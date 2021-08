Sebastian Vettel es descalificado del GP de Hungría. Aston Martin apelará

Análisis de la carrera del GP de Hungría 2021:

Los comisarios del Gran Premio de Hungría han descalificado a Sebastian Vettel, luego que en su auto se produjera una infracción a las regulaciones técnicas de la Fórmula 1. Esta acción deja los resultados de la carrera de forma provisional, luego que el tetracampeón conquistara el segundo lugar.En el documento 59 de los comisarios, se informa que tras la competencia celebrada esta tarde en el Circuito de Hungaroring, no fue posible tomar la muestra de un litro de combustible. El equipo tuvo varias oportunidades de intentar extraer la cantidad necesaria de combustible del depósito, pero solo fue posible extraer 0,3 litros.Durante la audiencia, en presencia del Delegado Técnico de la FIA y del Director Técnico de la FIA, el director del equipo Aston Martin declaró que debían quedar 1,44 litros en el depósito, pero que no son capaces de sacarlo. Esta cifra se calcula utilizando el FFM (medidor de flujo de combustible) o modelo de inyector.Dada esta situación, el auto de Vettel no cumplió con los requisitos del artículo 6.6 del Reglamento Técnico de la FIA. De acuerdo con el Art. 6.6.2 los competidores deben asegurarse que una muestra de un litro de combustible del auto pueda ser extraído en cualquier momento. El procedimiento fue realizado, sin embargo no se pudo tomar la muestra de un litro de combustible.Los comisarios determinan aplicar la penalización estándar para las infracciones técnicas. Por tanto tuvieron en cuenta que no será una defensa para alegar que no se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento.Ante esta situación, el equipo Aston Martin ha notificado que apelará la decisión. En ese contexto, los comisarios pidieron a los representantes del Departamento Técnico de la FIA que precinten y confisquen el auto de Sebastian Vettel, hasta que se reciba la notificación de apelación o la decisión que el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA considere pertinente.Al tomar esta decisión, Aston Martin declara que la retirada de los diversos componentes para transportar de forma segura el auto a las instalaciones de la FIA, no compromete en modo alguno las pruebas y no tiene ningún impacto en el asunto que se está apelando.En línea con este procedimiento, los resultados del Gran Premio de Hungría son provisionales.