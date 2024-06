Norris deja a Verstappen sin pole en Barcelona - Reporte Clasificación - GP de España

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 L. Norris McLaren GBR 1:11.383 -.--- Q3 2 M. Verstappen Red Bull NLD 1:11.403 +0.020 Q3 3 L. Hamilton Mercedes GBR 1:11.701 +0.318 Q3 4 G. Russell Mercedes GBR 1:11.703 +0.320 Q3 5 C. Leclerc Ferrari MON 1:11.731 +0.348 Q3 6 C. Sainz Ferrari ESP 1:11.736 +0.353 Q3 7 P. Gasly Alpine FRA 1:11.857 +0.474 Q3 8 S. Pérez Red Bull MEX 1:12.061 +0.678 Q3 9 E. Ocon Alpine FRA 1:12.125 +0.742 Q3 10 O. Piastri McLaren AUS 1:12.011 +0.628 Q2 11 F. Alonso Aston Martin ESP 1:12.128 +0.745 Q2 12 V. Bottas Kick Sauber FIN 1:12.227 +0.844 Q2 13 N. Hülkenberg Haas ALE 1:12.310 +0.927 Q2 14 L. Stroll Aston Martin CAN 1:12.372 +0.989 Q2 15 G. Zhou Kick Sauber CHN 1:12.738 +1.355 Q2 16 K. Magnussen Haas DIN 1:12.937 +1.554 Q1 17 Y. Tsunoda RB JAP 1:12.985 +1.602 Q1 18 D. Ricciardo RB AUS 1:13.075 +1.692 Q1 19 A. Albon Williams TAI 1:13.153 +1.770 Q1 20 L. Sargeant Williams USA 1:13.509 +2.126 Q1

El piloto británico Lando Norris obtuvo su segunda pole position en la F1 y la consiguió de forma emotiva ya que la quitó a Max Verstappen en el último suspiro. McLaren sigue demostrando su evolución.Durante el fin de semana el MCL38 de Lando Norris ha sido bastante fuerte, en especial en las tandas largas con el compuesto medio, sin embargo con este resultado en clasificación ratifica que es un auto completo.El tiempo del británico fue de 1:11.383 y superó por tan solo 20 milésimas a Max Verstappen . Sin duda esta primera fila promete gran emoción en la partida.Los Mercedes también han evolucionado y en esta ocasión la tercera posición fue para Lewis Hamilton y la cuarta para George Russell . El gap entre ellos fue de tan solo dos milésimas. La rivalidad es al máximo y en un punto de la Q2 Russell se quejó por una maniobra de Hamilton en la vuelta de calentamiento.El quinto y sexto lugar, equivalente a la tercera fila de partida, queda en manos de los pilotos de Ferrari . Resultado no esperado para los de Maranello, pero la realidad es que sus rivales son más fuertes. Charles Leclerc saldrá por delante del local Carlos Sainz Alpine tuvo una mejora importante respecto al inicio de la temporada. Séptimo puesto para Pierre Gasly y noveno para Esteban Ocon El mexicano Sergio Pérez sigue con problemas en su auto y solo pudo clasificarse octavo. Sin embargo tendrá que partir undécimo, debido a que tiene una penalización pendiente tras el GP de Canadá por seguir en pista con el auto en condiciones no seguras tras un choque. Esto promueve a Esteban Ocon A propósito del piloto español, quedó eliminado en casa en Q2 y reconoció que el auto no es tan competitivo en este trazado y que también sufrirán en Austria y Gran Bretaña. Junto a él quedaron fuera en esta sesión Valtteri Bottas En Q1 los eliminados fueron Kevin Magnussen Las condiciones climáticas fueron mucho más frescas que en las sesiones de entrenamientos, con una temperatura ambiente de 24 ºC y 36 ºC en el asfalto. Caída significativa en la pista respecto a los 46 ºC de las pruebas. Mañana a las 15:00 hs de Barcelona iniciará la carrera del Gran Premio de España con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: