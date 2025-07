Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC

Calendario FIA WEC 2025

El Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC), la principal categoría de carreras de larga duración del mundo, llega a Brasil para su etapa exclusiva en Sudamérica los días 11, 12 y 13 de julio, y traerá al mítico Autódromo de Interlagos a nombres consagrados del deporte del motor, tanto en autos como en motos. Entre ellos se encuentran campeones mundiales, nombres consolidados y futuras promesas.De este modo, las 6 Horas de São Paulo de Rolex, junto con la disputa técnica entre cada equipo y fabricante, prometen una emocionante mezcla de experiencia, talento y juventud en el técnico y aclamado Autódromo de Interlagos.Conozca a algunas de las estrellas del FIA WEC:Valentino Rossi: "Il Dottore" nueve veces campeón del Mundial de Motociclismo, se ha consolidado como un gran nombre del FIA WEC desde su llegada en 2024. A sus 46 años, el mismo número que le hizo famoso en las motos y con el que compite actualmente, ha tenido una temporada de altibajos en 2025 en LMGT3, tras conseguir su primera pole en el campeonato en Imola y liderar de forma convincente gran parte de las 24 Horas de Le Mans.Sin embargo, los contratiempos le privaron de la victoria en ambas ocasiones: un toque en Italia y un fallo mecánico en Francia. Aun así, Valentino suma hasta ahora tres podios en 12 participaciones en el FIA WEC con el equipo BMW.Robert Kubica: El polaco de 40 años llega a las 6 Horas de São Paulo Rolex tras la gran redención de su vida. Él, junto al británico Phil Hanson y al chino Yifei Ye en el Ferrari AF Corse #83, es el actual ganador de las 24 Horas de Le Mans en Hypercar, prueba en la que llegó a pilotar durante casi diez horas.La conquista fue un mensaje para los escépticos, que creían que Kubica, ganador de una carrera y con otros 11 podios en la Fórmula 1, nunca recuperaría la forma ideal de su mano derecha, que tuvo que someterse a decenas de cirugías tras un violento accidente de rally a principios de 2011 que paralizó momentáneamente su carrera.Jenson Button: Después de indicar el mes pasado que 2025 probablemente será su último año completando una temporada completa en el automovilismo, las 6 Horas de São Paulo de Rolex podrían ser la última carrera de Jenson Button en Interlagos, pista en la que se proclamó campeón mundial de Fórmula 1 en 2009.El británico de 45 años compite en el Cadillac n.º 38 junto a otras dos grandes estrellas del campeonato, el cuatro veces campeón francés de ChampCar/IndyCar Sebastien Bourdais y el neozelandés Earl Bamber, dos veces campeón de las 24 Horas de Le Mans y campeón de la FIA WEC.Augusto Farfus Jr: Especialista en carreras de larga duración, el experimentado piloto de Curitiba es uno de los más respetados del FIA WEC. A pesar de haber sufrido una serie de contratiempos en el equipo BMW en LMGT3, Farfus solo ha conseguido un podio este año, en la apertura de la temporada en Catar.Sin embargo, el brasileño cuenta con importantes logros en su carrera, como dos victorias en las 24 Horas de Daytona y un subcampeonato en el DTM. Farfus llega con la moral alta a las 6 Horas de São Paulo Rolex tras ganar por segunda vez en su carrera las 24 Horas de Nurburgring en el temido circuito de Nordschleife, en junio.Kevin Magnussen: Tras una extensa carrera en la Fórmula 1, desde 2014 hasta 2024, el danés desembarcó este año en el FIA WEC corriendo en el BMW #15 de Hypercar.Con tres top 10 en cuatro etapas hasta ahora, Magnussen sin duda tiene la intención de aprovechar los buenos recuerdos que tiene de Interlagos, donde consiguió su única pole position en la Fórmula 1, en 2022, para salir de Brasil con un buen resultado.Brendon Hartley: A bordo del auto n.º 8 de Toyota, el neozelandés ex piloto de F1, ganador de tres ediciones de las 24 Horas de Le Mans y cuatro veces campeón del FIA WEC, ganó las 6 Horas Rolex de São Paulo de 2024 junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Ryo Hirakawa.Este año, el Toyota n.º 8 tendrá una pareja, ya que Buemi estará ausente. Sin embargo, a pesar de su pasado ganador, 2025 está resultando un año difícil para la marca japonesa, sin ningún podio hasta el momento.Dudu Barrichello: A sus 23 años, el hijo de Rubens Barrichello debuta en la FIA WEC en la categoría LMGT3. Tras una buena temporada en la Stock Car en 2023 y 2024, en la que consiguió tres victorias y el tercer puesto en el campeonato del año pasado, Eduardo llegó al mundial con el Aston Martin n.º 10 del equipo Racing Spirit of Lémans.El brasileño demostró su potencial, sobre todo en la etapa de Bélgica, donde clasificó su auto en segunda posición y terminó en sexta, y lideró las 24 Horas de Le Mans durante varias vueltas hasta que sufrió un problema eléctrico que le hizo perder 13 minutos en boxes. Comparte su Aston Martin Vantage con el estadounidense Anthony McIntosh y el francés Valentin Hasse-Clot.Mick Schumacher: Hijo del heptacampeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher y campeón de Fórmula 2 en 2020, el piloto se incorporó al FIA WEC tras su breve paso por la Fórmula 1.Con tres podios en 12 participaciones hasta ahora, se ha consolidado como la principal fuerza del equipo Alpine en el campeonato, que desde su llegada, en 2024, se está estructurando cada vez más en Hypercar.Antonio Giovinazzi: Responsable de sacar a Ferrari de una sequía de 58 años en las 24 Horas de Le Mans en 2023, el italiano, subcampeón de GP2 y ex piloto de Fórmula 1, no sabe lo que es terminar fuera del podio en 2025 en el FIA WEC junto a sus compañeros, el británico James Calado y el italiano Alessandro Pier Guidi, en el Ferrari #51.Así, el trío lidera el campeonato y es uno de los grandes favoritos para la victoria en las 6 Horas de São Paulo Rolex.Iron Dames: No es un piloto, sino un equipo... femenino. Lo que para muchos podría parecer solo publicidad, ganó protagonismo precisamente en las 6 Horas de São Paulo Rolex en 2024, con el equipo situándose en la pole position de la categoría LMGT3.A pesar de que un fallo mecánico sacó a las Iron Dames de la carrera, el equipo ya ha conseguido una victoria en el FIA WEC, en las 8 Horas de Baréin de 2023, un logro que le valió el subcampeonato en LMGTE-Am en esa ocasión. Este año, el trío está compuesto por la suiza Rahel Frey, la danesa Michelle Gatting y la francesa Célia Martin.21/22 de febrero - Prólogo Oficial (QAT)28 de febrero - Qatar Airways Catar 1812 km (QAT)20 de abril - 6 Horas de Imola (ITA)10 de mayo - TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps (BEL)14/15 de junio - 24 Horas de Le Mans (FRA)13 de julio de - Rolex 6 Horas de São Paulo (BRA)7 de septiembre - Lone Star Le Mans (COTA) (EE. UU.)28 de septiembre - 6 Horas de Fuji (JAP)8 de noviembre - Bapco Energies 8 Horas de Bahrein (BAH)