Wehrlein en pits.Se retirará el Safety Car en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Problemas en el alerón delantero en el auto de Vettel. Se desprendió en la recta posterior. Pérez pasa a Räikkönen. Asciende al P5 el mexicano. Vettel pierde ritmo, está P3.Räikkönen tuvo una salida de pista en la curva 7. Allí aprovechó Pérez.Vettel a pits. En problemas el líder del campeonato. Se demora la detención. Sale con súperblandos.Hamilton marca la vuelta rápida. Está a 2s de Verstappen.Ricciardo contiene a Pérez, Räikkönen y Ocon por el P5.Investigado Kvyat por su demora en la vuelta de formación.También bajo investigación la maniobra entre Sainz y Massa. Se realizará tras la carrera.Problemas para Max Verstappen cuando rodaba en el P2. Retiro para el holandés. El auto de Verstappen perdió potencia súbitamente. Virtual Safety Car.Asistentes de pista removiendo el auto de Verstappen.Sigue las labores de retiro del auto de Verstappen.Hay una gorra sobre la pista entre las curvas 7 y 8.Finaliza el Virtual Safety Car. Drive-through para Kvyat.Pérez mantiene la presión sobre Ricciardo por el P3.Magnussen contiene a Stroll y Hülkenberg por el P8.Stroll pasa a Hülkenberg. El local sube al P9. Räikkönen en pits. Vettel pasa a Vandoorne y Kvyat.Magnussen investigado por adelantar bajo Virtual Safety Car. Ricciardo en pits. Pista libre para Pérez. Es la lucha por el podio en Montreal.Ahora entra Pérez a pits. Ricciardo se mantiene por delante de Pérez tras la detención del mexicano.Alonso pierde posición con Ricciardo y Pérez. Cae al P6. Sufre en las rectas el MCL23 del español.Todos pasaron a Alonso en la recta posterior. Ahora lo hace Räikkönen y toma el P6. Fernando aún no se detiene.Ocon se ubica en el P2. Fuerte ritmo del francés de Force India. Hace diferencia para ganar posiciones.Bottas en pits. Sale con blandos.Hülkenberg se sale de la pista en la curva 8. Luego pasa a Stroll en la recta.Stroll en pits. Sale con Súperblandos.Magnussen penalizado con 5s por adelantar bajo Virtual Safety Car.Hamilton está a 24s de Ocon y Bottas.Ocon está haciendo rendir el ultrablando a su máximo nivel y de forma perfecta.Kvyat pasa a Magnussen por el P10.Muy sólido Ocon con el ultrablando en 1:16.9. Es 0.4s más veloz por vuelta que su compañero Pérez.Bottas presiona a Ocon por el P2. No es fácil adelantar en Montreal.Hamilton y Ocon en pits. Ambos cambian los ultrablandos. Salen con súperblandos.Hamilton mantiene el P1 y Ocon sale P6, por delante de Vettel.Alonso, Magnussen y Vandoorne, los únicos que no se han detenido.Ocon se acerca a Räikkönen. Kimi lleva súperblando con 15v más que Esteban.Alonso está en el P8 con el compuesto ultrablando y aún sin detenerse.Ocon sigue conectado a Räikkönen. En problemas Kimi.Stroll pasa a Palmer y toma el P14.La diferencia entre Hamilton y Bottas es de 12s.Vettel está P7, acercándose a Ocon. Gap de 1.6s.Räikkönen en pits. Sale con ultrablandos.Hülkenberg ataca a Alonso por el P8 y lo pasa.Alonso finalmente se detiene en pits.Duelo Stroll-Vandoorne por el P12. El joven canadiense quiere lucirse en su país.Pérez conectado a Ricciardo por el P3 y Vettel a Ocon por el P5.Stroll ataca a Alonso. El 'Samurai' hace todo lo posible para defender el P11, pero no lo logra. Fernando sin auto.Pérez bajo presión de Ocon y Vettel en el P4.Pérez nuevamente conectado a Ricciardo. Gap de 0.9s. Ocon se acerca a 'Checo' 0.6s.Vettel en pits.Tras el ingreso a boxes, Vettel sale en el P7, atrás Räikkönen.Ocon cada vez más cerca de Pérez por el P4. Ricciardo se aleja del mexicano.Vettel marca las mejores vueltas y comienza a acercarse a Räikkönen. Gap de 5s.Kvyat cumple con la penalización. Luego problemas con el neumático trasero derecho. Queda detenido su auto en pits.Pérez le pide al equipo la oportunidad de atacar a Ricciardo por el P3.Entretanto Ocon se mantiene atrás de Pérez. Muy buena carrera de Force India. P4 y P5 provisional.Räikkönen y Vettel con un ritmo de 1s por vuelta más veloz que Pérez y Ocon. Se van acercando.Alonso ataca a Stroll por el P9.Tráfico para Ricciardo, Pérez y Ocon. Es la situación que Checo desea para atacar a Ricciardo.Ricciardo se aleja un poco de Pérez. Está en el P3.Vettel pasa a Räikkönen. El finlandés se salió de la pista. Sebastian, líder del campeonato es P6.Vettel ya está conectado a los Force India.Problemas para Kimi Räikkönen. Tiene problemas. Giró 4s más lento en esta vuelta.Vettel cada vez más cerca de Ocon. El francés intentó pasar a Pérez. ¡Alerta roja para Force India!Ocon se acerca a Pérez, quiere pasarlo porque lleva un mejor ritmo.Lucha entre los Force India. Vettel ataca. Ocon tiene que salirse de la pista. Sebastian pasa al francés. Pérez le dejó claro a Ocon que él es el que manda en Force India. Checo no le dio ni un milímetro.Vettel se pasa en la curva 8. Ahora va al ataque de Pérez nuevamente.Vettel pasa a Pérez al final de la recta opuesta. Sube al P4.Retiro de Fernando Alonso. Problema de motor. ¡Se sube a la tribuna!¡Última vuelta en Montreal! Victoria de Lewis Hamilton (Mercedes) en el GP de Canadá. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Daniel Ricciardo (Red Bull), 4º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Sergio Pérez (Force India), 6º Esteban Ocon (Force India), 7º Kimi Räikkönen (Ferrari), 8º Nico Hülkenberg (Renault), 9º Lance Stroll (Williams) y 10º Romain Grosjean (Haas).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:14:551 en el giro 64.