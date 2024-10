Verstappen se impone y muestra el potencial del RB20 - Reporte Sprint - GP de Estados Unidos

Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Estados Unidos:

Posiciones Sprint del GP de Estados Unidos 2024:

El piloto neerlandés salió avante de la presión que ejercieron los McLaren en el inicio de la Sprint y se impuso por décima ocasión en la competencia bajo este formato. Interesante resultado pensando en lo que puede suceder mañana en el Red Bull Ring.Las 19 vueltas de esta Sprint sirvieron para demostrar que Red Bull con Max Verstappen está volviendo a encontrar el ritmo y que además su manejo de los neumáticos es óptimo en un trazado exigente.En ningún momento estuvo bajo riesgo y después de varios fines de semana sometido a resultados adversos, el tricampeón obtuvo su cuarta victoria en igual número de carreras Sprint en este 2024.El segundo lugar quedó en manos de Carlos Sainz quien libró muy buenos duelos con George Russell Charles Leclerc . De hecho con su compañero en Ferrari las batallas fueron ríspidas, pero afortunadamente sin consecuencias. Lando Norris , el rival más cercano por el título de Max Verstappen, concluyó tercero y perdió dos puntos con el neerlandés. Su partida fue buena pasando del cuarto al segundo lugar, pero luego un error al bloquear en la curva 1 lo comprometió.Los Mercedes de George Russell Lewis Hamilton fueron quinto y sexto. En el caso del primero tuvo un buen inicio pero su ritmo se fue cayendo.Los dos últimos puntos de la Sprint fueron para los Haas . El danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hülkenberg concluyeron en el séptimo y octavo lugar.Muy cerca de la zona de puntos quedaron Sergio Pérez Entre ellos se presentaron buenos duelos, algunos intensos como el del japonés de Racing Bulls con el australiano de McLaren A las 17:00 hs de Austin, comenzará la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen mantiene el P1. No hubo ningún incidente en la curva 1. Norris pasa del P4 al P2Norris se acerca a Verstappen por el P1. Duelo entre los Ferrari, intercambiando posiciones, P4 y P5. Russell intenta alejarse en el P3.Pérez pasó a Colapinto y sube al P10. Ahora busca a Hülkenberg el mexicano. Hamilton se desconecta de Sainz por el P5.Verstappen se aleja de Norris y trata que no pueda activar el DRS. Gap de 1.2s.Russell se acerca a Norris por el P2. Gap de 0.7s con DRS. Sigue el duelo Leclerc/Sainz. El español adelante aunque metiéndole el auto de una forma que no le agradó al monegasco.Russell presionando a Norris. Duelo entre británicos. Esto lo aprovecha Verstappen para alejarse. Leclerc conectado a Sainz para recuperar el P4. Los Ferrari se acercan al grupo de Norris y Russell.Piastri pasa a Stroll y asciende al P12. Ahora en la mita tiene al argentino Colapinto. Tsunoda en el P9 busca el punto que tiene en este momento Hülkenberg.Lawson en cerrado duelo con Alonso por el P16. Verstappen a 1.4s de Norris. Lando se aleja de Russell a 1.7s.Sainz pasa a Russell y sube al P3. Leclerc con todo sobre el británico de Mercedes. Aguanta George.Leclerc toma la posición de Russell y es P4. Ahora George por delante de su compañero Lewis Hamilton.Penalización para Piastri por forzar a Gasly para salirse de pista. Verstappen aprieta y se aleja a 2.1s. Leclerc con la vuelta rápida.Duelo Pérez/Tsunoda por el P9. El japonés se quiere mostrar en que es candidato para la silla de Checo en Red Bull. Piastri pasa a Colapinto en la curva 12.Piastri ahora presionando a Tsunoda. Lo aprovecha Pérez para alejarse. Se mantiene el japonés en el P10.Verstappen a 2.3s de Norris. Leclerc se acerca a Sainz por el P3.Sainz intenta colocarse en DRS de Norris. Gap de 1s.Piastri pasa a Tsunoda. Colapinto pendiente de lo que suceda entre ellos. Al auto del argentino le falta un poco de ritmo.Verstappen tranquilo en el P1 a 2.6s de Norris. Hamilton a 0.9s de Russell por el P5.Norris mirando a los Ferrari. Entretanto les piden a los Mercedes mantener los autos sin contacto.Última vuelta de la Sprint en Austin. Norris bloquea en la curva 1 y Sainz lo pasa. Luego Leclerc intenta pasarlo pero casi chocan.Max Verstappen (Red Bull) logró el triunfo en la Sprint del GP de Estados Unidos. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Lando Norris (McLaren), 4º George Russell (Mercedes), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lewis Hamilton (Mercedes), 7º Charles Leclerc (Ferrari), 8º Sergio Pérez (Red Bull). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Estados Unidos, Max Verstappen sigue en el liderato con 339 puntos,Lando Norris (285),Charles Leclerc (250),Oscar Piastri (237),Carlos Sainz (197),Lewis Hamilton (177),George Russell (159),Sergio Pérez (144),Fernando Alonso (62) yNico Hülkenberg (25).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 522 puntos,Red Bull (483),Ferrari (453),Mercedes (336),Aston Martin (86),Haas (34),RB (34), octavo Williams (16),Alpine (13) yKick Sauber (0).