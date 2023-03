Stroll comparte su duro proceso de recuperación para poder competir en Bahrein

Quiero tomarme un momento hoy para reflexionar sobre las últimas dos semanas, y compartir mi historia con ustedes.El sábado, 18 de febrero me estrellé en mi bicicleta mientras entrenaba en España. Los escáneres mostraron que tenía una fractura y desplazamiento en mi muñeca derecha, una fractura en mi muñeca izquierda, una fractura parcial en mi mano izquierda y, por último, otra fractura en el dedo gordo del pie derecho.Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, el momento no podía haber sido peor. Mi equipo médico, al principio, creía que no sólo me perdería los entrenamientos, sino también las primeras carreras.48 horas después de mi accidente (12 días antes de la primera carrera) el Dr. Javier Mir me operó con éxito de la muñeca derecha. Tras la operación, el Dr. Mir me dijo que estaría de vuelta para Jeddah si trabajaba duro y con un poco de suerte podía correr en Bahrein, pero era una posibilidad muy remota.Hasta el día de hoy estoy convencido de que la urgencia con la que me trató el Dr. Mir me ayudó a llegar a Bahrein.El trabajo no estaba hecho. Por desgracia, el Dr. Mir explicó que las fracturas en mi mano izquierda / muñeca y el dedo del pie no se estaban adecuando para la fijación, y que tendría que confiar en un enfoque más conservador para curar mis otras lesiones.Mi equipo médico se aseguró de que estábamos haciendo todo y que mostrara alguna evidencia de curación ósea. Se convirtió en mi trabajo tiempo completo, tratando de combinar todo lo que pudiera ayudar, aunque fuera en un 0,5%.Al principio, los progresos eran lentos; necesitaba mucha ayuda incluso para las tareas cotidianas en casa. Pero cada día iba a mejor y, cuando me quitaron el yeso el cuarto día, era posible que pudiéramos competir en Bahrein.Mi equipo médico diseñó un programa que me ayudaría a recuperar la movilidad y la fuerza en las muñecas. La rehabilitación requirió trabajo duro y perseverancia, pero con un equipo médico increíble y el apoyo de mis amigos y mi familia me apoyaron a superar el dolor y volver a la pista en Bahrein con mi equipo y mis compañeros.¡Y lo conseguimos! Doy las gracias a todos los que me apoyaron, enviaron notas amables y buenos deseos