'Checo' Pérez se impone en Bakú y se acerca a Verstappen en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Sergio Pérez Red Bull 1:32:42.436 25 - 25 2. Max Verstappen Red Bull +0.179 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari +0.769 15 - 15 4. Fernando Alonso Alpine +3.082 12 - 12 5. Carlos Sainz Ferrari +3.320 10 - 10 6. Lewis Hamilton Mercedes +3.701 8 - 8 7. Lance Stroll Aston Martin +4.939 6 - 6 8. George Russell Mercedes +5.382 4 1 5 9. Lando Norris McLaren +5.713 2 - 2 10. Yuki Tsunoda AlphaTauri +6.052 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Oscar Piastri McLaren +6.513 12. Alex Albon Williams +6.594 13. Kevin Magnussen Haas - 14. Pierre Gasly Alpine - 15. Esteban Ocon Alpine - 16. Logan Sargeant Williams - 17. Nico Hülkenberg Haas - 18. Valtteri Bottas Alfa Romeo - No terminaron: Guanyu Zhou Alfa Romeo - Nyck de Vries AlphaTauri -

Carrera impecable para el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez en Bakú, logrando así su segunda victoria en el GP de Azerbaiyán y su sexta en F1. Ahora seis puntos lo separan de Max Verstappen en el campeonato. Red Bull logró el doblete y Charles Leclerc los acompañó en el podio.Luego de haber obtenido ayer la Sprint, Sergio Pérez no ocultó su positivismo para la carrera . En efecto las cosas le salieron bien a Checo, tanto que el ingreso del Safety Car en la vuelta 11 perjudica a su compañero y rival por el título, Max Verstappen , ya que había entrado una vuelta antes para cambiar el compuesto medio al duro.Desde allí tuvo un manejo impecable, sin errores ni amedrantamientos, para llevar al límite al Red Bull RB19 en cada vuelta, impidiendo que Max se le acercara para activar DRS. En cada vuelta, en especial en el último tercio de la carrera, la ventaja fue aumentando aunque el neerlandés buscó la vuelta rápida a dos giros, pero el británico George Russell la obtendría y de paso dejó a Verstappen sin el punto adicional Ésta es lapara 'Checo' en la Fórmula 1 y de paso se convierte encon cinco podios, de los cuales son dos triunfos.Para Red Bull las cifras siguen siendo maravillosas en este 2023, logrando esta tarde en Azerbaiyán(dos para Pérez y dos para Verstappen) y el tercer doblete de la temporada.Para Ferrari la carrera de esta tarde en Bakú fue el calco de la Sprint de ayer. Charles Leclerc inició en la pole pero el SF-23 no tiene nada que hacer contra los veloces RB19. Al final terminó tras ellos pero con el sinsabor de poder competir el domingo. Sin, pero no es suficiente para el equipo de Maranello.Entretanto Carlos Sainz terminó quintorespecto a su compañero de equipo, en un fin de semana nada fácil desde el viernes. Los positivo para Ferrari fueron los 36 puntos obtenidos ayer en Sprint y hoy en carrera, para acercarse a Mercedes por el tercer lugar del campeonato.De nuevo gran trabajo por parte de Fernando Alonso al finalizar cuarto. Aunque cortó su seguidilla de podios (Bahrein, Arabia Saudita y Australia), quedó a tan solo 0.8s de Charles Leclerc en el paso por meta, presionándolo en el último giro.El español sigue jalonando a Aston Martin e incluso durante la carrera dio indicaciones para poder ayudar a su compañero Lance Stroll en el equilibrio de frenado. El canadiense terminó séptimo y el equipo se mantiene en el segundo lugar del campeonato. Mercedes no logra aún descifrar los impedimentos del W14 para ser más competitivo. Hoy Lewis Hamilton no pudo adelantar a Carlos Sainz y debió conformarse con el sexto puesto, mientras que George Russell fue octavo y con la vuelta más rápida.Completaron el top 10 Lando Norris de McLaren Yuki Tsunoda de AlphaTauri . Cerca de los puntos estuvo Oscar Piastri de McLaren. Del grupo posterior muy poco para destacar. Alpine tuvo un fin de semana para el olvido con Pierre Gasly Esteban Ocon en el decimotercer y decimocuarto lugar. En cuanto a Valtteri Bottas muchas dificultades, terminando último.El Safety Car se generó en el inicio de la carrera por una salida de pista de Nyck de Vries , también con un fin de semana negativo con problemas en prácticas y clasificación.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Azerbaiyán 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Leclerc mantiene el P1. Verstappen y Pérez en P2 y P3. Todo muy ordenado. Stroll sube del P9 al P7.Verstappen conectado a Leclerc. Pérez no quiere dejarlos escapar. Hamilton presiona a Sainz por el P4.Se habilita el DRS. Verstappen le muestra el auto a Leclerc. Pérez se acerca a Max. Sainz tiene a Hamilton, Alonso y Stroll en su alerón trasero.Verstappen supera a Leclerc con DRS. Pérez se acerca a Charles. Sainz no logra reducir gap con Pérez para activar DRS. Está a 1.5s.Pérez no logra estar lo suficientemente cerca de Leclerc para superarlo con DRS. Verstappen se aleja a 1.2s de Charles.Pérez pasa a Leclerc y es P2. Tiene ahora Checho a 1.2s. Debe intentar acercarse para activar DRS. Stroll dice que Alonso no va a atacar.Bottas en pits. Pérez se acerca a Verstappen. Lo tiene a 1.1s y marca la vuelta rápida. Sainz se acerca progresivamente a Leclerc. Gap de 1.9s.Albon en pits. Pérez sigue presionando para entrar en DRS de Verstappen. Sigue el gap de 1.1s. Alonso con todo sobre Hamilton.Pérez entra en DRS de Verstappen. De nuevo Checo con la vuelta rápida. Hamilton y Norris en pits. Caen al P13 y P14.Nyck de Vries se sale de pista.Verstappen en pits. Luego se genera Safety Car. Esto afecta al neerlandés. Pérez lidera.Pérez, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell, Stroll, Tsunoda, Piastri y Zhou en pits. No se detienen Ocon y Hülkenberg quienes salieron desde el pitlane con duros. Salen todos con duros. Sigue neutralizada la carrera.Orden de carrera: 1PER 2LEC 3VER 4SAI 5ALO 6RUS 7STR 8OCO 9HUL 10HAM 11NOR 12TSU 13PIA 14ZHO 15ALB 16GAS 17MAG 18SAR 19BOT. Deja la pista el Safety Car en este giro.Se reanuda la carrera. Leclerc ataca a Pérez en la curva 1 pero cubre bien 'Checo'. Max pasa a Charles antes de llegar a la curva 2. Alonso por delante de Sainz en el P4.Pérez tiene una gran vuelta para alejarse de Verstappen a 1.5s. Muy fuerte el mexicano. Leclerc se distancia de Max a 2.1s. Sainz presionando a Alonso.Verstappen marca la vuelta rápida, pero Checo está totalmente enfocado. Gap de 1.6s. No le da de momento oportunidad. No hay investigación para Sergio por salida insegura en su pit stop.Stroll roza el muro. Pérez sigue a 1.5s de Verstappen y no le permite activar DRS. El ritmo lo pone Checo. Gap de 1.4s. Alonso se aleja de Sainz a 1.5s. No hay investigación para Russell por salida insegura del pit stop.Magnussen muy cerca de impactar el muro. Verstappen sigue presionando para entrar en el DRS con Pérez, pero Checo en su mejor versión lo impide. Gap de 1.3s.Alonso le dice a su ingeniero que le pase a Stroll su ajuste de distribución de frenado. ¡Qué grande Fernando! Pérez a 1.6s de Verstappen. Ocon cerca del muro en la curva 15.Hamilton pasa a Stroll y es P6. Leclerc se estabiliza en el P3. Alonso a 2.7s de Charles. Hamilton se acerca a Sainz con gap de 1.2s.Verstappen araña algunas centésimas para colocarse más cerca de Pérez. Gap de 1.3s. Sainz a 1.6s de Alonso por el P4.Sigue el gap de 1.3s de Pérez a Verstappen. Norris presionando a Hülkenberg por el P10. Gap de 0.8s.Verstappen se acerca a Pérez a 1.1s. Checo reacciona y estira un poco. Los pilotos de Red Bull al límite con el RB19. Leclerc a 10s de Max. Enorme diferencia.Checo a 1.5s de Verstappen. Hamilton a 0.8s de Sainz por el P5. Alonso tranquilo en el P4.Sigue el gap de Checo a Max en 1.5s. Se estabilizan las diferencias en esta parte de la carrera, llegando a la mitad.Alonso se alejó de Sainz a 4.2s en el P4. Stroll se acerca a Hamilton a 1.1s.Pérez en su mejor versión. Constante y manejando la presión de Verstappen. Sigue el gap de 1.5s. Alonso a 1.9s de Leclerc.El gap entre Pérez y Verstappen asciende a 1.8s. El mexicano tiene un muy buen S1 sacándole 0.2s a Max y 0.1s en el S2.Ante el ritmo de Alonso, Leclerc marca su mejor vuelta y se aleja a 2.1s. Sigue presionando Fernando. Entretanto Pérez se aleja a 2.3s de Max. Checo fue 0.6s más veloz en el S1.Los Red Bull en otra liga. Leclerc de Ferrari a 16s de Checo. Verstappen reporta que el balance entre el diferencial y el frenado de motor no es óptimo.Pérez marca la vuelta más rápida. Gap de 2.5s con Verstappen. Restan 20 vueltas.Vuelta rápida para Verstappen. Sigue el gap de 2.3s. Alonso a 1.5s de Leclerc.Verstappen rozando el muro en la curva 15. Checo de nuevo con la vuelta rápida. Gap de 2.6s. Impresionante el nivel de Sergio. Gasly pasa a Bottas por el P18.Gap de 2.4s entre Pérez y Verstappen. Hamilton a 1.1s de Sainz por el P5. Leclerc se aleja de Alonso a 2.6s. ¿Se cortará la racha de podios de Fernando?.Verstappen con la vuelta rápida. Hugh Bird, el ingeniero de Checo le pregunta qué pasó en la curva 15. Responde el mexicano: "Rocé el muro".Pérez marca la vuelta rápida. Gap de 2.6s con Verstappen. Hamilton a 0.6s de Sainz.Pérez 'on fire'. Gap de 3s sobre Verstappen. Gap de 20s sobre Leclerc en el P3. Impresionante nivel y auto.Alonso marca el mejor S1. Checo a 3.4s de Verstappen. Hamilton a 1s de Sainz.Ya son 3.6s de Checho sobre Verstappen. Leclerc se aleja de Alonso a 4.4s.Hamilton conectado a Sainz por el P5. No ha sido un fin de semana fácil para Carlos. Fuerte presión.Pérez 0.5s por arriba respecto a Verstappen en el S1. Gap cae a 2.9s. Sin embargo mejora en el S3 y gap sube a 3s.Bottas pierde vuelta con Pérez. Verstappen casi roza el muro en la curva 15. Gap de 3.2s con Checo. Leclerc intentando buscar la vuelta rápida.Leclerc marca la vuelta rápida. Se la quito segundos después de Verstappen. Alonso quedó a tan solo 3 milésimas del tiempo del monegasco.Checo a 3.6s de Max. Hamilton insiste con Sainz. Gap de 0.8s.Pérez lleva dos vueltas en 1:44.7. Ambas a 0.1s de la mejor vuelta de Leclerc. Busca llevarse Checo todos los puntos del fin de semana.Norris pasa a Hülkenberg y sube al P10. El alemán se despista y pierde de momento el último punto. Pérez a 3.7s de Verstappen. Checo en otra vuelta de 1:44.7.Russell a 1.1s de Stroll por el P8. Sin embargo está a 24s de Ocon. Podría entrar a boxes si quisiera para buscar la vuelta rápida. Gran carrera de Esteban iniciando desde el pit lane.Bastante nublado sobre el Baku City Circuit. Gap de Checo sobre Max de 3s. Alonso ahora con el mejor giro..Piastri pasa a Hülkenberg, quien había perdido el P11 con Tsunoda. Verstappen con la mejor vuelta. Russell se sale en la curva 1.Russell en pits. Colocan blandos nuevos para registrar la vuelta rápida. Alonso la marca en este instante. Checo a 2.8s de Verstappen.¡Última vuelta en Bakú! Verstappen presiona y descuenta a 2.1s la diferencia.Sergio Pérez (Red Bull)logró la victoria en el GP de Azerbaiyán. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Fernando Alonso (Aston Martin), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lewis Hamilton (Mercedes), 7º Lance Stroll (Aston Martin), 8º George Russell (Mercedes), 9º Lando Norris (McLaren), 10º Yuki Tsunoda (AlphaTauri).George Russell registró la vuelta más rápida con 1:43:370 en el giro 51, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Azerbaiyán, Max Verstappen sigue al comando con 93 puntos,Sergio Pérez (87),Fernando Alonso (60),Lewis Hamilton (48),Carlos Sainz (34),Charles Leclerc (28),George Russell (28),Lance Stroll (27),Lando Norris (10) yNico Hülkenberg (6).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 180 puntos,Aston Martin (87),Mercedes (76),Ferrari (62),McLaren (14),Alpine (8),Haas (7), octavo Alfa Romeo (6),AlphaTauri (2) yWilliams (1).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elcon motivo del. 