OFICIAL: Mercedes no apelará el GP de Abu Dhabi. Se ratifica título de Verstappen

Querida comunidad de la Fórmula 1 y aficionados,Dejamos Abu Dhabi con la incredulidad de lo que acabamos de presenciar. Por supuesto, es parte del juego perder una carrera, pero es algo diferente cuando se pierde la fe en las carreras.Junto con Lewis, hemos deliberado cuidadosamente sobre cómo responder a los acontecimientos del final de la temporada de Fórmula 1. Siempre nos hemos guiado por nuestro amor a este deporte y creemos que cada competición debe ganarse por sus méritos. En la carrera del domingo, muchos sintieron, incluidos nosotros, que la forma en que se desarrollaron las cosas no fue la correcta.La razón por la que protestamos por el resultado de la carrera del domingo fue porque el reglamento del Safety Car se aplicó de una manera nueva que afectó al resultado de la carrera, después de que Lewis estuviera en una posición de liderazgo y en camino de ganar el Campeonato del Mundo.Apelamos en interés de la equidad deportiva, y desde entonces hemos mantenido un diálogo constructivo con la FIA y la Fórmula 1 para crear claridad de cara al futuro, de modo que todos los competidores conozcan las reglas bajo las que corren, y cómo se aplicarán. Así, acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de crear una comisión para analizar a fondo lo ocurrido en Abu Dhabi y mejorar la solidez de las normas, la gobernanza y la toma de decisiones en la Fórmula 1. También celebramos que hayan invitado a los equipos y pilotos a participar.El equipo Mercedes-AMG Petronas trabajará activamente con esta comisión para construir una Fórmula 1 mejor, para todos los equipos y todos los aficionados que aman este deporte tanto como nosotros. Haremos que la FIA sea responsable de este proceso y por ello A Max Verstappen y a Red Bull Racing: nos gustaría expresar nuestro sincero respeto por sus logros esta temporada. Han hecho que la lucha por el título del Campeonato de Fórmula 1 sea realmente épica. Max, te felicitamos a ti y a todo tu equipo. Estamos deseando llevaros a la lucha en la pista la próxima temporada.Y por último, aunque este Campeonato de Pilotos no haya terminado como esperábamos, no podríamos estar más orgullosos de nuestro equipo.Lewis, eres el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 y has conducido con el corazón en cada vuelta de esta increíble temporada. Eres un deportista impecable dentro y fuera de la pista y has tenido una actuación impecable. Como competidor puro y como modelo para millones de personas en todo el mundo, te saludamos.Valtteri, has sido una parte muy importante de este equipo, consiguiendo cinco Campeonatos de Constructores en cinco temporadas. Gracias por tu notable contribución a la historia del automovilismo. Kiitos, Valtteri.Por último, a cada una de las mujeres y hombres hábiles y apasionados del equipo Mercedes-AMG Petronas F1 en Brackley y High Performance Powertrains en Brixworth: han escrito un capítulo histórico en la historia de la Flecha de Plata al ganar el octavo Campeonato de Constructores, de forma consecutiva. Es un logro sin precedentes. En palabras sencillas: es impresionante. Ustedes son increíbles.