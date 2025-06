Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de Austria

el auto es completamente inmanejable. No tengo adherencia. Está peor que antes

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 L. Norris McLaren GBR 1:03.971 -.--- Q3 2 C. Leclerc Ferrari MON 1:04.492 +0.521 Q3 3 O. Piastri McLaren AUS 1:04.554 +0.583 Q3 4 L. Hamilton Ferrari GBR 1:04.582 +0.611 Q3 5 G. Russell Mercedes GBR 1:04.763 +0.792 Q3 6 L. Lawson RB NZL 1:04.926 +0.955 Q3 7 M. Verstappen Red Bull NLD 1:04.929 +0.958 Q3 8 G. Bortoleto Sauber BRA 1:05.132 +1.161 Q3 9 A. Antonelli Mercedes ITA 1:05.276 +1.305 Q3 10 P. Gasly Alpine FRA 1:05.649 +1.678 Q3 11 F. Alonso Aston Martin ESP 1:05.128 +1.157 Q2 12 A. Albon Williams TAI 1:05.205 +1.234 Q2 13 I. Hadjar RB FRA 1:05.226 +1.255 Q2 14 F. Colapinto Alpine ARG 1:05.288 +1.317 Q2 15 O. Bearman Haas GBR 1:05.312 +1.341 Q2 16 L. Stroll Aston Martin CAN 1:05.329 +1.358 Q1 17 E. Ocon Haas FRA 1:05.364 +1.393 Q1 18 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:05.369 +1.398 Q1 19 C. Sainz Williams ESP 1:05.582 +1.611 Q1 20 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:05.606 +1.635 Q1

El piloto británico Lando Norris de McLaren se adjudicó la pole position para el Gran Premio de Austria al marcar un impresionante tiempo de 1:03.971, dejando atrás a sus rivales con una exhibición de ritmo y consistencia.Norris no solo logró la pole, sino que además dejó en evidencia la fuerza de McLaren en el Red Bull Ring, con su compañero Oscar Piastri cerrando la primera fila inicialmente, aunque finalmente Charles Leclerc de Ferrari se interpuso con un 1:04.492, relegando al australiano al tercer puesto con 1:04.554.Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes) completaron el top 5, mientras que Max Verstappen (Red Bull) tuvo una sesión frustrante, terminando séptimo a casi un segundo de Norris. Una bandera amarilla de Pierre Gasly por un trompo en la recta principal afectó a Verstappen, quien tuvo que soltar para evitar una penalización, que a la postre lo podría dejar fuera del próximo Gran Premio por acumulación de faltas. A Piastri también le afectó la bandera amarilla en su último intento.El neerlandés no ocultó su malestar durante la clasificación al afirmar que: "".Liam Lawson de RB brilló en esta sesión al ubicarse sexto, mientras que su compañero Isack Hadjar terminó decimotercero.Otro piloto que se destacó fue el brasilero Gabriel Bortoleto de Sauber al clasificarse octavo en su primera Q3 y superando a pilotos como Kimi Antonelli de Mercedes y Pierre Gasly de Alpine, cerrando el top 10.Fernando Alonso de Aston Martin quedó a un paso de la Q3 terminando undécimo. Su compatriota Carlos Sainz quedó eliminado en el decimonoveno lugar, siendo este un resultado totalmente inesperado.El argentino Franco Colapinto terminó decimocuarto, marcando una evolución notoria respecto a las pruebas libres. Mañana tiene una gran oportunidad para seguir evolucionando y buscar la oportunidad de entrar en los puntos.La sesión se vio interrumpida brevemente por un incendio en el césped a la salida de la curva 10, causado por el auto de Hamilton. La FIA aclaró que no se debió a las chispas habituales de los monoplazas, sino a un despiste. Entre Q2 y Q3 se humedeció la zona para evitar riesgos.Mañana a las 14:00 hs de Spielberg iniciará la carrera del Gran Premio de Austria con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: