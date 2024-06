Triunfo de Verstappen ante un combativo Norris - Reporte Carrera - GP de España

Posiciones Finales del Gran Premio de España 2024

Victoria 61 para el piloto neerlandés Max Verstappen, aunque en esta ocasión no fue dominante como el año pasado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Ahora dos segundos lo separaron de Lando Norris, quien tuvo una carrera dura luego de iniciar desde la pole.Contrario en lo que ocurre en otros circuitos, aquí todos los pilotos iniciaron con el compuesto blando debido a su rendimiento. De esta forma estaba garantizado queLa partida fue limpia y el más destacado fue George Russell quien desde el cuarto pasó al primer lugar en la primera curva, luego de haber superado a Lewis Hamilton Max Verstappen y al poleman Lando Norris Para Lando la partida fue limpia y contuvo a Max, eso sí, llevándolo un poco césped. Sin embargo en la curva uno el tricampeón lo superó y quedó atrás de Russell. Verstappen sabía quey así lo hizo en la vuelta 3 aprovechando el DRS, a pesar de la férrea defensa del piloto de Mercedes.Verstappen desde allí comenzó a construir su victoria, mientras que para Norris se le comenzó a complicar ya que no pudo adelantar a Russell hasta que en la vuelta 16 George entró a pits. Lando asumió el liderato aprovechando que Verstappen entró en la vuelta 18 y estiró su detención hasta la vuelta 24, tratando de ganar unos giros másTanto Verstappen como Norris salieron con el compuesto medio para la segunda fase de la carrera y en la tercera lo hicieron con el blando, solo que Max llevaba uno nuevo y Lando usado. Sin embargo el británico, pesándole en gran medida el tiempo perdido con Russell, además su última detención fue demorada, perdiendo cerca de 1.5 segundos.Con este resultado se demuestra queestá al límite y, mientras que. Este resultado le permite a Lando Norris ascender a la segunda posición del campeonato de pilotos y a McLaren comenzar a activar el DRS con Ferrari por el segundo lugar en constructores a tan solo 33 puntos.Regresando a la carrera, Mercedes tuvo una buena tarde gracias a un auto competitivo. Las actualizaciones desde el GP de Mónaco han caído bien y ocupan un lugar en el podio. Esta vez fue para Lewis Hamiltony de esta forma asegura su presencia en el podio por 18 temporadas consecutivas.Con su tercer lugar y el cuarto para George Russell, Mercedes sigue sumando puntos importantescon 27 unidades, dos menos que la escuadra austriaca y dos más que McLaren.Los Ferrari no fueron fuertes en este trazado y estuvieron lejos del resultado esperado. Al final Charles Leclerc estuvo cerca de ser cuarto, aprovechando que el compuesto duro de Russell no era competitivo. Entretanto Carlos Sainz le, ya que el monegasco tenía mejores neumáticos. El español tuvo que conformarse con el sexto puesto. Oscar Piastri de McLaren fue séptimo en una carrera complicada pero quepudo realizar algunos adelantamientos. La carrera la inició en el octavo lugar.El mexicano Sergio Pérez tuvo un fin de semana exigente y elen contraste a la victoria de su compañero Max Verstappen. Checo finalizó octavo, luego de iniciar undécimo como consecuencia de tres posiciones de penalización que traía desde el GP de Canadá. Tanto él como Tsunoda fuera los únicos que realizaron tres detenciones.El top 10 lo completaron los pilotos de Alpine Esteban Ocon . El equipo francés va progresando y este fin de semana con la presencia del CEO del Groupe Renault, los puntos llegaron por partida doble. De hecho con este resultado ascendieron al séptimo lugar del campeonato. Fernando Alonso , al igual que el año pasado. En esta ocasión fue más complicado ya que el bicampeón finalizó decimosegundo y el canadiense Lance Stroll decimocuarto.Una mejor figuración tuvo Stake Kick Sauber , luego de carreras muy complicadas que hasta el momento lo dejan. Teniendo en cuenta que no hubo retiros ni Safety Car, el decimotercer lugar de Guanyu Zhou brinda una luz de esperanza ya que el auto anduvo bien en un circuito que es equilibrado. Su compañero Valtteri Bottas fue decimosexto. Haas tuvo a Nico Hülkenberg undécimo. De hecho terminó una posición antes,, pero por exceder la velocidad en el pit lane recibió 5 segundos de penalización la perdió. Kevin Magnussen fue decimoséptimo y también recibió una penalización de 5 segundos por saltarse la partida.Los Racing Bulls tuvieron una tarde opaca con Daniel Ricciardo en el decimoquinto puesto y Yuki Tsunoda en el decimoveno.Finalmente a Williams se le presentó uno de sus peores fines de semana con Alex Albon en decimoctavo y Logan Sargeant en el último lugar.Con los resultados finales de este GP de España, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 219 puntos,Lando Norris (150),Charles Leclerc (148),Carlos Sainz (116),Sergio Pérez (111),Oscar Piastri (87),George Russell (81),Lewis Hamilton (70),Fernando Alonso (41) yYuki Tsunoda (19).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 330 puntos,Ferrari (270),McLaren (237),Mercedes (151),Aston Martin (58),RB (28),Alpine (8), octavo Haas (7),Williams (2) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de España 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Lando Norris mantiene el P1 y se defiende de Verstappen, pero Russell desde el P3 toma el liderato en la curva 1. Gran largada del británico. Hamilton conectado a Norris por el P3.Pérez sigue en el P11. No le es fácil a Norris seguir a Verstappen. Hace todo lo posible para entrar en DRS.Verstappen pasa a Russell con DRS. George le cambia la trayectoria pero Max logra imponerse en la curva 1. Entretanto Norris se acerca a Russell. Sainz se desconecta de Hamilton por el P4.Leclerc dice que Sainz lo encerró. Sainz comenta que Leclerc lo toca y que él estaba adelante. Norris sigue cerca de Russell. Verstappen se aleja a 1.2s.Hamilton conectado con Norris por el P3. Leclerc lo propio con Sainz por el P5. Pérez está anclado en el P11 atrás de Hülkenberg.Verstappen a 1.3s de Russell. George sigue conteniendo a Norris y Hamilton. Ahora Gasly se conecta a Leclerc por el P6.Bottas pasa a Alonso por el P13. Aston Martin poco rinde en casa del bicampeón, es la tendencia.Al llevar el compuesto blando, es clave en esta fase de la carrera comenzar a administrar. Se esperan dos detenciones para esta carrera. Norris a 0.6s de Russell.Verstappen a 2.1s de Russell. Hamilton no se despega de Norris en el P4.Max se sigue alejando. Ahora son 2.7s.Magnussen en pits. Sale con medios.Alonso con un auto indócil. Sale ancho en la curva 12 y toma algo de gravilla. Nada fácil el fin de semana para el español en casa. Es P13.Norris a 0.7s de Russell. Entretanto Max a 2.8s manejando el ritmo y los neumáticos. Pérez pasa a Hülkenberg y es P10. Casi se va fuera Verstappen en la curva 7.Sainz conectado a Hamilton por el P4. Pérez en pits y sale de nuevo con blandos. Tendrá otra detención más adelante. También ingresa Ocon.Norris se desconecta del DRS de Russell. Esto favorece a Verstappen porque se va alejando. Gasly en pits y hay problemas con el neumático trasero derecho. Detención de 6.7s. Penalización de 5s para Magnussen por adelantarse en la largada.Russell y Sainz en pits. Salen con medios. Se encuentran en el pit lane. Carlos no ataca al tener neumáticos fríos. Leclerc ahora cerca de Hamilton.Hamilton en pits. Sale con medios en el P9. Sainz lo pasa. Lewis se deshace de Alonso y es P8.Verstappen en pits. Sale en el P4. Hamilton ataca a Sainz por el P6. Norris es el líder provisional.Hamilton pasa a Sainz. Se le conecta con DRS y van rueda a rueda en la curva 1. Carlos dice que lo sacó. Vuelta rápida de Lewis.Alonso en boxes. Salen en el P16. Norris a 4.9s de Leclerc. Sigue perdiendo tiempo con Verstappen y Russell. Se sube en el ritmo y no le favorece.Verstappen pasa a Piastri y es P3. Aprovecha el neerlandés su compuesto medio nuevo.Piastri en pits. Norris sigue adelante y está intentando alargar el stint para aprovechar al final con el auto más liviano y un compuesto más fresco. El tema es que el gap ya lo está perdiendo con sus rivales directos. ¿Va a una sola detención o espera un Safety Car?.Piastri pasa a Hülkenberg y es P10. Alonso P15 tras superar a Magnussen. Los comisarios deciden que no hay investigación para la maniobra entre Hamilton y Sainz.Norris en pits. Sale con medios y cae al P6. ¿Le dará fruto esta estrategia a Lando con un neumático más nuevo en esta fase?.Leclerc en boxes. Sale en P7 y tiene por delante a Gasly.Norris con la vuelta rápida. Conectado a Sainz por el P4. Verstappen en P1 a 5.8s de Russell. Albon pasa a Sargeant y ya no es último.Con DRS Norris pasa a Sainz y es P4. Lo propio hace Leclerc con Gasly y sube al P6.Piastri presiona a Pérez por el P9 y lo logra. Un fin de semana muy complicado para el mexicano. Norris a 1s de Hamilton por el P3.Piastri ahora es P8 tras pasar a Ocon.Norris tiene en la mira a los Mercedes. El McLaren es muy rápido. Hamilton se cubre para evitar el adelantamiento con DRS.Russell a 1s de Hamilton. Entretanto el heptacampeón intenta cubrirse de los ataques de Norris.Norris con DRS pasa a Hamilton y es P3. Ahora tiene a 1.2s a Russell. Pérez en pits y sale con medios nuevos. Cae al P14 el mexicano.Mitad de carrera. Norris a 1.1s de Russell. Verstappen en P1 a 8.2s de George.Norris entra en el DRS de Russell. Piastri avanza al P7 tras superar a Gasly. Hülkenberg en el P10 defendiendo el último punto.Gran duelo entre Norris y Russell por el P2. Rueda a rueda en la curva 3, luego George responde en la 5, pero se impone Lando saliendo de la 7.Hamilton aprovecha para acercarse a Russell por el P3.Russell y Sainz en boxes. Salen ambos con duros en el P7 y P8 respectivamente. Verstappen a 8.3s de Norris. El británico le quita medio segundo en este giro. Lando con la obligación de reducir el gap si quiere ganar y Max administrando la ventaja.Lando empujando. En los microsectores hay color púrpura. Gap de 7.5. ahora con Verstappen. Sainz presiona a Gasly por el P7.Gasly y Hülkenberg en boxes. Norris sigue bajando el gap con Verstappen. Ahora son 7s. Hamilton y Leclerc empujando también en esta parte final de su stint con medios.Ocon pasa a Ricciardo y toma el P12. Norris a 6.1s de Verstappen. Max está manejando el ritmo para intentar que el último stint sea corto y utilizar el blando al máximo, en caso que haga otra detención.Bottas presiona a Stroll por el P16. Alonso se acerca a Zhou por el P10. Gap de 1.4s.Hülkenberg conectado a Ricciardo por el P12. Norris a 4.9s de Verstappen.Ricciardo en pits. Cae al P18 el australiano.Hamilton entra a pits justo en la vuelta de su número favorito: Norris a 4.3s de Verstappen.Verstappen en pits. Va hasta el final con blandos. Le quedan 19 vueltas con este compuesto. Se la juega Red Bull. Interesante carrera. Norris asume el P1 y lleva medios de 21 vueltas.Con duros, Russell pasa a Piastri y con blandos Hamilton lo hace con Sainz. Suben al P4 y P6 los Mercedes respectivamente.Verstappen a 2s de Leclerc por el P2.Norris en pits y sale con blandos usados. Detención un poco demorada, de 3.6s. Gap de 8s con Verstappen.Hamilton conectado a Russell por el P3. Gap de 0.9s.Pérez en pits. Sale con blandos en el P10. Le dicen a Verstappen que Norris está empujando en todas las curvas. Lando con la vuelta rápida.Penalización de 5 segundos pasa Tsunoda y Hülkenberg por exceso de velocidad en el pit lane. Pérez pasa a Ocon y es P9.Hamilton pasa a Russell en la curva 1. Norris a 5.5s de Verstappen y marca la vuelta rápida.Le indican a Verstappen que presione hasta el final porque Norris va a fondo. Leclerc a 1.9s de Sainz. Hülkenberg se acerca a Ocon por el P10.Se estabiliza el gap entre Verstappen y Norris en 5.5s. Ritmo similar.Sainz con duros deja pasar a Leclerc. Charles está con blandos a 6.2s de Russell por el P4.Norris presiona un poco más y se coloca a 5.1s de Verstappen. Ocon presiona para que Hülkenberg no se acerque a su P10.Ahora el gap entre Verstappen y Norris es de 4.7s. Pérez en P9 a 4.5s de Gasly.Verstappen reacciona y estira la diferencia a 5s.Gap de 4.8s entre Verstappen y Norris. Albon se sale pero puede regresar a la pista.Leclerc sigue disminuyendo el gap con Russell por el P4. Gap de 3.4s.Norris empujando con todo lo que tiene. Gap de 4.5s. Leclerc a 2.9s de Russell.Leclerc a 1.8s de Russell. El británico sufriendo con el compuesto duro.Leclerc a 1.8s de Russell. El británico sufriendo con el compuesto duro.Norris a 3s de Verstappen.Leclerc con todo sobre Russell por el P4.¡Última vuelta en Montmeló! Norris y Hamilton completan el podio. Lando quedó a 2.2s de Max. Russell defendió el P4 y superó a Leclerc por tan solo 0.3s.Max Verstappen (Red Bull) logró laen el GP de España.Lando Norris (McLaren),Lewis Hamilton (Mercedes),George Russell (Mercedes),Charles Leclerc (Ferrari),Carlos Sainz (Ferrari),Oscar Piastri (McLaren),Sergio Pérez (Red Bull),Pierre Gasly (Alpine),Esteban Ocon (Alpine).Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:17.115 en el giro 51. Se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.