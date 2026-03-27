Mercedes lidera con Russell y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Japón

La Fórmula 1 aterrizó en el mítico Circuito de Suzuka con la sensación de que Mercedes sigue siendo el equipo a batir. En la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Japón, George Russell marcó el mejor tiempo con un registro de 1:31.666, superando por apenas 0.026 segundos a su compañero Kimi Antonelli.
La sesión, disputada en un viernes soleado pero con condiciones de viento cambiantes que afectaron la estabilidad de los monoplazas, tuvo a los Mercedes como los grandes dominadores desde el inicio.
Russell y Antonelli intercambiaron posiciones en lo más alto de la tabla en varias ocasiones, demostrando que el W16 no solo es rápido en línea recta, sino que también se adapta a las complejas curvas de Suzuka.
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Lando Norris y Oscar Piastri, con McLaren, se ubicaron tercero y cuarto respectivamente, confirmando que el equipo de Woking ha dado un paso adelante respecto a su nefasto fin de semana en China.
Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron el top 6 con Ferrari, aunque a dos y cuatro décimas del tiempo de Russell, en una muestra de que la Scuderia todavía tiene trabajo por hacer para alcanzar el ritmo de los líderes.
El viento fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. George Russell lo reportó por radio cuando notó cómo las banderas ondeaban con fuerza, y la complicación se hizo evidente en la temida curva Spoon, donde varios pilotos se salieron de pista.
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Lindblad y Lawson, los dos pilotos de RB, sufrieron sendos sustos en ese punto, mientras que Leclerc y el propio Russell también tuvieron momentos de tensión al sobrepasar los límites del circuito.
Lando Norris, por su parte, pasó más de 30 minutos en el garaje antes de salir a pista y también se salió en Spoon, lo que retrasó su puesta a punto.
Max Verstappen, que finalizó séptimo a casi ocho décimas de la cabeza, también tuvo un momento de tensión al deslizarse al llegar a la chicana, evidenciando que Red Bull sigue sin encontrar la estabilidad que le caracterizaba en temporadas anteriores.
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La sesión no estuvo exenta de incidentes. Uno de estos lo protagonizó Alex Albon en la curva Degner 2, donde el piloto tailandés de Williams se salió de pista, pasó sobre la gravilla y golpeó su monoplaza contra las protecciones con la suspensión trasera izquierda. Por suerte no pasó a mayores.
Posteriormente Albon tuvo un golpe en la chicana tras un contacto con Sergio Pérez, incidente que será investigado tras la sesión junto con impase entre Sainz y Lawson. El mexicano de Cadillac comentó que no había notado la presencia del Williams.
En la zona media, las posiciones están muy apretadas. Liam Lawson y Arvid Lindblad, con RB, se ubicaron en el octavo y décimo puesto respectivamente, demostrando que el equipo junior de Red Bull sigue siendo competitivo. Esteban Ocon, con su Haas inspirado en Godzilla, finalizó noveno.
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Entretanto los compañeros de filas de Audi, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, se ubicaron undécimo y duodécimo.
Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto terminaron en el decimoquinto y decimosexto lugar, con una diferencia de 0.383 segundos entre ambos, en una sesión donde el argentino se mantuvo constante pero sin poder escalar posiciones.
El fondo de la parrilla volvió a ser territorio de Cadillac y Aston Martin. Sergio Pérez finalizó decimonoveno, mientras que su compañero Valtteri Bottas fue vigésimo, evidenciando que el equipo estadounidense mantiene su proceso de adaptación.
La peor parte, una vez más, se la llevó Aston Martin. El equipo británico sigue lastrado por los problemas de vibraciones en la unidad de potencia Honda, y en esta ocasión tuvo a Jak Crawford como protagonista.
El joven estadounidense, que debutó en la sesión en sustitución de Fernando Alonso para cumplir con la normativa que obliga a los equipos a dar oportunidades a pilotos jóvenes durante cuatro sesiones al año (dos por cada piloto titular), finalizó en el último puesto, a casi 4.7 segundos de Russell.
Su compañero Lance Stroll fue vigésimo primero, a más de 3.6 segundos de la cabeza, en una sesión que deja en evidencia la profunda crisis que atraviesa el equipo.
A las 15:00 hs de Suzuka comenzará la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:31.666
|—
|27
|2
|A. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:31.692
|+0.026
|26
|3
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:31.798
|+0.132
|20
|4
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:31.865
|+0.199
|23
|5
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:31.955
|+0.289
|25
|6
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:32.040
|+0.374
|23
|7
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:32.457
|+0.791
|27
|8
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:32.529
|+0.863
|27
|9
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:32.601
|+0.935
|23
|10
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:32.665
|+0.999
|29
|11
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:32.759
|+1.093
|27
|12
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:32.798
|+1.132
|26
|13
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:32.803
|+1.137
|27
|14
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:32.900
|+1.234
|27
|15
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:32.978
|+1.312
|25
|16
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:33.361
|+1.695
|24
|17
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:33.383
|+1.717
|26
|18
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:33.697
|+2.031
|22
|19
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:34.221
|+2.555
|18
|20
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:34.490
|+2.824
|24
|21
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:35.294
|+3.628
|22
|22
|J. Crawford
|USA
|Aston Martin
|1:36.362
|+4.696
|11