Verstappen arrasa y Mercedes confirma su progreso con doble podio - Reporte Carrera - GP de España

Posiciones Finales del Gran Premio de España 2023



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:16.330 - V. 61

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:27:57.940 25 1 26 2. Lewis Hamilton Mercedes +24.0 18 - 18 3. George Russell Mercedes +32.3 15 - 15 4. Sergio Pérez Red Bull +35.8 12 - 12 5. Carlos Sainz Ferrari +45.6 10 - 10 6. Lance Stroll Aston Martin +63.6 8 - 8 7. Fernando Alonso Alpine +64.1 6 - 6 8. Esteban Ocon Alpine +69.2 4 - 4 9. Guanyu Zhou Alfa Romeo +71.8 2 - 2 10. Pierre Gasly Alpine +73.5 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Charles Leclerc Ferrari +74.4 12. Yuki Tsunoda AlphaTauri +75.4 13. Oscar Piastri McLaren + 1 vuelta 14. Nyck de Vries AlphaTauri + 1 vuelta 15. Nico Hülkenberg Haas + 1 vuelta 16. Alex Albon Williams + 1 vuelta 17. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 18. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 19. Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 vuelta 19. Logan Sargeant Williams + 1 vuelta

El piloto neerlandés Max Verstappen no dejó absolutamente nada para sus rivales. Fue el más rápido en todas las prácticas, logró la pole y hoy se llevó la victoria más la vuelta rápida. Entretanto el podio fue completado por los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell.Se le denomina 'Gran Chelem' a justo aquella sumatoria de items que mencionamos anteriormente por parte de Max Verstappen . Pues bien , el piloto de Red Bull lo ha conseguido por tercera vez en su carrera deportiva. Las dos anteriores fueron en Austria 2021 y Emilia Romaña 2022.De forma categórica Verstappen consiguió su quinto triunfo de la temporada y extendió su liderato sobre su compañero Sergio Pérez a 53 puntos.Max inició la carrera con el compuesto medio, al igual que 'Checo', mientras que sus rivales lo hacían con blandos. Su ritmo fue constante y no tuvo mayores inconvenientes, salvo tres salidas de pista que le generaron un llamado de atención por parte de los comisarios con una bandera blanca y negra. Posteriormente pasó al compuesto duro y terminó la carrera con el blando para así conseguir la vuelta más rápida y obtener un punto más.Tras él quedaron los británicos Lewis Hamilton George Russell . Gran noticia para el equipo Mercedes este resultado, teniendo en cuenta el fuerte compromiso que han colocado en las actualizaciones del W14. Al rodar bien en este circuito, es la mejor señal para el resto de la temporada por su condición de 'validador' gracias a su trazado. Adicionalmente el equipo ascendió al tercer lugar del campeonato, desplazando a Aston Martin.El cuarto lugar quedó en manos de Sergio Pérez, quien inició la carrera desde el undécimo lugar. El mexicano hizo su mejor esfuerzo tras una clasificación complicada. Al final de la carrera tenía en la mira el podio, pero el ritmo de George Russell era muy fuerte y aunque se fue acercando, no le dio opción. Puntos importantes pero pensando en el campeonato quien más sumó fue su compañero Max Verstappen.Frustración en casa para Carlos Sainz . Terminó quinto y era poco lo que podía hacer con un Ferrari SF-23 que no tiene un buen ritmo de carrera respecto a sus rivales directos, Red Bull y Mercedes. En un instante de la carrera le pidió a su equipo que hicieran todo lo posible para que Pérez no lo pasara, pero no era viable ya que el ritmo del RB19 es netamente superior. Entretanto Charles Leclerc quedó undécimo, luego de una terrible clasificación ayer y que lo obligó a salir penúltimo. Hoy lo hizo desde el pit lane tras múltiples cambios en el auto.Jornada incómoda para Aston Martin en Barcelona. Fue su fin de semana con menor número de puntos en lo que va de temporada y sus pilotos sufrieron con el auto. Lance Stroll terminó sexto y el local Fernando Alonso séptimo. Esto le representó caer al tercer lugar del campeonato de constructores ante el fuerte rendimiento de Mercedes. Pierre Gasly de Alpine sumaron con el octavo y décimo lugar, en una carrera exigente. Alfa Romeo sumó dos puntos más gracias al noveno lugar del chino Guanyu Zhou , mientras que Valtteri Bottas fue penúltimo.El japonés Yuki Tsunoda quedó fuera de los puntos tras una penalización de cinco segundos por forzar a Zhou a salirse de la pista. Costoso castigo para AlphaTauri ya que tan solo tiene dos unidades en el campeonato. Entretanto Nyck de Vries concluyó decimocuarto. Haas se desvaneció en Montmeló. Luego de iniciar séptimo con Nico Hülkenberg , el alemán terminó decimoquinto, mientras que su compañero danés Kevin Magnussen lo hizo en el decimoctavo.Otra decepción fue McLaren . Tras la gran clasificación de Lando Norris en el tercer lugar, el británico golpeó la parte trasera del auto de su compatriota Lewis Hamilton y allí se afectó su carrera. Entretanto Oscar Piastri terminó decimoséptimo.Finalmente los Williams de Alex Albon Logan Sargeant quedaron decimosexto y vigésimo respectivamente.El pronóstico para hoy era lluvia pero finalmente no ocurrió. No se presentó ningún Safety Car ni Virtual Safety Car y todos los pilotos terminaron la carrera.A continuación el vuelta a vuelta del GP de España 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Verstappen sale con medios al igual que Pérez y Sargeant. El resto con blandos, excepto Leclerc desde el pit lane.¡Todo listo! Se apagan los semáforos, ¡inicia la carrera! Verstappen mantiene el P1. Sainz se le puso al lado pero lo aguantó. Stroll pasa a P3. Norris cae a P6. Pérez cae a P12. Russell sube a P7.Verstappen abre ventaja de 1.1s. Norris en pits. Alonso sube a P6. Sainz trata de no desconectarse de Max quien lleva medios.Pérez pasa a Tsunoda y se acerca a Zhou por el P9. Alonso conectado a Ocon por el P5.Verstappen sigue abriendo diferencia con medios vs los blandos del resto. Gap de 2s. Anotada maniobra de Russell por sacar ventaja fuera de pista.Ocon se distancia a 1.1s de Alonso por el P5. Stroll se acerca a Sainz a 1.2s por el P2.Pérez pasa a Hülkenberg y es P9. Checo gira 0.5s más lento por vuelta que Verstappen.Russell pasa a Alonso y toma el P6. Pérez se acerca a Zhou y Alonso. El mexicano en P9.Hamilton toma el P3 de Stroll y marca su mejor vuelta. Está a 3.7s de Sainz y a 5.8s de Verstappen.Pérez pasa a Zhou por el interior de la curva 1. Verstappen vuelta rápida y se distancia a 4.5s de Sainz. Russell se acerca a Ocon por el P5.Zhou y De Vries en pits. Russell pasa a Ocon y es P5. Pérez tiene en la mira a Alonso por el P7. Gap de 0.9s.Hamilton a 1.6s de Sainz por el P2. Verstappen se aleja a 5.6s del español de Ferrari. Vuelta rápida para Hülkenberg.Verstappen sólido en 1:20 medios. Gap de 6.3s con Sainz. Pérez a 1.2s de Alonso.Hamilton a 1s de Sainz.Ocon a pits. Sale con medios. Sale justo por delante de Hülkenberg, Tsunoda y Zhou.Stroll en pits. Tsunoda pasa a Hülkenberg y es P14. Hamilton a 0.6s de Sainz.Sainz en pits. Sale con medios y cae al P9, justo atrás de su compañero en Ferrari, Leclerc, quien lleva duros.Verstappen a 8s de Hamilton. Lewis gira en 1:19. Zhou pasa a Hülkenberg. Leclerc en pits. Qué extraño entrar con duros tan temprano. Sale con blandos.Piastri en boxes. Pérez a 1.5s de Alonso por el P4. Sainz a 1.3s de Gasly por el P6.Hamilton lleva dos vueltas más rápidas que las de Verstappen.Alonso y Gasly en pits. Salen en P10 y P16 respectivamente. Sainz con buen ritmo está a 5.1s de Pérez por el P4.Verstappen girando en 1:19 altos con medios se distancia de Hamilton quien lleva blandos. Checo en el mismo ritmo de Russell. Está a 7.1s el británico del mexicano por el P3.De Vries presionando a Magnussen por el P13.Zhou se acerca a Alonso por el P9. Gap de 1.2s. Gasly pasa a De Vries por el interior de la curva 1 y es P14.No hay investigación para Russell por sacar ventaja fuera de pista.Hamilton en boxes. Cambia blandos por medios. Sale en P5 atrás de Sainz a 2.8s. Pérez mejora su ritmo y está a 6.3s de Russell.Russell en pits. Pérez sube al P2. Gap de 28.1s con Verstappen. Los pilotos de Red Bull giran con medios. El mexicano con pista libre.Verstappen en pits. Cambia medios por duros. Mantiene el P1. Gap de 6.2s sobre Pérez.Pérez en pits. Sale con duros Checo. Reportan lluvia en la curva 5. Hamilton pasa a Sainz y es P2. Gap de 11s de Max a Lewis.Pérez en P9 a 2s de Alonso. Russell marca la vuelta rápida.Verstappen con el duro gira 1s por vuelta más rápido que Hamilton. Pérez presiona a Alonso por el P8. Solo tres pilotos ha girado en el 1:18: Verstappen, Russell y Pérez.Pérez es P8 tras superar a Alonso con DRS en la recta principal. Verstappen a 13s de Hamilton.Russell pregunta si alguien más reporta lluvia o si es que está sudando mucho en el casco. El ingeniero le responde que efectivamente es el sudor porque no está lloviendo.Pérez pasa a Tsunoda y es P7. Mitad de carrera. Posiciones provisionales: 1VER 2HAM 3SAI 4RUS 5STR 6OCO 7PER 8TSU 9ALO 10ZHO 11PIA 12GAS 13LEC 14DEV 15BOT 16HUL 17ALB 18SAR 19MAG 20NOR.Ahora Pérez pasa a Ocon y sube al P6.Russell pasa a Sainz y toma el P3. Stroll en pits y sale con duros usados. Pérez a 8.7s de Sainz.Ocon en pits. Sale con duros y cae hasta el P14 el francés. Verstappen y Pérez girando en 1:18.7.Zhou en pits. Sale en P15 por delante de Bottas, Albon y Magnussen. Verstappen a 15s de Hamilton. Pérez a 6.3s de Sainz.Pérez sigue acercándose a Sainz. Gap de 5.6s. El español le pide a Ferrari que haga todo para que el mexicano no lo pase.Pérez es 0.9s más veloz por vuelta que Sainz. Gap de 4.7s.Piastri y Gasly en boxes. Verstappen, Hamilton y Pérez en los mismos tiempos.Pérez a 2.6s de Sainz.Sainz en boxes. Cae al P6. Luego ingresa Leclerc. Pérez sigue con un fuerte ritmo y ahora en P4 tiene a 7.8s a Russell.Pérez sigue aumentando su ritmo. Llega a 1:18 altos y está a 7.6s de Russell. Los Mercedes han dado un salto de calidad en esta carrera gracias a las actualizaciones en el W14.Hamilton y Russell en los mismos tiempos de los Red Bull.Alonso en pits. Cambia blandos por duros. Sale en el P10 el español. Sainz marca su mejor vuelta.Russell en pits. Sale en P4, solo pierde la posición con Pérez. Le dicen a Verstappen que lleva dos llamados de atención por exceder los límites de pista en la curva 5.Sainz sigue con duros mejorando su ritmo. Russell con blandos usados marca la vuelta más rápida.Alonso pasa a Zhou y es P9. Pérez a 18s de Hamilton por el P2. Russell sigue empujando.Russell a 11.1s de Pérez por el P3. ¿Aguantarán los neumáticos del mexicano hasta el final para lograr el podio?.Alonso pasa a Tsunoda y asciende al P8. Russell gira 0.9s más rápido que Pérez por vuelta,Hamilton y Pérez en pits. Blandos usados y blandos nuevos respectivamente. Salen P2 y P5 a pista. Alonso pasa a Ocon y es P7.Pérez a 1.8s de Sainz.Verstappen en pits. Cambia duros por blandos usados. Pérez pasa a Sainz y es P4. Checo marca la vuelta más rápida.Checo a 8.2s de Russell.Verstappen a 16s de Hamilton. Entretanto Russell a 7.4s de Pérez. Alonso se acerca a 2s de Stroll por el P6.Duelo de asiáticos. Zhou debe que tomar la escapatoria en la curva 1 para no chocarse. El chino dice que el japonés lo sacó de pista.Pérez a 5.8s de Russell. Alonso a 1.8s de Stroll. Verstappen a 17.8s de Hamilton.Bandera blanca y negra para Verstappen por exceder los límites de pista. En la próxima será penalizado.Alonso a 1.1s de Stroll. Fernando dice que Stroll puede estar tranquilo y que abrirá diferencia en caso que llueva.Norris en duelo con Magnussen en la curva 1 por el P17.Penalización de 5s para Tsunoda por incidente con Zhou en curva 1. Vuelta rápida de Verstappen.Hamilton a tan solo 0.3s de la vuelta rápida de Verstappen. Demuestra la evolución de Mercedes.Pérez a 4.4s de Russell por el P3.Leclerc conectado a Gasly por el P11. Pérez a 3.2s de Russell. Alonso a 1.5s de Stroll.Verstappen a 21s de Hamilton. Pérez a 2.5s de Russell.Última vuelta en Montmeló. Pérez pierde diferencia con Russell, 3.6s. Max Verstappen se alista para ocupar el lugar más alto del podio. Manejo impecable del neerlandés.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de España. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º George Russell (Mercedes), 4º Sergio Pérez (Red Bull), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lance Stroll (Aston Martin), 7º Fernando Alonso (Aston Martin), 8º Esteban Ocon (Alpine), 9º Guanyu Zhou (Alfa Romeo), 10º Pierre Gasly (Alpine).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:16:330 en el giro 61, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de España, Max Verstappen sigue al comando con 170 puntos,Sergio Pérez (117),Fernando Alonso (99),Lewis Hamilton (87),George Russell (65),Carlos Sainz (58),Charles Leclerc (42),Lance Stroll (35),Esteban Ocon (25) yPierre Gasly (15).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 287 puntos,Mercedes (152),Aston Martin (134),Ferrari (100),Alpine (40),McLaren (17),Haas (8), octavo Alfa Romeo (8),AlphaTauri (2) yWilliams (1).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elcon motivo del