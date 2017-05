Home >> Noticias

Hyundai Motorsport logró emotiva y cerrada segunda victoria consecutiva en el Rally de Argentina

No puedo creerlo. Nunca he vivido un final tan nervioso en los minutos finales de un rally en mi carrera. Es un resultado asombroso y tengo que dar las gracias en primer lugar al equipo por todo lo que han hecho. Enhorabuena a Elfyn, que mantuvo una increíble pelea este fin de semana. Di absolutamente todo lo que tenía en los tramos finales de hoy. Después del difícil comienzo del rally, me hubiera valido lograr el segundo puesto, pero es una sensación especial ganar otra vez. Ha sido un rally emocionante pero loco desde el principio, por lo que salir con la victoria es fantástico. Queríamos mantener nuestro impulso después de Córcega y esta fue la manera perfecta de hacerlo. La victoria en el Power Stage es sólo la guinda del pastel y nos da un impulso muy importante en el campeonato de pilotos y constructores. No podríamos haber pedido más

No podría haber escrito un guión más opuesto a lo que vivimos aquí la temporada pasada. Hemos pasado de una victoria a un resultado que es mucho más pobre. No puedo creer nuestra suerte. Nuestro problema del viernes nos dejó muy atrasados. No había mucho que pudiéramos hacer con respecto a nuestra posición, pero queríamos mejorar el ritmo. No tuve buenas sensaciones con el auto en las especiales de esta mañana, que culminaron con un problema de dirección asistida en el Power Stage. Luchamos hasta el final, pero el sexto lugar no es donde queremos estar

Ha sido un fin de semana horrible para nosotros. Todo terminó casi tan pronto como había comenzado. Cuando se pierde tanto tiempo es imposible recuperar. Sólo tuvimos que concentrarnos en llevar el auto hasta el final, pero incluso eso fue difícil. El pinchazo en El Cóndor fue al principio, y culminó nuestra mala suerte este fin de semana. Increíblemente lamentable y es una pena porque creo que teníamos un auto para hacerlo mejor. Sólo quiero olvidar y mirar hacia Portugal

¡Qué final increíble para un emocionante rally! Felicitacitamos a Thierry y a Nicolas por una victoria que todos recordaremos durante mucho tiempo, y a Elfyn y M-Sport por haber mantenido una increíble batalla. Ganar por un margen tan corto después de 360 kilómetros es notable, y no es ninguna sorpresa que es uno de los finales más cerrados de la historia. Argentina es un rally difícil y sabíamos que sería difícil para estos nuevos autos en su primera participación. Tuvimos nuestra parte de problemas y desgracias en los tres autos, pero a veces es una cuestión de luchar hasta el final. Hayden y Dani tuvieron problemas en el Power Stage, lo que resume sus respectivas participaciones. Sacamos muchas lecciones de este evento, que servirán para mejorar nuestro Hyundai i20 Coupé WRC para los próximos eventos de tierra. Por ahora, sin embargo, podemos celebrar una importante victoria. Estamos muy contentos de ser el primer equipo que gana dos rallies esta temporada, y esperamos poder lograr más

En uno de los más electrizantes finales de la historia del WRC, Hyundai Motorsport ha obtenido una impresionante victoria en Rally Argentina, la quinta ronda del Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017, con Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul.El resultado marca la segunda victoria consecutiva del equipo tras el Tour de Córcega, y su quinto victoria en el WRC. No sólo es la primera vez que Hyundai Motorsport ha asegurado dos éxitos consecutivos, la tripulación belga se convierten en los primeros ganadores que repiten de la temporada 2017.Fue un día menos positivo para los otros dos equipos de Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Hayden Paddon y su copiloto John Kennard ocuparon el sexto puesto en la general, a pesar de haber sufrido problemas de dirección asistida durante la mayor parte de la etapa final.Mientras tanto, los problemas continuaron para Dani Sordo y Marc Martí, ya que sufrieron un pinchazo en el Power Stage. Fueron capaces de llevar su auto a meta y acabar octavos en general.Después de un complicado comienzo en la prueba el viernes, la tripulación # 5 de Neuville y Gilsoul comenzó una pelea épica el sábado para reducir la diferencia con el líder del rally, Elfyn Evans. Pasaron de un minuto al comienzo del segundo día, a comenzar las tres especiales del domingo con una diferencia de sólo 11.5 segundos. Con una increíble victoria en el TC17 (Mina Clavero - Giulio Cesare), el dúo redujo la diferencia a sólo 0,6 segundos.El escenario para el enfrentamiento final entre los dos equipos que competían frente a frente por la victoria fue el tramo de El Cóndor, el Power Stage. Una conducción rápida y limpia por parte de Neuville fue suficiente, ya que triunfó por sólo 0,7 segundos. El resultado entra en los libros de historia como el tercero más cerrado en el WRC después del Rally de Jordania en 2011 (0,2 s) y el Rally de Nueva Zelanda en 2007 (0,3 s).Con su victoria en el Power Stage, Neuville sumó el máximo de 30 puntos en Argentina para avanzar en tercera posición en la clasificación de pilotos cada vez más estrechamente peleada.Neuville y Gilsoul lograron un total de cinco victorias de tramo durante el fin de semana del Rally de Argentina, en una impresionante actuación. La victoria de hoy representa su cuarto triunfo en el WRC con Hyundai Motorsport y la primera vez que han ganado dos veces en una sola temporada. La victoria en la especial final de El Cóndor continuó la sucesión ininterrumpida de Neuville sumando puntos en el Power Stage este año, que ahora totaliza 19.Neuville comentó que: "".Paddon y Kennard tuvieron poca fortuna este fin de semana, en un evento que ganaron impresionantemente hace doce meses. El Power Stage de hoy puede haber sido una reminiscencia de sus experiencias de 2016, pero su resultado fue un fuerte contraste. Dos victorias en la etapa del viernes fueron un punto culminante de un fin de semana difícil.Paddon dijo que: "".Sordo y su copiloto Marc Martí no pudieron recuperarse de su enorme desventaja de 11 minutos el viernes tras romper un brazo de dirección en el TC3 (Amboy / Anta Monica). Rodando primero en la pista el sábado y las primeras especiales del domingo, la tripulación española sólo pudo centrarse en llevar el auto a meta. Un pinchazo en el Power Stage sólo agravó sus frustraciones.Sordo dijo que: "".Para recordarHyundai Motorsport se enorgullece de haber protagonizado uno de los rallies más disputados del WRC de todos los tiempos. Argentina se convierte en el primer rally en el que se ha repetido victoria con un final en el Power Stage tan duro como lo fue en 2016. Con este resultado, el equipo ha fortalecido su posición en el segundo lugar en el campeonato de constructores.El director del equipo, Michel Nandan, dijo: "".Siguiente rallyEl WRC volverá a Europa para el Rally de Portugal, que tendrá lugar del 18 al 21 de mayo, el segundo de cinco eventos consecutivos de tierra. Clasificación final1 T. Neuville N. Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC 3:38:10.62 E. Evans D. Barritt Ford Fiesta WRC +0.73 O. Tanak M. Jarveoja Ford Fiesta WRC +29.94 S. Ogier J. Ingrassia Ford Fiesta WRC +1:24.75 J. M. Latvala M. Anttila Toyota Yaris WRC +1:48.16 H. Paddon J. Kennard Hyundai i20 Coupe WRC +7:42.77 J. Hänninen K. Lindstrom Toyota Yaris WRC +11:16.98 D. Sordo M. Martí Hyundai i20 Coupe WRC +14:44.19 M. Østberg O. Floene Ford Fiesta WRC +15:11.310 P. Tidemand J. Andersson Skoda Fabia R5 +17:32.1Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017. Clasificación de pilotos1 S. Ogier 1022 J.M Latvala 863 T. Neuville 844 O. Tanak 665 D. Sordo 516 E. Evans 427 C. Breen 338 H. Paddon 339 K. Meeke 2710 J. Hänninen 1511 A. Mikkelsen 1212 S. Lefebvre 10Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017. Clasificación de constructores1 M-Sport World Rally Team 1622 Hyundai Motorsport 1403 Toyota Gazoo Racing WRC 994 Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team 71