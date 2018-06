Home >> Noticias

Se cumplió con éxito la quinta edición del Rally Maya México en la Península de Yucatán

En esta ocasión participé con mi hijo Luis Orduña Jr., con él hemos hecho pareja desde el 2006 en rallies. Llevamos ya 12 años compitiendo juntos. Afortunadamente él es muy profesional y se ha puesto a ser muy estudioso

El año pasado vine con un compañero de León, Guanajuato y tuvimos la suerte de ganar el rally. A partir de ahí le dije a mi hijo Luis: ‘Tienes que conocer lo que es el Rally Maya México. Es un evento que tiene muchísimas cosas, no sólo la competencia en sí con las regularidades, es un tour gastronómico, turístico, de cultura, en donde vas a conocer a mucha gente, muchos lugares, te va a encantar. A mí me gustó mucho en mi primera participación el año pasado, ésta es la segunda vez. En las dos he tenido la suerte de quedarme con el primer lugar absoluto

Hay mucha gente a la que debemos agradecerle, empezando por los organizadores, sobre todo a Don Benjamín de la Peña, con él tenemos un compromiso desde el año pasado de que el Rally Maya México tiene que ser el mejor rally del mundo en su tipo y lo vamos a lograr, poco a poco se va consolidando más y nosotros seguiremos trabajando con Don Benjamín para tratar de lograrlo, ya sea como competidores, como consultores, de la manera que él quiera lo vamos a seguir haciendo

Empecé a correr rallies con mi papá en la carrera del Golfo al Pacífico, siempre hemos corrido juntos. A partir del 2006 empecé a correr rallies de regularidad, luego pasé a rallies de velocidad y cada año hacemos los eventos más importantes del calendario de regularidad en México o en España.



Corro con mi papá, quien el año pasado recibió la invitación de Arturo Tejada, para venir al Rally Maya y lo ganaron. No lo habíamos ganado juntos, aunque hemos ganado casi todos los rallies importantes en México y era un reto venir a este rally para poder lograr juntos el triunfo. Estamos contentos porque se logró el objetivo

En un gran cierre de la V edición del Rally Maya México se premió a los ganadores por categorías y a la tripulación ganadora del evento formada por Luis Orduña Villegas y Luis Orduña Jr., en una impresionante ceremonia de premiación que se llevó a cabo en el Grand Oasis Cancún.Luis Orduña y su hijo Luis Orduña Jr. acumularon 584.7 puntos que fueron suficientes para ser proclamados los ganadores absolutos del evento. Ellos formaron la tripulación del auto No. 85, un Porsche 914 modelo 1974. La segunda posición en la general quedó en manos de Jorge Machuca y Estela Rascón en un Porsche 911 Coupé modelo 1975, luego de acumular 636.8 puntos con su auto marcado con el número 91. El tercer sitio con 653.7 puntos fue para el auto más antiguo entre las tres primera posiciones, un Ford A Baquet 1929 rotulado con el No. 3, que pertenece a la dupla formada por Miguel Garza y Patricio Garza.Sobre su triunfo, el también ganador de la IV edición del rally Luis Orduña declaró: "".", subrayó.", añadió.Luis Orduña hijo también dio sus impresiones: "", concluyó.Por otro lado, el Rally Maya México siempre ha dejado huella por su responsabilidad social, ya sea a través de las sillas donadas por Fundación Telmex Telcel que se entregan a través del rally o por otras acciones como la de la marca relojera Franck Mueller, que hizo una edición limitada y de lo percibido por la venta de los relojes, una parte se donó para causas altruistas.En esta ocasión, Ramón González Soto entregó al licenciado Benjamín de la Peña un cheque por $435,000 pesos en representación de Franck Mueller para donarse a la Fundación Niños con Diabetes Tipo 1 de Yucatán (Asociación Mexicana de Diabetes del Sureste).Y Sara Herrera de PPG no sólo declaró que están muy orgullosos de patrocinar al evento, también anunció que junto con Juan Manuel Chan de Tecnologías y Pinturas del Sureste a través del programa Colorful Communities llega a la península de Yucatán y ahí embellecerán una escuela de la comunidad maya.El Rally Maya México que tiene su base en Cancún, también tuvo como meta la paradisiaca ciudad con una llegada a todo lujo en el Nizuc Resort & Spa, en donde la recepción la encabezaron Jaime Jaramillo, Director General del resort y el fundador del rally, Benjamín de la Peña Mora. Posteriormente se llevaron los autos al campo de golf del Grand Oasis Cancún en lo que fue la última oportunidad para admirar este museo rodante, ya que después de la cena de premiación, los autos fueron transportados a sus bases.Así pues, el CEO del Rally Maya México Benjamín de la Peña le dio no un adiós, sino un hasta luego a los participantes, a quienes espera en la próxima cita: la VI edición del Rally Maya México que arrancará en Valladolid en el 2019. Y refrendó el anunció del arranque en la histórica ciudad yucateca, frente a Alpha Alejandra Tavera Escalante presidenta municipal de Valladolid, quien estuvo presente en la cena de premiación.