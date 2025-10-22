 Carlos Sainz recibe penalización para la parrilla de salida en el GP de México - F1LATAM.COM
Carlos Sainz recibe penalización para la parrilla de salida en el GP de México
Carlos Sainz recibe penalización para la parrilla de salida en el GP de México
   oct 22 /2025 17:40 GMT
 Ciudad de México, México
 Williams Racing

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
El ganador del GP de México del año pasado, el español Carlos Sainz, entrará en desventaja en la carrera que se realizará este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como consecuencia de una sanción tras la competencia del pasado domingo en Austin.

La causa fue una colisión con Kimi Antonelli de Mercedes, durante la vuelta 6 del GP de Estados Unidos. Luego de revisar las evidencias y de escuchar a los implicados, los comisarios informaron que Sainz argumentó que esperaba que el piloto italiano le dejara espacio en el vértice de la curva XX, pero que no lo hizo y giró antes, bloqueando Sainz sus frenos y no pudiendo evitar la colisión.


También Sainz comentó que Antonelli le había anticipado un intento de adelantamiento y que había dejar espacio para evitar el contacto. Sin embargo, no fue en el punto previo al vértice sino en el eje delantero, al lado o por delante del espejo del auto de Kimi.

Por consiguiente, de acuerdo a los lineamientos estándar de pilotaje, el auto Williams de Sainz no tenía el derecho de contar con un espacio en el vértice y los comisarios dictaminaron que fue el culpable de la colisión.

Debido a que no pudo ser penalizado en la carrera por terminar fuera, se le aplican cinco posiciones en la siguiente competencia, en este caso el GP de México, equivalentes a una sanción de 10 segundos.

Los equipos tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de acuerdo con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos pertinentes, las directrices y las pruebas presentadas.

