FIA confirma ajuste técnico en la gestión de energía para la clasificación del GP de Japón

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha oficializado una modificación puntual en los parámetros de administración de energía de cara a la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón.Esta medida, que surge tras una serie de conversaciones técnicas entre la propia Federación, los equipos de Fórmula 1 y los fabricantes de unidades de potencia, entrará en vigor a partir de este fin de semana en el Circuito de Suzuka.El ajuste, respaldado por unanimidad por todos los fabricantes de motores, consiste en una reducción del límite máximo de energía recargable permitida para la clasificación. El valor establecido pasa de 9.0 MJ a 8.0 MJ.Esta modificación ayudará a que los pilotos puedan ir más a fondo en esta sesión, eso sí, preservando el equilibrio previsto entre la entrega de potencia eléctrica y el desempeño del piloto.Esto se debe a que pilotos y equipos han dado su retroalimentación para que la clasificación sea más un desafío de rendimiento y velocidad.Desde la FIA se ha querido enmarcar esta modificación dentro del proceso de maduración del nuevo marco normativo estrenado en la presente temporada.El organismo rector subrayó que los primeros Grandes Premios bajo el reglamento de 2026 han transcurrido con éxito operativo, y que este tipo de refinamientos específicos forman parte del protocolo habitual de optimización técnica al someter la normativa a condiciones de competición reales.FIA ha confirmado que la colaboración con los equipos y los fabricantes en materia de gestión energética se mantiene activa, con nuevas rondas de discusión programadas para las próximas semanas.