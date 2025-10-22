 Ferrari respalda a Frederic Vasseur como su jefe de equipo - F1LATAM.COM
Ferrari respalda a Frederic Vasseur como su jefe de equipo
Ferrari respalda a Frederic Vasseur como su jefe de equipo
   oct 22 /2025 17:38 GMT
 Maranello, Italia
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Scuderia Ferrari es el equipo que mayor presión tiene en el campeonato mundial de Fórmula 1. Han sido muchos los jefes que han pasado y su destino sigue siendo el mismo: ver a sus rivales imponerse. Este año no es diferente, pero a pesar de eso, John Elkann, presidente y director ejecutivo, respalda a Fred Vasseur.

"Quiero expresar nuestra total confianza en nuestro jefe de equipo y el trabajo que está realizando junto con todos nuestros colegas en la Scuderia Ferrari", comentó el directivo durante la conmemoración del 50º aniversario de la Fundación Nacional Italoamericana (NIAF).

Este año Ferrari sostiene un duelo solo por el segundo lugar en el campeonato de constructores con Mercedes y en los últimos Grandes Premios, Red Bull viene descontando puntos importantes para sumarse a la lucha por el subcampeonato.


McLaren se coronó anticipadamente en el pasado GP de Singapur, con una paliza sobre sus rivales, doblando en puntos a su rival inmediato.

"También quiero ratificar la importancia del trabajo en equipo por parte de todos para mantener el foco del único objetivo que importa: siempre dar lo mejor de cada uno en la pista", concluyó el presidente Elkann.

Sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc se han quejado constantemente por la falta de solidez y la dificultad de llevar el auto. Es claro, Ferrari no está para ser segundo y eso causa mucha molestia al interior del equipo, pero nada pasa.

