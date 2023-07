Verstappen y Sainz comandan muy de cerca - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran Bretaña

GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 2

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento 1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:28.078 -.--- 27 2 C. Sainz Ferrari ESP 1:28.100 +0.022 29 3 A. Albon Williams TAI 1:28.296 +0.218 30 4 S. Pérez Red Bull MEX 1:28.342 +0.264 30 5 L. Sargeant Williams USA 1:28.766 +0.688 29 6 L. Stroll Aston Martin CAN 1:28.866 +0.788 30 7 N. Hülkenberg Haas ALE 1:28.880 +0.802 28 8 P. Gasly Alpine FRA 1:28.889 +0.811 27 9 O. Piastri McLaren AUS 1:28.926 +0.848 29 10 F. Alonso Aston Martin ESP 1:29.134 +1.056 26 11 G. Zhou Alfa Romeo CHN 1:29.225 +1.147 28 12 G. Russell Mercedes GBR 1:29.238 +1.160 25 13 E. Ocon Alpine FRA 1:29.242 +1.164 24 14 L. Norris McLaren GBR 1:29.260 +1.182 24 15 L. Hamilton Mercedes GBR 1:29.283 +1.205 24 16 V. Bottas Alfa Romeo FIN 1:29.378 +1.300 28 17 K. Magnussen Haas DIN 1:29.439 +1.361 20 18 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:29.483 +1.405 25 19 N. de Vries AlphaTauri NLD 1:29.571 +1.493 29 NC C. Leclerc Ferrari MON -:--.--- -:--.--- 0

La segunda jornada de entrenamiento de viernes en el GP de Gran Bretaña dejó nuevamente a Max Verstappen como el piloto más rápido. Sin embargo no lo hizo por mucha diferencia, ya que Carlos Sainz terminó a tan solo 22 milésimas. Williams sigue sorprendiendo, esta vez con sus dos pilotos.La segunda jornada de entrenamientos de viernes en el GP de Gran Bretaña dejó nuevamente a Max Verstappen como el piloto más rápido. Sin embargo no lo hizo por mucha diferencia, ya que Carlos Sainz terminó a tan solo 22 milésimas. Williams sigue sorprendiendo, esta vez con sus dos pilotos.Con una temperatura ambiente de 27 ºC y en el asfalto de 38 ºC y un poco de viento, la sesión se pudo desarrollar sin ningún inconveniente, aunque un solo piloto no pudo girar. Charles Leclerc tuvo que permanecer en su garaje debido a un problema eléctrico en el SF-23.Respecto a Max Verstappen , desde su primera vuelta salió a imponer condiciones. Comenzó con el compuesto medio para luego pasar blando. Con este conseguiría un tiempo de 1:28.078. Posteriormente realizó tandas largas con este juego y luego pasó al medio para completar su preparación. Con ambos su ritmo fue superior.En el segundo lugar a tan solo 22 milésimas finalizó el español Carlos Sainz , demostrando que el Circuito de Silverstone le cae bastante bien al igual que al auto. Recordemos que el año pasado se llevó la pole y la victoria.Continuó el muy buen rendimiento de la escudería Williams . El tailandés Alex Albon volvió a ser tercero, mientras que su compañero de equipo, el estadounidense Logan Sargeant escaló hasta la quinta posición. Señal positiva de las actualizaciones sumadas al nuevo jefe de equipo, James Vowles, procedente de Mercedes.En Aston Martin estuvo adelante Lance Stroll en el sexto puesto, mientras que Fernando Alonso fue el encargado de cerrar el top 10.En medio de ellos terminaron Pierre Gasly de Alpine Oscar Piastri de McLaren La escudería Mercedes no ha tenido la mejor sesión. El auto no es el más competitivo ya que no han logrado encontrar el equilibrio ideal y además con el calor los neumáticos no han tenido en el W13 el mejor rendimiento. Decimosegunda posición para George Russell y decimoquinta para Lewis Hamilton Para mañana el pronóstico del tiempo no es nada favorable. La probabilidad de precipitación está en el 83% y la temperatura máxima será de 23 ºC. Esto abre un panorama diferente para los equipos, aunque en Grandes Premios anteriores se ha visto el gran equilibrio y potencial de Red Bull, en especial de Max Verstappen tanto en seco como en lluvia.Mañana a las 11:30 hs de Silverstone iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión: