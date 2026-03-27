Oscar Piastri por delante de los Mercedes - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Japón

mar 27 /2026 07:54 GMT Suzuka, Japón McLaren



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





Piastri, que ya había mostrado un buen ritmo por la mañana, dio un paso al frente en el momento clave. Con un giro impecable, el australiano se colocó en lo más alto de la tabla y no soltó el liderato hasta el final de la sesión.



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Por detrás, los Mercedes mantuvieron su habitual solidez. Antonelli y Russell se turnaron en el segundo puesto durante gran parte de la jornada, demostrando que el W17 sigue siendo el auto a batir, aunque esta vez McLaren logró interponerse.



Lando Norris, que tuvo una sesión interrumpida por varios problemas, apenas pudo completar 17 vueltas y finalizó cuarto, a más de medio segundo de su compañero, tras salirse en Spoon y saltarse la chicana en dos ocasiones.



Ferrari, por su parte, continúa en la pelea pero sin dar el salto definitivo. Charles Leclerc y Lewis Hamilton finalizaron quinto y sexto respectivamente, a más de siete décimas de Piastri, en una sesión donde el monegasco llegó a ponerse primero momentáneamente con un juego de neumáticos medios. La Scuderia parece tener un ritmo sólido, pero todavía le falta ese extra para plantar cara a los líderes.



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La sorpresa de la jornada llegó de la mano de Audi y Williams. Nico Hülkenberg se colocó séptimo, a solo 1.308 segundos de la cabeza, confirmando el crecimiento del equipo alemán.



Alex Albon, que en la primera sesión había sufrido un fuerte golpe en Degner 2, completó una gran recuperación y finalizó octavo, por delante de Oliver Bearman y Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull, que cerró la sesión en décimo lugar a más de 1.3 segundos de Piastri, sigue sin encontrar el rumbo con un RB22 que se muestra incómodo en las curvas japonesas.



La zona media estuvo extraordinariamente apretada. Esteban Ocon fue undécimo con Haas, seguido de Liam Lawson (RB), Carlos Sainz (Williams) y Pierre Gasly (Alpine), todos separados por apenas unas décimas. Isack Hadjar completó el grupo de los perseguidores en decimoquinto lugar, mientras que Gabriel Bortoleto, que apenas pudo completar 11 vueltas por problemas mecánicos en su Audi, finalizó decimosexto.



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Franco Colapinto, con Alpine, cerró la sesión en decimoséptimo lugar, a 2.305 segundos de Piastri, en una jornada donde tuvo un incidente con Verstappen que quedó bajo investigación de los comisarios.



El fondo de la parrilla estuvieron de nuevo Cadillac y Aston Martin. Valtteri Bottas finalizó decimoctavo, mientras que Sergio Pérez apenas pudo completar 14 vueltas y se ubicó vigésimo, evidenciando que el equipo estadounidense está trabajando a fondo para encontrar la puesta a punto ideal.



Fernando Alonso, que regresó al volante tras ceder su monoplaza a Jak Crawford en los primeros entrenamientos libres, finalizó decimonoveno, por delante de su compañero Lance Stroll (vigésimo primero), en una sesión donde Aston Martin volvió a sufrir con las vibraciones de la unidad de potencia. Arvid Lindblad, por su parte, apenas pudo dar una vuelta en toda la sesión, cerrando una jornada para el olvido en RB.



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Mañana a las 11:30 hs de Suzuka iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación del Gran Premio de Japón con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos de la sesión:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 O. Piastri AUS McLaren 1:30.133 — 29 2 A. Antonelli ITA Mercedes 1:30.225 +0.092 28 3 G. Russell GBR Mercedes 1:30.338 +0.205 29 4 L. Norris GBR McLaren 1:30.649 +0.516 17 5 C. Leclerc MON Ferrari 1:30.846 +0.713 28 6 L. Hamilton GBR Ferrari 1:30.980 +0.847 27 7 N. Hülkenberg ALE Audi 1:31.441 +1.308 27 8 A. Albon TAI Williams 1:31.496 +1.363 30 9 O. Bearman GBR Haas 1:31.498 +1.365 28 10 M. Verstappen NED Red Bull 1:31.509 +1.376 29 11 E. Ocon FRA Haas 1:31.532 +1.399 30 12 L. Lawson NZL RB 1:31.590 +1.457 31 13 C. Sainz ESP Williams 1:31.608 +1.475 30 14 P. Gasly FRA Alpine 1:31.734 +1.601 29 15 I. Hadjar FRA Red Bull 1:31.759 +1.626 29 16 G. Bortoleto BRA Audi 1:31.933 +1.800 11 17 F. Colapinto ARG Alpine 1:32.438 +2.305 28 18 V. Bottas FIN Cadillac 1:32.615 +2.482 28 19 F. Alonso ESP Aston Martin 1:33.596 +3.463 24 20 S. Pérez MEX Cadillac 1:33.689 +3.556 14 21 L. Stroll CAN Aston Martin 1:33.951 +3.818 21 22 A. Lindblad GBR RB — — 1 Si la primera sesión de entrenamientos en Suzuka tuvo a Mercedes como el gran dominador, la segunda tanda dejó claro que McLaren no está dispuesto a ceder terreno en el mítico circuito japonés. Oscar Piastri marcó el mejor tiempo de la jornada vespertina con un registro de 1:30.133, superando por 0.092 segundos a Kimi Antonelli y por 0.205 a George Russell.Piastri, que ya había mostrado un buen ritmo por la mañana, dio un paso al frente en el momento clave. Con un giro impecable, el australiano se colocó en lo más alto de la tabla y no soltó el liderato hasta el final de la sesión.Por detrás, los Mercedes mantuvieron su habitual solidez. Antonelli y Russell se turnaron en el segundo puesto durante gran parte de la jornada, demostrando que el W17 sigue siendo el auto a batir, aunque esta vez McLaren logró interponerse.Lando Norris, que tuvo una sesión interrumpida por varios problemas, apenas pudo completar 17 vueltas y finalizó cuarto, a más de medio segundo de su compañero, tras salirse en Spoon y saltarse la chicana en dos ocasiones.Ferrari, por su parte, continúa en la pelea pero sin dar el salto definitivo. Charles Leclerc y Lewis Hamilton finalizaron quinto y sexto respectivamente, a más de siete décimas de Piastri, en una sesión donde el monegasco llegó a ponerse primero momentáneamente con un juego de neumáticos medios. La Scuderia parece tener un ritmo sólido, pero todavía le falta ese extra para plantar cara a los líderes.La sorpresa de la jornada llegó de la mano de Audi y Williams. Nico Hülkenberg se colocó séptimo, a solo 1.308 segundos de la cabeza, confirmando el crecimiento del equipo alemán.Alex Albon, que en la primera sesión había sufrido un fuerte golpe en Degner 2, completó una gran recuperación y finalizó octavo, por delante de Oliver Bearman y Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull, que cerró la sesión en décimo lugar a más de 1.3 segundos de Piastri, sigue sin encontrar el rumbo con un RB22 que se muestra incómodo en las curvas japonesas.La zona media estuvo extraordinariamente apretada. Esteban Ocon fue undécimo con Haas, seguido de Liam Lawson (RB), Carlos Sainz (Williams) y Pierre Gasly (Alpine), todos separados por apenas unas décimas. Isack Hadjar completó el grupo de los perseguidores en decimoquinto lugar, mientras que Gabriel Bortoleto, que apenas pudo completar 11 vueltas por problemas mecánicos en su Audi, finalizó decimosexto.Franco Colapinto, con Alpine, cerró la sesión en decimoséptimo lugar, a 2.305 segundos de Piastri, en una jornada donde tuvo un incidente con Verstappen que quedó bajo investigación de los comisarios.El fondo de la parrilla estuvieron de nuevo Cadillac y Aston Martin. Valtteri Bottas finalizó decimoctavo, mientras que Sergio Pérez apenas pudo completar 14 vueltas y se ubicó vigésimo, evidenciando que el equipo estadounidense está trabajando a fondo para encontrar la puesta a punto ideal.Fernando Alonso, que regresó al volante tras ceder su monoplaza a Jak Crawford en los primeros entrenamientos libres, finalizó decimonoveno, por delante de su compañero Lance Stroll (vigésimo primero), en una sesión donde Aston Martin volvió a sufrir con las vibraciones de la unidad de potencia. Arvid Lindblad, por su parte, apenas pudo dar una vuelta en toda la sesión, cerrando una jornada para el olvido en RB.Mañana a las 11:30 hs de Suzuka iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación del Gran Premio de Japón con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión:

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