Hamilton se lleva la pole por tan solo 0.035s de Checo Perez - Reporte Clasificación - GP de Emilia Romaña

Previo del GP de Emilia Romaña 2021:

GP de Emilia Romaña - Clasificación

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento 1 L. Hamilton Mercedes GBR 1:14.411 -.--- 3 2 S. Pérez Red Bull MEX 1:14.446 +0.035 3 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1:14.498 +0.087 3 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:14.740 +0.329 3 5 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:14.790 +0.379 3 6 D. Ricciardo McLaren AUS 1:14.826 +0.415 3 7 L. Norris McLaren GBR 1:14.875 +0.464 3 8 V. Bottas Mercedes FIN 1:14.898 +0.487 3 9 L. Stroll Aston Martin CAN 1:15.117 +0.706 2 10 C. Sainz Ferrari ESP 1:15.199 +0.788 2 11 E. Ocon Alpine FRA 1:15.210 +0.799 3 12 G. Russell Williams GBR 1:15.261 +0.850 2 13 S. Vettel Aston Martin ALE 1:15.394 +0.983 2 14 N. Lafiti Williams CAN 1:15.593 +1.182 2 15 F. Alonso Alpine ESP 1:15.593 +1.182 2 16 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:15.974 +1.563 1 17 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:16.122 +1.711 1 18 M. Schumacher Haas ALE 1:16.279 +1.868 1 19 N. Mazepin Haas RUS 1:16.797 +2.386 1 NC Y. Tsunoda AlphaTauri JAP -:--.--- -:--.--- 1 Sin Tiempo

El piloto británico Lewis Hamilton conquistó esta tarde en Imola su pole position número 99 en la F1. Gran sesión para Sergio Checo Pérez, quien por primera vez se clasifica en primera fila en la máxima categoría. Tan solo 35 milésimas lo separaron del heptacampeón. Max Verstappen iniciará tercero.Si hay algo interesante en la vida y en el deporte son los rápidos cambios de rumbo que se pueden presentar. Pues bien, luego que ayer Red Bull tuviera un día altamente complicado por la colisión de Sergio Pérez en la mañana y la falla en el eje de transmisión en el auto de Max Verstappen, hoy el equipo ha hecho muy bien la tarea y estuvieron muy cerca de llevarse la pole. Ambos cometieron errores en su vuelta, menos el mexicano y así se representa en la tabla de tiempos.Eso sí, hubo un piloto más veloz y ese fue Lewis Hamilton. El británico no cedió nada y ratificó su condición natural. Ante el envión de los Red Bull logró mantenerse en el primer lugar, pero tendrá que defenderse solo, ya que su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien había sido el más rápido en las dos sesiones de ayer, tuvo inconvenientes con su auto y solo le alcanzó para un octavo lugar.Desde el cuarto puesto iniciará Charles Leclerc de Ferrari, ratificando el potencial y la mejoría del equipo de Maranello. Sin embargo la dicha no fue completa ya que Carlos Sainz no pudo avanzar a la Q3. El español lo atribuye en buena medida a la falta de experiencia con el SF21, acentuado por las complicaciones que tuvo en algunas curvas a una sola vuelta.Gran presentación del francés Pierre Gasly con el AlphaTauri AT02, colocándolo en el quinto lugar. El auto está muy bien equilibrado, acompañado de la unidad de potencia Honda en excelente momento. Sin embargo no hubo dicha completa para el equipo italiano, ya que el japonés Yuki Tsunoda tuvo una colisión en Q1. Partirá desde el último lugar. Veremos qué tal su ritmo para recuperar posiciones. Un reto muy interesante.La dupla de McLaren conformada por Daniel Ricciardo y Lando Norris clasificó en el sexto y séptimo lugar. El australiano fue de menos a más en la clasificación, mientras que el británico todo el tiempo estuvo adelante. Al final le anularon su vuelta rápida que lo colocaba en primera fila.Esteban Ocon de Alpine se llevó el noveno tiempo, mientras que su compañero de equipo, Fernando Alonso quedó en el decimoquinto. El español hizo autocrítica y afirmó que no logró maximizar el potencial del A521.Aston Martin completó el top 10 con el canadiense Lance Stroll. Entretanto Sebastian Vettel fue decimotercero y comentó que aún no logra confianza total para extraer todo el potencial del auto.Gran trabajo por parte de la escudería Williams, cada vez más abandonando la parte baja de la tabla. Sus pilotos George Russell y Nicholas Latifi avanzaron a Q2 y partirán desde el decimosegundo y decimocuarto puesto en Imola.Los pilotos de Alfa Romeo, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi quedaron en el decimosexto y decimoséptimo lugar, por delante de los Haas de Mick Schumacher y Nikita Mazepin.En cuanto a la estrategia para mañana del top 10, con el neumático medio iniciarán la carrera Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas. El resto, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Esteban Ocon y Lance Stroll, lo harán con el compuesto blando.Para mañana el pronóstico es de frío y lluvia. Sin duda la carrera tendrá todos los tintes para brindar un gran espectáculo.Mañana a las 15:00 hs de Imola, comenzará la carrera del Gran Premio de Emilia Romaña con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los resultados de la sesión: