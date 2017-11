Home >> Noticias

McLaren disputa su última carrera con las unidades de potencia Honda

Otra temporada llega a su fin y Abu Dhabi es un circuito fantástico para echar el telón. Hay un ambiente único – da la sensación de que el año ha pasado volando, pero también hay una sensación de final y el equipo entero, que ha trabajado tan duro todo el año, está con ganas de que llegue el parón de invierno. Por estos motivos, el equipo entero quiero hacerlo bien en la última carrera de la temporada, y suele ser una carrera divertida porque todo el mundo quiere acabar con buena nota.



Yas Marina es más complicado para nosotros que Brasil. Tuvimos un inesperado buen resultado en Interlagos, pero anticipamos un reto mayor en Abu Dhabi. El equipo entero quiere acabar por todo lo alto, así que estamos trabajando duro para extraer todo el rendimiento que le queda al MCL32. La clasificación es crucial en este trazado porque no es fácil adelantar, así que es importante acertar con la puesta a punto lo antes posible durante el fin de semana.



Competir en este circuito es una manera muy especial de terminar la temporada – pilotar con la puesta de sol y luego de noche, con condiciones que van cambiando continuamente, es interesante para los pilotos, y estoy seguro de que los coches de este año serán muy divertidos para pilotar en este trazado. Estoy con ganas y espero que podamos terminar la temporada con un buen resultado para recompensar los esfuerzos de todo el equipo este año

Es bueno terminar la temporada en un circuito que conozco bien después de pilotar en un par de circuitos que eran nuevos para mí. He pilotado varias veces en el Yas Marina Circuit – en tests y también en GP2, y he ganado aquí dos veces, por lo que guardo buenos recuerdos. Estoy con ganas de enfrentarme a él en un auto de Fórmula 1 – es un circuito técnico y complicado pero, a la vez, gratificante y es bastante difícil adelantar por su configuración.



Pilotar con el paso del día a la noche no es algo que haya hecho mucho en Abu Dhabi porque los horarios en la GP2 son distintos, pero pilotar a medida que baja el sol tiene buena pinta. Me gusta competir en este circuito y hay una sensación especial en este Gran Premio. Es una mezcla extraña entra esa sensación de final de curso y mucha expectación de cara al fin de semana antes de que todo el mundo se marche de vacaciones y empiece a trabajar sobre el auto del año que viene.



Este año ha estado lleno de altibajos para nosotros. Yo he tenido un inicio complicado de temporada pero he trabajado muy duro con el equipo y creo que he dado un paso adelante. Estoy más cómodo que nunca al volante ahora y mi progresión en la segunda mitad de la temporada ha sido satisfactoria. Ha sido un año exigente pero también gratificante porque he aprendido mucho y no puedo esperar para ver qué depara el año que viene. Empujaremos para acabar el año por todo lo alto

Uno de los ciclos más difíciles para McLaren en la Fórmula 1 terminará este próximo fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi. Será la última carrera con Honda como proveedor de unidad de potencia, cuya alianza ha estado cargada de problemas de fiabilidad y rendimiento. Desafortunadamente esta fase de las dos marcas no fue igual de exitosa a la de los 80.".".