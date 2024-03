De la sala de cirugía a lo más alto del podio: Sainz gana en Melbourne - Reporte Carrera - GP de Australia

Tras la carrera, Fernando Alonso fue penalizado con 20 segundos por manejo peligroso. Esto lo relegó al octavo lugar, promoviendo a Lance Stroll y a Yuki Tsunoda al sexto y séptimo puesto respectivamente.

Posiciones Finales del Gran Premio de Australia 2024

Así se define el paso vertiginoso de Carlos Sainz, quien hace dos semanas estaba siendo operado por apendicitis y hoy se llevó el triunfo en el GP de Australia. El podio lo completaron su compañero Charles Leclerc y su amigo Lando Norris. El líder Max Verstappen se retiró en la tercera vuelta por un problema en el auto.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Australia 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Los únicos piloto que inician con blandos son Hamilton, Ricciardo y Zhou. Con duros: Alonso y Hülkenberg. Con medios el resto.Se apagan los semáforos. ¡Comienza la carrera del GP de Australia! Verstappen mantiene el P1. Ningún incidente. Sainz le muestra el auto a Max, pero el neerlandés hace todo lo posible para que no pueda abrir DRS en la segunda vuelta.DRS habilitado. Sainz pasa a Verstappen y toma el P1. Son dos zonas de detección y cuatro de activación.Sale algo de humo del auto de Verstappen. Gap de 0.7s con Sainz. Pérez en P7. Max pierde muchas posiciones. Lo pasan todos.Verstappen en el pit. Algo inusual. Se baja del auto y se abren todas las posibilidades para el grupo. Sainz a 1.6s de Norris. Pérez en P6 tras Russell a 0.6s.Las piezas de fibra de carbono alrededor de los frenos en el auto de Verstappen, totalmente quemadas. Muy molesto el neerlandés. Leclerc y Piastri se acercan a Norris por el P2.Pérez sigue presionando a Russell por el P5. Gap de 0.8s. Entretanto Stroll se acerca al mexicano.Sainz a 2.3s de Norris y aumentando la diferencia.Hamilton y Magnussen en pits. Salen ambos con duros.Russell en pits. Sale en el P11. Pérez sube al P5 y tiene a Piastri a 3.9s por el P4. Bottas en pits y de nuevo Kick Sauber con problemas en la detención. Increíble. Le paso con Valtteri en Bahrein y con Zhou en Arabia Saudita.En pits Leclerc, Piastri, Tsunoda y Ocon. Los dos primeros se cubren del undercut de Russell. Hamilton se sale en la curva 1. Está persiguiendo a Stroll.Sainz con vuelta rápida. Se aleja de Norris a 4.7s. Pérez en P3 a 5.9s de Lando. Alonso en P4 con duros trae un muy buen ritmo. Leclerc y Piastri pasan a Hülkenberg y Gasly. Estos dos últimos no se han detenido.Sainz gira 1s más rápido que Norris. Gap de 5.4s. Increíble la historia de Carlos. Se recupera de la apendicitis que tuvo hace dos semanas. De la cama al auto.Sainz a 7.3s de Norris. Alonso se acerca a Pérez. Duro para Fernando y medio para Checo. Gap de 1.7s.Piastri intenta acercase a Leclerc. Gap de 2.7s.Norris y Pérez en boxes. Salen con duros. Caen al P5 y P10 respectivamente. Aún quedan 5 pilotos por detenerse en el top 10.Hülkenberg en el P6 presionado por Russell, Gasly, Stroll y Pérez.Carlos Sainz en pits. Problemas para Lewis Hamilton. Es retiro para el británico. Alonso es el nuevo líder de carrera. Virtual Safety Car.Alonso en pits. Lo beneficia el Virtual Safety Car y sale P5. Sainz retoma el liderato. Su compañero Leclerc en P2 a 0.9s. Pérez pasa a Stroll y es P7. Norris saliendo del pit lane pisa la raya.Piastri en P3 acercándose a Leclerc. Gap de 2.1s. Entretanto Sainz se aleja de Charles a 1.3s evitando activación de DRS.Leclerc presiona para no alejarse de Sainz. El español trae un muy buen ritmo. Mercedes confirma que Hamilton tuvo una falla de motor.Pérez para a Russel y toma el P6. Gap de 0.5s. El más favorecido en el primer stint fue Alonso, quien inició P10 y ya está P5. Comenzó con duros y ahora gira con medios.El próximo objetivo de Pérez es Alonso. Gap de 4.7s. Sainz a 1.6s de Leclerc. Carrera abierta.Sainz a 2.3s de Leclerc. Pérez gira 0.6s más rápido que Alonso. Gap de 3.2s y cayendo por el P5.Piastri cada vez más cerca de Leclerc. Gap de 1.9s. Norris a 2s de su compañero Oscar.Sainz con vuelta rápida. Gap de 3.8s sobre Leclerc. Gran nivel de Carlos Sainz. Albon girando en los puntos con el auto de Sargeant.Sainz sigue marcando la vuelta más rápida. Ya son 4.4s sobre Leclerc. Entretanto Norris se acerca a Piastri a 1.2s por el P3.Pérez pasa a Alonso antes de la curva 9 y toma el P5. Ahora el objetivo de Checo es Norris a 12s. Amplia distancia.Alonso activa el DRS con Pérez. No quiere dejarlo ir. Norris conectado a Piastri por el P3. Vaya lío en McLaren por el último lugar del podio.Piastri deja pasa a Norris. Lando lleva un neumático duro cinco vueltas más nuevo que el de Oscar y el objetivo es alcanzar a Leclerc. Gap de 2.9s.Sainz a 6.2s de Leclerc.Norris se está acercando a Leclerc. Gap de 2.4s y cayendo. Oscar queda a 1.6s de Lando.Alonso lleva el ritmo de Pérez y se favorece con el DRS. Entretanto Checo a 11.5s de Piastri. Norris a 2.1s de Leclerc.Norris a 1.8s de Leclerc. Fuerte ritmo de los McLaren que apuntan a estar los dos en el podio. Tienen que derrotar a Leclerc.Sainz sigue marcando un fuerte ritmo.Leclerc en pits. Sale por delante de Pérez y Alonso.Pérez en pits. Salen en el P9. Alonso continúa con medios. De nuevo problemas con Stake, ¡el cuarto consecutivo en esta temporada y el segundo en esta carreta! Ahora es con Zhou.Norris en el P2 sigue presionando y le descuenta a Sainz. Gap de 9.5s.Pérez se acerca a Stroll por el P7.Piastri bloquea y se sale levemente en la penúltima curva.Piastri en pits. Cae el piloto local al P5.Norris en pits. Sale en el P3 atrás de Leclerc.Sainz en pits. Sigue en el P1. Gap de 6s sobre Leclerc. Alonso en boxes. Albon hace todo lo posible para acercarse a Hülkenberg por el P10. Entretanto a Alex lo presiona Magnussen a 0.5s.Leclerc presiona y se acerca a Sainz. Gap de 5.1s. Pérez a 4.9s de Russell por el P5. George aún no se detiene.Leclerc a 4.8s de Sainz. Los Alpine en duelo con los Stake Sauber. Los tres junto del P14 al P17 con Gasly, Bottas, Zhou y Ocon.Sainz aumenta el ritmo y el gap asciende a 5.3s.Russell en pits y sale en el P7. Lo pasan Pérez y Alonso tras la detención.Norris con la vuelta rápida. Leclerc rozando el muro en la curva 10.Penalización de 5s para Gasly por pasar sobre la línea del pit lane.Russell se acerca a Alonso por el P6. Gap de 1.1s.Vuelta rápida para Norris. Gap de 3.7s con Leclerc. Sainz a 4.8s de Charles en el P1.Alonso bajo presión marca su mejor vuelta de carrera. Está a 1s de Russell.Sainz a 5.1s de su compañero Leclerc.Russell a 0.9s de Alonso en DRS. Norris en P3 a 3.3s de Leclerc.Russell tiene en la mira a Alonso. Gap de 0.6s.Pérez en una isla en el P5. Tiene a 16s a Piastri en el P4 y a Alonso a 14s en el P6.Alonso se cubre de buena manera ante la presión de RussellRussell a 0.3s de Alonso. Conectado con el DRS.Última vuelta: Fuerte colisión de Russell. Igual que en el GP de Singapur del año pasado. Virtual Safety Car.Carlos Sainz (Red Bull) logró laen el GP de Australia.Charles Leclerc (Ferrari),Lando Norris (McLaren),Oscar Piastri (McLaren),Sergio Pérez (Red Bull),Fernando Alonso (Aston Martin),Lance Stroll (Aston Martin),Yuki Tsunoda (RB),Nico Hülkenberg (Haas),Kevin Magnussen (Haas).Con los resultados finales de este GP de Australia, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 51 puntos,Charles Leclerc (47),Sergio Pérez (46),Carlos Sainz (40),Oscar Piastri (28),Lando Norris (27),George Russell (18),Fernando Alonso (16),Lance Stroll (9) yLewis Hamilton (8).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 97 puntos,Ferrari (93),McLaren (55),Mercedes (26),Aston Martin (25),RB (6),Haas (4), octavo Williams (0),Kick Sauber (0) yAlpine (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen el