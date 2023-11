Hamilton niega contacto con Red Bull tras declaraciones de Horner

Unas declaraciones hechas por el jefe de Red Bull Racing, Christian Horner, han generado el rechazo de Lewis Hamilton por un aparente acercamiento al equipo austriaco a principio de temporada.En una entrevista al diario británico Daily Mail, Horner comentó que "", señaló el directivo.De inmediato Lewis Hamilton en su primer contacto de hoy con los medios de comunicación presentes en Abu Dhabi, dijo: "", indicó el siete veces campeón.Sin embargo el piloto británico comentó que en algún momento hubo un intercambio de mensajes: "", indicó Hamilton.Según BBC al tener estas dos versiones, un portavoz de Red Bull indicó que el padre de Lewis, fue quien se puso en contacto con Christian Horner. Sin embargo, Anthony Hamilton ya no tiene relación con el manejo de su hijo ni tampoco de asuntos comerciales.El pasado mes de agosto, Lewis Hamilton extendió su contrato con Mercedes por dos temporadas más , despejando todos los rumores, incluso el más fuerte que se generó durante la temporada: un acercamiento con Ferrari Al consultarle si le hubiera gustado ser compañero de Max Verstappen, esto respondió Lewis: "".En la rueda de prensa oficial de FIA, la misma pregunta se le hizo a Max Verstappen sobre Lewis Hamilton. El neerlandés dijo: "".Finalmente Lewis Hamilton dijo que apenas surgió este rumor, habló con su jefe Toto Wolff: "", señaló el piloto de Mercedes.Sin saber quién tiene la razón en esta situación, lo cierto es que se ha estado hablando mientras el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez tiene contrato con Red Bull Racing hasta el final de la temporada 2024.