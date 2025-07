El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundo

Este reconocimiento nos consolida como referentes mundiales en sostenibilidad. Trabajamos bajo la filosofía 3C (Conciencia, Compromiso y Coherencia), integrando lo social, económico y medioambiental, para impulsar un futuro más responsable bajo nuestra misión 'Driving for a better future'

Una gran noticia para al Circuit de Barcelona-Catalunya al ser nombrado el recinto de motor más sostenible del mundo, según el prestigioso Sustainable Circuits Index (SCI), elaborado por la consultora Enovation Consulting.El estudio evalúa el desempeño en sostenibilidad de 117 circuitos internacionales, tanto permanentes como temporales, en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.El circuito catalán recupera así el primer puesto del ranking, que ya había logrado en 2022, superando a otros emblemáticos trazados como Mugello (2º), Silverstone y Le Mans, que comparten el tercer lugar. La puntuación más alta del Circuit se debe a sus avances en estrategia de sostenibilidad, transporte y energías renovables, así como a sus iniciativas para reducir su huella ecológica.Entre las medidas destacadas por el estudio figura el programa Keep it Shiny and Sustainable (KiSS), que promueve la reducción de residuos mediante el uso de vasos reutilizables en los puntos de restauración. Además, el Circuit ha colaborado con empresas locales como BOSCAT para mantener una gestión sostenible del bosque que rodea las instalaciones.En materia de economía circular, el recinto ha reutilizado neumáticos viejos para construir muros en zonas de público y macetas para diversas especies vegetales. También ha impulsado proyectos educativos, como una Kids Zone con talleres sobre cambio climático, y un programa comunitario para formar a la población local en gestión forestal.El Circuit cuenta con la mayor instalación fotovoltaica de autoconsumo pública de Cataluña, compuesta por 2.319 paneles solares, que generan el 50% de la energía consumida. Este año ha mantenido su acreditación ambiental de 3 estrellas de la FIA y ha renovado las certificaciones ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 20121 (eventos sostenibles).Pau Relat, presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit, destacó: "", señaló el directivo.El Circuit de Barcelona-Catalunya sigue alineado con la Agenda 2030 de la ONU, demostrando que el deporte de motor puede ser un motor de cambio hacia una economía verde.