Russell no recibe penalización tras activación de DRS y Hülkenberg es descalificado del GP de Bahrein

Descalificación de Nico Hülkenberg

Posiciones Finales del Gran Premio de Bahrein 2025

Los comisarios del GP de Bahrein han dictado sentencia sobre el caso que mantuvo en vilo al paddock tras el Gran Premio de Bahrein: George Russell no recibirá penalización pese a haber activado el DRS en carrera cuando no podía hacerlo.Los comisarios determinaron que el sistema automático de DRS del Mercedes W16 falló debido a un "error en el timing loop" proporcionado por un proveedor externo.Por ende la FIA autorizó manualmente el uso del DRS bajo el Artículo 22.1 h) del reglamento, dada la situación crítica en la que se encontraba el monoplaza (problemas en el brake-by-wire y otros sistemas).Russell activó accidentalmente el DRS al intentar usar un botón auxiliar —que funciona como backup de radio y activación manual del alerón—. El sistema solo estuvo operativo 37 metros en una recta de 700, con una ganancia mínima (0.02s) que luego perdió en la siguiente curva (0.28s).Todo esto fue verificado por la FIA mediante telemetría y por ende no penaliza al piloto de Mercedes ya que no hubo ventaja deportiva a pesar de ser una infracción técnica.De esta forma el piloto británico conserva su segundo lugar en la carrera.El piloto alemán del equipo Sauber fue descalificado del GP de Bahrein luego que los comisarios encontraran que el desgaste de la placa del piso no cumpliera con la medida mínima de 9mm. Tenía 8.4mm en los extremos y 8.5mm en el centro.De esta forma el experimentado piloto pierde el decimotercer lugar en Sakhir.