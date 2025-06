Checo Pérez sobre Red Bull: ''Yo sé que en el fondo están muy arrepentidos y lo sé de muy buena fuente''







Max se merece todo el éxito que está teniendo. Es un pilotazo y en la forma en qué trabaja muy poca gente lo sabe. Teníamos un gran equipo al final - se fue derrumbando poco a poco -, y estaba en la época más competitiva de la F1, no como en la era de Mercedes que tenía una ventaja muy importante con el motor. Aquí era muy poca la ventaja que había.



Éramos un equipazo y cuando empiezan las salidas de Adrian (Newey) - yo creo que fue ahí cuando empezaron más problemas -, luego se fue Jonathan (Wheatley) que era parte fundamental

No. Al final el deporte es así y se tomaron decisiones porque ya hubo demasiada presión, que ellos mismos (Red Bull) la acabaron generando. Yo sé que en el fondo están muy arrepentidos (risas) y lo sé de muy buena fuente. Al final te toca seguir

Sí quiero. Si llega el proyecto donde sienta que tengo que estar, que debo estar. No quiero estar viajando por todo el mundo de tercer piloto o esperando una oportunidad. Creo que he sido muy afortunado con la carrera que tengo y quiero regresar porque no quiero terminar mi carrera así, pero también soy consciente que regresaré si vale la pena pagar el precio de estar en F1, que es 24 carreras y toda una vida dedicada al deporte

La verdad muy bien. No me puedo quejar. No conocía esta vida. Al final no me puedo quedar quieto y estoy trabajando en muchos proyectos y planeando ver qué viene en mi carrera en el futuro

