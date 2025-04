Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia Saudita





Te podría interesar:

Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita Horarios F1 en todos los países

Perdimos la carrera por (2.8) segundos, así que, sí, es duro. Lo más positivo hoy fue que el ritmo estuvo ahí – fue una carrera muy alentadora. Felicitaciones a Oscar, pero es decepcionante no conseguir la victoria Tuvimos ese tipo de discusión con el director de carrera antes de la competencia, en las reuniones. Tenemos esta idea de ‘dejar que corran’, pero no sé a dónde se suponía que Max debía ir en esa primera curva.Perdimos la carrera por (2.8) segundos, así que, sí, es duro. Lo más positivo hoy fue que el ritmo estuvo ahí – fue una carrera muy alentadora. Felicitaciones a Oscar, pero es decepcionante no conseguir la victoria





Te podría interesar:

Calendario Temporada F1 2025 Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Aun así, sumamos buenos puntos, importantes para el campeonato. Solo estamos a 12 puntos del liderato y le quitamos algunos puntos a Lando (Norris), así que todo está abierto Abrimos una brecha. No olvidemos que el viernes, McLaren tenía 1.2 segundos de ventaja sobre todos. Max se sentía cómodo, estaba aumentando la distancia. Intentamos compensar la penalización en la parada en boxes, pero no fue posible.Aun así, sumamos buenos puntos, importantes para el campeonato. Solo estamos a 12 puntos del liderato y le quitamos algunos puntos a Lando (Norris), así que todo está abierto

Se dio la salida, la curva 1, y de repente era la vuelta 50. Todo fue superrápido.



El problema es que no puedo compartir mi opinión al respecto porque también me podrían penalizar, así que es mejor no hablar de ello

El jefe de la escudería Red Bull Racing, Christian Horner, mostró su inconformismo por la sanción de cinco segundos que recibió Max Verstappen en el inicio de la carrera del GP de Arabia Saudita. Al final el cuatro veces campeón perdió la victoria por solo 2.8 segundos ante Oscar Piastri de McLaren.Consultado sobre si hubo conversaciones para devolver la posición tras un incidente en la primera curva, Horner respondió: "".Horner también destacó el fuerte desempeño de Red Bull en la primera fase de la carrera: "".Entretanto a Max Verstappen se le preguntó sobre este incidente y evadió el tema: "", declaró el piloto neerlandés.Con este resultado, Red Bull mantiene con Max Verstappen la presión en la lucha por el título de pilotos, con 12 puntos de diferencia con Oscar Piastri, el nuevo líder.Mientras que en el de constructores, la situación es más compleja con el retiro de Yuki Tsunoda y tan solo los dos 2 puntos que le ha aportado al equipo. Red Bull es tercero con 99 unidades de diferencia con McLaren.