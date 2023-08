Max Verstappen se impone bajo la lluvia en casa - Reporte Carrera - GP de Países Bajos

Posiciones Finales del Gran Premio de Países Bajos 2023



Vuelta Rápida: Alonso - 1:13.837 - V. 56

Safety Cars: 2

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 2:24:04.411 25 - 25 2. Fernando Alonso Aston Martin +22.3 18 1 19 3. Pierre Gasly Alpine +32.2 15 - 15 4. Sergio Pérez Red Bull +49.6 12 - 12 5. Carlos Sainz Ferrari +56.1 10 - 10 6. Lewis Hamilton Mercedes +63.1 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +73.7 6 - 6 8. Alex Albon Williams +74.7 4 - 4 9. Oscar Piastri McLaren +79.3 2 - 2 10. Esteban Ocon Alpine +80.2 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Aston Martin +83.0 12. Nico Hülkenberg Haas +85.1 13. Liam Lawson AlphaTauri +95.4 14. Kevin Magnussen Haas +96.1 15. Valtteri Bottas Alfa Romeo +101.7 16. Yuki Tsunoda AlphaTauri +103.0 17. George Russell Mercedes +104.4 No terminaron: Guanyu Zhou Alfa Romeo Charles Leclerc Ferrari - Logan Sargeant Williams -

Carrera intensa la de esta tarde en el Circuito de Zandvoort, gracias a la lluvia fuerte e intermitente. Allí Max Verstappen se impuso en su Gran Premio en casa. El podio lo completaron Fernando Alonso y Pierre Gasly.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Países Bajos 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen mantiene el P1 y Norris el P2. Piastri cae al P10. Alonso sube al P3. Comienza a llover fuerte. Albon pasa a Sainz y es P5. ¿Qué pasará con la estrategia?Pérez, Zhou, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Magnussen y Lawson en pits. Cambian a intermedios. Alonso se acerca a Verstappen por el P1.Verstappen, Alonso, Sainz y Ocon en pits. Russell pasa a Norris y es P1. Pérez avanza con los intermedios y ahora es el líder. Comienza a abrir distancia el piloto mexicano. Buena estrategia de Red Bull. Max en P8.Baja la intensidad de la lluvia. Pérez lidera a 11 segundos de Zhou. Verstappen viene recuperando y es P4. Gasly por delante. Leclerc se acerca a Max. Hamilton sigue en el P20.Varios equipos no tenían listos los neumáticos intermedios en las detenciones. Pérez sigue adelante a 11.9 de Zhou. Gasly contiene a Verstappen por el P3.Verstappen pasa a Gasly en la peraltada de la curva 3. Alonso supera en una gran maniobra en la 10 a Leclerc. Sube al P5.Verstappen pasa a Zhou y va por Pérez. Gap de 9.9s. La pista se va secando. Atención con el manejo de este compuesto teniendo en cuenta que podría llover nuevamente. ¡Amigos, qué carrera tenemos!.Verstappen a 6.5s de Pérez. Le dicen a Sainz que Leclerc tiene problemas en su alerón delantero.No se detuvieron para cambio de neumáticos: Albon, Piastri, Bottas, Hülkenberg y Sargeant. El líder Pérez a 5.3s de Verstappen. Lawson penalizado con 10s por bloquear a Magnussen.Zhou bajo presión de Gasly por el P3. Alonso se les va acercando a 1.3s. Magnussen y Hamilton en pits. Cambian intermedios por blandos.Zhou, Alonso, Sainz, Tsunoda, Ocon, Lawson y Russell en pits. Cambian a blandos excepto Zhou que sale con medios.Verstappen, Gasly, y Leclerc en pits. Piastri con la vuelta rápida. Está en el P9.Pérez entra en pits para colocar blandos. Verstappen le hace el undercut y lo pasa. Asume el liderato. Gap de 3.3s. Alonso en P3 a 2.2s de Checo. Sainz se acerca a Gasly por el P4.Pérez presiona y el gap con Verstappen se mantiene en 3.1s. ¡Comienza a llover de nuevo y todos están con slicks!Piastri vuelve a marcar la vuelta rápida. Bajo investigación Gasly por exceder velocidad en el pit lane. Alonso a 2s de Pérez.Colisión de Logan Sargeant. Ingresa el Safety Car. Es el segundo golpe de este fin de semana para el estadounidense de Williams. Fue en la curva 8. La de ayer en la 2. Albon en boxes.En pits Bottas, Hülkenberg, Russell y Stroll.Sigue el Safety Car en pista. Posiciones provisionales: 1VER 2PER 3ALO 4GAS 5SAI 6ZHO 7MAG 8ALB 9OCO 10TSU 11NOR 12LEC 13HAM 14PIA 15BOT 16HUL 17RUS 18LAW 19STR.Ahora sol a pleno en el Circuito de Zandvoort. Con blandos: Verstappen, Pérez, Alonso, Gasly, Sainz, Magnussen, Albon, Ocon, Tsunoda, Norris, Leclerc, Hamilton y Piastri. Con medios: Bottas, Hülkenberg, Lawson y Stroll. Con duros: Russell.Sigue el Safety Car. El vehículo de recuperación está en la curva 8 removiendo el auto de Sargeant.Todo listo. Se reanudará la carrera en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Alonso ataca a Pérez por el P2. Sainz intenta pasar a Sainz pero lo aguanta el francés.Magnussen agresivo con Albon. Es la lucha por el P7. Verstappen se aleja a 1.6s de Pérez.Ocon pasa a Magnussen y cae al P9. Pérez intenta alejarse de Alonso para que no active DRS. Gap de 1.2s. Verstappen con vuelta rápida. Gap de 1.6s con Pérez.Gasly con un buen ritmo se acerca a Alonso por el P3. Hamilton presiona a Leclerc por el P12. Verstappen a 2.1s de Pérez.Hamilton ataca a Leclerc en la curva 1 y lo pasa. Piastri aprovecha y es P13. Sufre Charles quien ahora es atacado por Bottas. Sainz en P5 acercándose a Gasly por el P4.Bandera negra y blanca para Magnussen por moverse bajo frenada. Fue la acción con Albon. Verstappen a 3s de Pérez. Alonso se acerca a Checo con DRS.Pérez aprieta y comienza a distanciarse un poco de Alonso. Gap de 1.2s.Hamilton sobre Magnussen y asciende al P11. Checo se aleja a 1.7s de Alonso. Duelo entre asiáticos: Tsunoda presiona a Zhou por el P8.Verstappen con la vuelta rápida. Pérez también tiene un buen giro y se aleja a 2.3s de Alonso.Leclerc en P15 y presionado por Bottas. Qué carrera para el monegasco. Bandera negra y blanca para Tsunoda por forzar salida de pista de Ocon.Verstappen a 3.8s de Pérez. Ahora Checo se aleja a 3.2s de Alonso. Le informan a Leclerc que podría llover levemente en 10 minutos.Hamilton tiene en la mira a Zhou por el P10 y lo pasa con DRS en la recta principal. Norris presiona a Tsunoda por el P8. Hamilton aprovecha y se acerca.Verstappen a 4.4s de Pérez y Checo a 3.8s de Alonso. Hamilton conectado a Norris por el P9. Russell sigue estancado en el P16 tras Leclerc.Piastri supera a Zhou y asciende al P11. Oscar ahora presiona para dar caza al grupo de Tsunoda, Norris y Hamilton.Verstappen a 5.5s de Pérez. Vuelta rápida.Norris intenta pasa a Tsunoda en la recta, pero el japonés lo aguanta. Russell pasa a Leclerc y es P14.Zhou en pits. Sale con blandos el chino en el P17. Pérez a 6.2s de Verstappen y a 4.2s de Alonso.Bottas ahora toma el P14 de Leclerc. El debutante Lawson se acerca a Charles. Evidentemente el auto del monegasco no está en condiciones.Le dicen a Sainz que su neumático blando tiene un poco más de 10 vueltas. Carlos pregunta si es posible llevarlo hasta el final. Le indican que de momento no pero lo van a monitorear.Lawson pasa a Leclerc y es P15. Verstappen a 7s de Pérez. Implacable el neerlandés en casa. Norris sigue atrás de Tsunoda.Sainz en pits. Sale con blandos. Retiro para Leclerc.Norris en pits. Sale en el P14. Ahora Hamilton presiona a Tsunoda.Sainz con la vuelta rápida. Está en P9 el español a 2.5s de Piastri.Albon en pits. Sale con medios. Hamilton presiona a Tsunoda.Pérez y Hamilton en boxes. Nubes negras sobre Zandvoort. Gasly cumple con la penalización. Sale en el P6 el francés.Piastri en pits. Russell con duros intenta acercarse a Gasly, quien recién salió con blandos nuevos. Luchan por el P6. Buen ascenso del británico.Pérez en P3 a 27s de Verstappen.Alonso en pits. Problemas en la delantera izquierda. El español sale en el P5. Pierde la posición con Sainz y Tsunoda.Verstappen en pits. Sale con blandos. Alonso pasa a Tsunoda y ahora va por el P3 de Sainz. Gap de 1.7s.Gasly pasa a Tsunoda y sube al P5 el francés. Alonso va con todo sobre Sainz. Gap de 0.8s con DRS. Vuelta rápida para Verstappen.Alonso pasa a Sainz y es P3. Russell supera a Tsunoda y toma el P6. Duelo entre Albon y Tsunoda por el P7.Albon asciende al P7 tras superar a Tsunoda. Sufre el japonés ahora presionado por Ocon y Norris. Yuki reporta daños en el alerón delantero. Debe ser cuidadoso porque ya tiene una bandera blanca y negra. A la siguiente queda fuera de carrera.Verstappen a 8.3s de Pérez. Entretanto Checo a 12.1 s de Alonso. Ataca Hamilton a Norris.Tsunoda cae dos posiciones tras ser superado por Norris y Hamilton. Atención porque se pronostica lluvia fuerte en la parte final de la carrera. Alonso marca la vuelta rápida.Duelo de británicos. Hamilton pasa a Norris y pasa al P9.Con todo Gasly sobre Sainz por el P4. Hamilton presiona a Ocon por el P8.Sainz le corta la succión a Gasly en la recta. Ocon pierde el P8 con Hamilton.Viene una fuerte lluvia sobre Zandvoort. Podría cambiar todo. ¡Atención! Hamilton tiene en la mira a su compañero Russell por el P7. Se mueve mucho el auto de George con neumáticos duros. Lewis con blandos.Russell deja pasar a Hamilton y asciende al P7. Gasly supera a Sainz y toma el P4. Verstappen a 10.4s de Pérez.¡Llueve fuerte sobre Zandvoort! Pérez, Gasly, Sainz, Hamilton, Russell, Norris, Piastri, Tsunoda, Zhou, Hülkenberg, Magnussen en pits. Sale con intermedios. Verstappen no entra. Detención lenta para Checo.Verstappen, Alonso, Albon y Ocon en pits. Max a 19s de Checo. Russell pasa a Albon y es P8. Ocon es el único con neumáticos de lluvia extrema, el resto con intermedios.Pérez se sale de pista y pierde el P2. Lo pasa Alonso. Es un vendaval. La ventaja la tiene Ocon. Golpe de Zhou en la curva 1. Virtual Safety Car.Se detiene la carrera. Llueve muy fuerte sobre Zandvoort. Se presentaron varias salidas de pista por la lluvia, pero sin complicaciones. Una de ellas fue Hamilton. Todos los autos en el pit lane. Los pilotos en los garajes. Restan 8 vueltas para el final de la carrera. Sigue detenida.Dirección de carrera da el orden para el reinicio: 1VER 2ALO 3PER 4GAS 5SAI 6HAM 7NOR 8RUS 9ALB 10PIA 11OCO 12TSU 13STR 14HUL 15BOT 16LAW 17 MAG.En su última detención en boxes. Pérez golpeó la barrera de protección levemente entrando al pit lane.Se despeja el cielo. Sol en Zandvoort. ¡Qué locura! Bueno, son las condiciones al estar el circuito justo al costado del mar.Se alista un alerón delantero en Red Bull. Probablemente es para Checo tras el toque entrando al pit lane.La carrera se reanudará a las 17:14. En 10 minutos.Dirección de carrera determina que el compuesto intermedio es el que deben utilizar todos los pilotos para el reinicio. La partida se realizará en movimiento.Se abre el pit lane. Comienzan a salir los pilotos a la pista. El Safety Car adelante para ordenar el grupo.Ya los autos están ordenados. Restan siete vueltas. Se alista el Safety Car para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Alonso se acerca a Verstappen en la curva 1. Russell pasa a Norris y es P8. Pérez conectado a Alonso. Alonso no se aleja de Max. Penalizado Pérez con 5s por exceder velocidad en el pit lane.Russell fuera de carrera tras Toque con Norris. Alonso cerca de Verstappen por el P1.Hamilton con todo sobre Sainz por el P5. Norris pendiente. Verstappen a 2.1s de Alonso. Pérez ataca a Alonso por el P2.Sainz juega a favor de Pérez ya que tiene bloqueados a Hamilton y Norris. Recordemos que Pérez tiene una penalización de 5s. Caería al P4 con Gasly.Sigue la presión de Hamilton. Pérez con todo sobre Alonso.¡Última vuelta en Zandvoort!Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Países Bajos. 2º Fernando Alonso (Aston Martin), 3º Pierre Gasly (Alpine), 4º Sergio Pérez (Red Bull), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lewis Hamilton (Mercedes), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Alex Albon (Williams), 9º Oscar Piastri (McLaren), 10º Esteban Ocon (Alpine).Fernando Alonso registró la vuelta más rápida con 1:13.837 en el giro 56, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Países Bajos, Max Verstappen sigue al comando con 339 puntos,Sergio Pérez (201),Fernando Alonso (168),Lewis Hamilton (156),Carlos Sainz (102),Charles Leclerc (99),George Russell (99),Lando Norris (75),Lance Stroll (47) yPierre Gasly (37).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 540 puntos,Mercedes (255),Aston Martin (215),Ferrari (201),McLaren (111),Alpine (73),Williams (15), octavo Haas (11),Alfa Romeo (9) yAlphaTauri (3).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elsede del