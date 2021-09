Verstappen gana la ''carrera'' más corta de la historia de la F1 - GP de Bélgica

Análisis de la carrera del GP de Bélgica 2021:

Posiciones del Gran Premio de Bélgica 2021



Vuelta Rápida: -

Safety Cars: 2

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 3:27.071 12.5 - 12.5 2. George Russell Williams +1.995 9 - 9 3. Lewis Hamilton Mercedes +2.601 7.5 - 7.5 4. Daniel Ricciardo McLaren +4.496 6 - 6 5. Sebastian Vettel Aston Martin +7.479 5 - 5 6. Pierre Gasly AlphaTauri +10.177 4 - 4 7. Esteban Ocon Alpine +11.579 3 - 3 8. Charles Leclerc Ferrari +12.608 2 - 2 9. Nicholas Latifi Williams +15.485 1 - 1 10. Carlos Sainz Ferrari +16.166 0.5 - 0.5 Pilotos sin puntos: 11. Fernando Alonso Alpine +20.590 12. Valtteri Bottas Mercedes +22.414 13. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +24.163 14. Lando Norris McLaren +27.110 15. Yuki Tsunoda AlphaTauri +28.329 16. Mick Schumacher Haas +29.507 17. Nikita Mazepin Haas +31.993 18. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +36.054 19. Sergio Pérez Red Bull +38.205 20. Lance Stroll Aston Martin +44.108

Las condiciones climáticas adversas en el Circuito de Spa-Francorchamps han impedido que se pudiera realizar de forma normal el GP de Bélgica. En una polémica decisión de la FIA de esperar cuatro horas para encontrar mejores condiciones en pista - algo que no iba a suceder -, habilitó el rodaje de los autos durante tres vueltas para que su pudieran repartir la mitad de los puntos, según lo establece el reglamento. El ganador fue Max Verstappen.Tras el neerlandés de Red Bull terminó en el segundo lugar el británico George Russell de Williams, logrando de esta forma una posición inédita e impensada para la escudería de Grove debido a su momento actual. Sin embargo fue la recompensa tras la excelente clasificación de ayer. El podio lo completó el también británico Lewis Hamilton de Mercedes.La carrera tuvo dos partes: la primera con el intento de iniciarla en el horario establecido. La dirección de carrera fue postergando el anuncio cada cinco minutos, hasta llegar a los 25. Allí salieron a rodar, una para la vuelta de formación y otra con vuelta efectiva de carrera. Todo esto detrás del Safety Car. Unos instantes después, regresaron al pit lane.Luego se tuvo una pausa de 3 horas y 1 5 minutos para iniciar la carrera. Fue detrás del Safety Car y se estableció que tuviera una duración de una hora. En este instante las condiciones no mejoraron dieron una vuelta y regresaron al garaje. Tras varios minutos, dirección de carrera decidió que la carrera estaba suspendida y que no se reanudaría.De esta forma se completó el rodaje necesario, tres vueltas por parte del líder de la carrera, para otorgar la mitad de los puntos. Esto le permitió a Max Verstappen acercarse a Lewis Hamilton por el campeonato de pilotos y lo propio en el caso de Red Bull con Mercedes en el de constructores.En el cuarto lugar de la carrera terminó Daniel Ricciardo, seguido por Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicholas Latifi y Carlos Sainz, completando el top 10.El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo un incidente cuando iba del garaje a la parrilla de salida. Impactó su auto contra las barreras de protección en Les Combes, dañando la suspensión delantera derecha de su auto. Allí en condiciones normales acababa todo para el de Guadalajara, y de hecho, ya iba a abandonar el circuito. Sin embargo con la demora en el inicio de la competencia por la lluvia, los mecánicos de su equipo lograron reparar el RB16B y lo dejaron listo para volver a pista.Dirección de carrera al inicio no le quería permitir dejar correr, pero Red Bull argumentó que la carrera no había comenzado por ende sí podía hacerlo. Luego de varias deliberaciones entre los comisarios se le habilitó su participación, pero de nada sirvió el esfuerzo porque no hubo carrera.Si nos preguntan, la forma en la que se desarrolló esta carrera no fue la correcta. Las condiciones climáticas no iban a mejorar y era innecesaria una espera de cuatro horas. FIA alargó más de lo debido y un circuito como Spa, un templo del automovilismo y toda la gente que allí asistió más los millones de televidentes, no merecían esto. O se hacía la carrera o se cancelaba. Es nuestra opinión.Con los resultados finales de este GP de Bélgica, Lewis Hamilton sigue siendo el líder con 202.5 puntos. Segundo Max Verstappen (199.5), tercero Lando Norris (113), cuarto Valtteri Bottas (108), quinto Sergio Pérez (104), sexto Carlos Sainz (83.5), séptimo Charles Leclerc (82), octavo Daniel Ricciardo (56), noveno Pierre Gasly (54) y décimo Esteban Ocon (42).En el campeonato de constructores, Mercedes es el líder con 310.5 puntos, segundo Red Bull (303.5), tercero McLaren (169), cuarto Ferrari (165.5), quinto Alpine (80), sexto AlphaTauri (72), séptimo Aston Martin (53), octavo Williams (20), noveno Alfa Romeo (3) y último Haas (0).La decimotercera válida se realizará en el Circuito de Zandvoort, el próximo fin de semana, del 3 al 5 de septiembre, con motivo del GP de Países Bajos.No se registró vuelta rápida debido a que todos los autos rodaron bajo Safety Car durante las tres vueltas.