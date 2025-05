GP de Miami logra la mayor extensión de contrato de la F1 actual: hasta 2041

may 9 /2025 21:16 GMT

En tan solo tres años, el GP de Miami se ha establecido por sí mismo como uno de los eventos más importantes y espectaculares en nuestro calendario, un extraordinario ejemplo de calidad y visión que representa el verdadero espíritu y ambición de Fórmula 1 en Estados Unidos

Asegurando una extensión desde 10 años con la F1 hasta 2041 es un logro extraordinario para todos en South Florida Motorsport y un verdadero testimonio del arduo trabajo de nuestro equipo, la fortaleza de nuestra comunidad y el crecimiento del deporte en Estados Unidos. El GP de Miami está aquí para quedarse

El Autódromo Internacional de Miami ha garantizado su presencia en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 por lo menos hasta la temporada 2041, siendo este el acuerdo más extenso de la categoría en la época contemporánea.El Gran Premio de Miami hace parte del calendario desde 2022 y en aquel entonces había llegado a un acuerdo con la F1 hasta 2031. Pues bien, los números de los últimos tres años han sido totalmente positivos, con una derrama económica de US$1.000 millones.El promotor del evento, South Florida Motorsport, no lo pensó dos veces y negoció de inmediato con F1 para que el Gran Premio se siga realizando, logrando así un acuerdo a larguísimo plazo, hasta 2041.No es un secreto que la Capital del Sol es sede del espectáculo, el glamour, las excentricidades y la competición. Por esta razón hay un match perfecto con la F1 actual y tanto el promotor como los patrocinadores y los propietarios de la máxima categoría encontraron vía libre para esta extensión de contrato.El pasado fin de semana asistieron 275.480 personas al Autódromo Internacional de Miami, logrando así el registro más alto desde que forma parte del calendario de la F1.Construido alrededor del Hard Rock Stadium en Miami Gardes, además de ser la sede de los Miami Dolphins - equipo de fútbol americano que hace parte de la NFL, también es sede de grandes eventos como los abiertos de tenis de ATP y WTA.Además será sede de siete partidos del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIA que se realizarán en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de F1, comentó: "".Miami no es solo una ciudad extraordinaria, sino también un verdadero hub del deporte mundial, enérgica, dinámica y culturalmente vibrante. Esto no hubiese sido posible sin la visión y el compromiso de Stephen y Tom Garfinkel, a quienes les extiendo mi sincera gratitud, liderazgo, apoyo y dedicación con aquellos que han ayudado a transformar el GP de Miami en un evento de clase mundial.Tom Garfinkel, director del GP de Miami indicó: "".South Motorsport logró recientemente el premio al mejor promotor de la F1 en 2024. Además del evento, están vinculando con la comunidad en diferentes actividades y realizan diversas obras de caridad, además de promover el crecimiento de negocios año a año, para asegurar el legado de la carrera en el área local.Este anuncio se produjo unos días después que el GP de México anunciara la extensión de su contrato con F1 hasta la temporada 2028. El GP de Miami hace parte de los tres eventos que tiene la F1 en Estados Unidos, junto con el de Las Vegas y el de Austin.