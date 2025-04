Piastri gana y se acerca a su compañero Norris por el campeonato - Reporte Carrera - GP de Bahrein

Vuelta a vuelta del GP de Bahrein 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Bahrein 2025

El piloto australiano Oscar Piastri se llevó sin mayores inconvenientes la victoria en el GP de Bahrein con un manejo impecable y un auto veloz. Todo jugó a su favor gracias a los errores de Lando Norris y a las complicaciones de Max Verstappen. Esto le permite colocarse a tan solo tres puntos de su coequipero británico por el campeonato. George Russell terminó segundo y quedó exento de una penalización tras utilizar el DRS.Piastri, quien dominó desde la pole, cruzó la meta con 15.4 segundos de ventaja sobre Russell, pero la atención se centró en la batalla por el segundo puesto. Lando Norris (McLaren) completó el podio tras una persecución agónica a Russell, cuyo W16 reportó fallos electrónicos en las últimas 20 vueltas.Los comisarios tras una investigación por uso irregular del DRS, determinaron que no hubo ventaja deportiva para Russell. Aquí la decisión completa Lando volvió a tener desaciertos. Antes de comenzar la carrera se ubicó por fuera del cajón de salida y esto le generó una penalización de cinco segundos. Luego bloqueó neumáticos persiguiendo a Leclerc, perdiendo tiempo importante. Al final no logró superar a Russell.Un Safety Car generado por los destrozos en la pista entre Yuki Tsunoda y Carlos Sainz, lograron cambiar la estrategia de los equipos en la parte final. La sorpresa fue George Russell quien salió con blandos, mientras que sus rivales optaron por medios y duros.El británico pudo llevar un gran ritmo a pesar de las dificultades con el auto. Mercedes va mejorando y su segunda posición en el campeonato lo demuestra. Fue constante hasta el final de la carrera. Su compañero Andrea Kimi Antonelli tuvo duelos interesantes, aunque al final no se llevó ningún punto al terminar undécimo. El equipo le dio una incomprensible estrategia a tres detenciones.Los Ferrari carecieron de ritmo en la parte inicial de la carrera, pero el auto fue mejorando al final. El equipo optó por iniciar con medios, luego seguir en este mismo compuesto y terminar con duros. Leclerc terminó cuarto y Hamilton quinto, con un gap entre ambos de 8.3 segundos. El Safety Car los afectó.Max Verstappen sufrió con el auto y tan solo pudo terminar sexto y eso que la posición la obtuvo en el último giro tras adelantar a Pierre Gasly de Alpine, quien realizó una muy buena carrera, sumando así el equipo los primeros puntos de la temporada con el séptimo puesto del francés. Su compañero Jack Doohan terminó decimoquinto tras recibir penalización de cinco segundos por superar reiteradamente los límites de pista.Esteban Ocon de Haas se repuso de la colisión de ayer y terminó octavo. El auto es competitivo y el décimo lugar de Oliver Bearman lo demuestra al terminar en el décimo puesto. Estos puntos le permiten al equipo estadounidense escalar al quinto lugar del campeonato de constructores.Entretanto Yuki Tsunoda de Red Bull sumó sus primeros puntos con Red Bull, dos exactamente, tras finalizar noveno. Carrera difícil y exigente tuvo el japonés.Jornada complicada para los Williams de Alex Albon y Carlos Sainz. El tailandés concluyó decimosegundo y el español fuera de carrera debido a la colisión con Yuki Tsunoda, quedando el auto averiado.Nico Hülkenberg de Sauber finalizó decimotercero, pero está bajo investigación su auto por algunas inconsistencias técnicas. Su compañero Gabriel Bortoleto no tuvo el ritmo esperado y terminó último.Los pilotos de Racing Bulls, Isack Hadjar y Liam Lawson, tuvieron una carrera para el olvido. El francés fue decimocuarto y el neozelandés decimoséptimo tras recibir dos penalizaciones (15 segundos) por colisiones a Nico Hülkenberg y Lance Stroll.Carrera para el olvido tuvieron los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, terminando decimosexto y decimoctavo. Mucho por revisar en este equipo.Con los resultados provisionales de este GP de Bahrein en el campeonato de pilotos Lando Norris adelante con 77puntos,Oscar Piastri (74),Max Verstappen (69),George Russell (63),Charles Leclerc (32),Andrea Kimi Antonelli (30),Lewis Hamilton (25),Alex Albon (18),Lance Stroll (10).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 151 puntos,Mercedes (93),Red Bull (71),Ferrari (57),Haas (20),Williams (19),Aston Martin (10), octavo RB (7),Alpine (6) ySauber (6).La quinta válida del campeonato mundial de F1 2025 será la próxima semana del 18 al 20 de abril con motivo del GP de Arabia Saudita en Jeddah.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Piastri mantiene el P1. Russell salta al P2, pero bloquea. Norris pasa del P6 al P3. Sainz pasa a Antonelli y es P6. Verstappen cae un puesto, al P8. Partida limpia.Russell hace todo lo posible para no desconectarse y activar DRS con Piastri. Norris aprovecha para acercarse,Leclerc en P4 a 1.3s de Norris tiene la presión de Gasly. El Alpine revive de momento en esta carrera. Lando a 0.8s de Russell. Dirección de carrera anotan que Norris estaba fuera de su cajón de salida.Piastri a 1.4s de Russell. Entretanto el piloto de Mercedes tiene en sus espejos a Norris. Tras Leclerc en el P4 están Gasly, Sainz, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Doohan y Ocon P12. Todos con DRS.Es oficial la investigación a Norris por no estar bien ubicado en el cajón de salida. Estos errores de Lando lo alejan de su objetivo. Mientras tanto sigue conectado a Russell con DRS.Leclerc con medios está en P4. Tendrá un stint más largo con este compuesto que sus rivales. De momento aguanta y podrá presionar al final. Hamilton en P9 presionado por Tsunoda. Verstappen pasa a Sainz.Hadjar en pits. Muy temprano. Sale con medios el francés de RB. Antonelli en P6 se desconecta del DRS de Gasly.Penalización de 5 segundos para Norris por no estar bien ubicado en el cajón de salida. El equipo le pide que pase a Russell para intentar recuperar ese tiempo.Duelo entra Sainz y Hamilton por el P8 . Qué historia porque es el piloto saliente y entrante en Ferrari. Entretanto Tsunoda espera. El español va por el lado sucio y pierde el P8 con Lewis y el P9 con Yuki. Doohan aprovecha para acercarse.Antonelli pasa a Gasly y sube al P5. Ahora Pierre sufre y tiene la presión de Verstappen.Norris, Gasly y Verstappen. Salen en el P14, P15 y P17 respectivamente. Lando y Pierre con medios, Max con duros. La detención del tetracampeón no fue buena saliendo.Tsunoda en pits y también tuvo problemas en la detención. Sale penúltimo. Piastri adelante con 4s de ventaja sobre Russell.Antonelli en boxes. Blandos por medios. Sale en el P15 y sale atrás de Verstappen. Leclerc comienza a acercarse a Russell por el P2. Verstappen con la vuelta rápida se conecta a Ocon.Russell en pits. Sale justo por delante de Norris en el P7.El líder Piastri en boxes. Blandos por medios. Leclerc nuevo líder. Está a 9.2s de Hamilton quien está P2. Piastri P3 a 7.2s de Lewis. Russell presiona a Albon por el P4 y lo pasa. El tailandés aún no se detiene llevando blandos.Leclerc se mantiene en 1:38.8 con medios. Piastri se acerca a Hamilton por el P2 a 5.6s. Norris ahora intenta acercarse a Albon por el P5. Verstappen en P10 en DRS con Ocon. Entretanto Esteban se acerca a Alonso por el P8.Albon en pits. Sale P16.Los Ferrari en pits. Sale Leclerc y Hamilton de nuevo con medios. No arriesgaron en la estrategia. Se reincorporan en el P4 y P11 respectivamente.Ocon lleva un buen ritmo con los medios. Está en el P6 por delante de Verstappen y Antonelli. Sainz pasa a Hadjar y sube al P12.Antonelli en una gran maniobra pasa a Verstappen. Aprovecha sus medios respecto a los duros de Max y lo pasa. Sube al P7. Kimi utiliza bastante los bordillos.Piastri se mantiene P1 a 4s de Russell. Norris a 1.3s de George y Leclerc a 1.8s de Lando. Hamilton presiona a Doohan por el P9.Lewis aprovecha el DRS y pasa a Doohan en la curva 1. Luego va por Verstappen y lo supera. Toma el P8. Bearman sube al P13 tras dejar a Hadjar.Verstappen dice que todo se está sobrecalentando. Está en el P9 y Doohan se le acerca. También reporta problemas en los frenos.Leclerc se conecta a Norris por el P3. Está en DRS. Charles se pasa en la frenada en la curva 1 intentando superarlo.Leclerc pasa a Norris y es P3. Hamilton supera a Antonelli y asciende al P7. Fue con DRS llegando a la curva 1. Ahora Charles es mejor que Russell por el P2 y está a 1.8s.Hamilton ahora en P6 tras adelantar a Ocon. Ferrari fuerte en este momento. Leclerc a 1.2s de Russell.Verstappen en pits. Red Bull muy mal hoy. No pueden sacar el neumático delantero derecho. Detención de 6.2s. Sale último el tetracampeón.Russell en P2 se mantiene a 1.2s de Leclerc. Ocon y Antonelli en pits. Salen en P14 y P15.Gasly y Doohan en pits. Se reincorporan en el P10 y P17. Ambos con duros. Piastri a 6.6s de Russell. George se aleja a 1.5s de Leclerc.Verstappen marca la vuelta más rápida. Está en el P14. Tiene a 1.4s a Antonelli. Tsunoda se toca con Sainz saliendo de la curva 1 cuando su auto estaba derrapando. Yuki en P7, el español P6.Sainz presionado por Tsunoda y Albon. Lo mismo pasa con Ocon P11 quien tiene la presión de Antonelli, Alonso y Verstappen.Safety Car por los destrozos en la curva 3. Los dejó el auto de Tsunoda tras el toque con Sainz….En pits: Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Tsunoda, Albon, Norris, Bearman, Antonelli.Russell y Tsunoda salieron con blandos, Piastri y Norris con medios, duros para Hamilton, Gasly, Ocon.Se alista el Safety Car para dejar la pista. Interesante el final de la carrera por los neumáticos. Todos los compuestos en pista.Se reanuda la carrera. Abre una ventaja importante Piastri. Los Ferrari atacaron a Norris y lo pasaron. Es P5. Luego Lando pasa por fuera de pista a Hamilton.Le dicen a Norris que le devuelva la posición a Hamilton. Lewis es P4. Russell intenta conectarse a Piastri con blandos pero no logra pasarlo. Antonelli se sale de pista. Es P14. Norris atacando a los Ferrari en la recta pero no logra pasar.Norris pasa a Hamilton. Lewis se queja de los neumáticos. Tsunoda con muchos problemas con el auto en el P9. Poco agarre. Verstappen en P6 en mejor situación.Gasly en el P6 en una gran carrera. Está a 1.5s de Hamilton por el P4 y con la misma diferencia tiene a Verstappen en P7.Antonelli pasa a Albon y es P12. Duelo rueda a rueda en las curvas 5 y 6.Ocon en el P8. Está 1.2s por delante de Doohan. Penalización de 5s para Lawson por causar colisión con Hülkenberg.Piastri a 1.9s de Russell. Doohan en el P9 bajo presión de Tsunoda, Bearman y Antonelli.Norris se acerca a Leclerc por el P3. Gap de 0.7s. Verstappen P7 con medios a 1.5s de Gasly.De momento todos los pilotos en tratando de preservar los neumáticos pensando en el cierre de la carrera. Sainz tiene 10 segundos de penalización por forzar a un rival a salirse de pista.Norris bloquea en la curva 1 y no le favorece a los neumáticos.Williams le pide a Sainz retirar el auto. Heridas de guerra con el sidepod derecho roto. Bearman presionado por Antonelli, Doohan y Albon.Piastri en P1 a 4.3s de Russell. Leclerc a 1.6s de George. Norris a 1.2s de Charles.Norris vuelve a acercarse a Leclerc. Gap de 0.8s. De seguir este resultado, Piastri y Norris empatarían en el campeonato con 74 puntos. Oscar estaría adelante por ganar una carrera más que Lando. Por eso el británico necesita pasar a Leclerc para mantener el campeonato.Norris ataca a Leclerc en la curva 4 y el monegasco de Ferrari se defiende. Lando se queja.Tsunoda en el P9 conteniendo Bearman, Antonelli y Albon. Piastri a 6.5s de Russell.Norris sigue conectado a Leclerc. Los errores de Lando lo tienen en esta posición y situación. Verstappen se acerca a Gasly por el P6.Russell reporta un problema con las marchas. Norris aprovecha el DRS y pasa a Leclerc en la curva 4. Lando en P3 a 1.6s de Russell.Norris recibe bandera blanca y negra por límites de pista. Una salida más y tendrá penalización.Russell bajo investigación por infracción con el DRS. Lawson penalizado con 10 segundos por causar colisión. Está en el P13.Verstappen a 0.8s de Gasly por el P6. Tsunoda con advertencia por salidas de pista. Russell se defiende de Norris. Gap de 0.7s.Norris está conectado a Russell, cuyo auto tiene problemas en la electrónica. Hace 20 vueltas tiene problemas con el transponder y otros. Piastri a 12.5 de George. Verstappen con bandera blanca y negra por límites de pista.¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Bahrein! Russell controla a Norris en la curva 1 al hacerle perder algo de ritmo. Max Verstappen pasó a Gasly y tomó el P6.Oscar Piastri (McLaren) logró laen el GP de Bahrein.George Russell (Mercedes),Lando Norris (McLaren),Charles Leclerc (Ferrari),Lewis Hamilton (Ferrari),Max Verstappen (Red Bull),Pierre Gasly (Alpine),Esteban Ocon (Haas),Alex Albon (Williams),Oliver Bearman (Haas).Oscar Piastri registró la vuelta más rápida con 1:35.140 en el giro 45. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.