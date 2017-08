Home >> Noticias

Vettel se llevó la victoria y Ferrari logró el doblete con Räikkönen - Reporte Carrera - GP de Hungría

Posiciones Finales del Gran Premio de Hungría 2017

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:39.46.713 25 2. Kimi Räikkönen Ferrari + 0.9 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 12.4 15 4. Lewis Hamilton Mercedes + 12.8 12 5. Max Verstappen Red Bull + 13.2 10 6. Fernando Alonso McLaren + 71.2 8 7. Carlos Sainz Toro Rosso + 1 Vuelta 6 8. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 4 9. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 2 10. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 12. Jolyon Palmer Renault + 1 Vuelta 13. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 14. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 15. Pascal Wehrlein Sauber + 2 Vueltas 16. Marcus Ericsson Sauber + 2 Vueltas 17. Nico Hülkenberg Renault - No finalizaron: 18. Paul di Resta Williams - 19. Romain Grosjean Haas - 20. Daniel Ricciardo Red Bull -

El piloto alemán Sebastian Vettel logró el triunfo en el Gran Premio de Hungría tras una carrera muy complicada debido a algunos inconvenientes en su auto. Tarde perfecta para Ferrari gracias al segundo lugar de Kimi Räikkönen, logrando así el doblete en Budapest. El finlandés Valtteri Bottas completó el podio, mientras que su compañero en Mercedes AMG, Lewis Hamilton, finalizó cuarto.La partida no tuvo mayores inconvenientes para Sebastian Vettel, ya que defendió la pole position ante su compañero de equipo. Hasta la curva dos todo era tranquilidad, pero Max Verstappen excedió su frenada y para mala suerte de Red Bull, se llevó puesto a su compañero de equipo, el australiano Daniel Ricciardo. Esta acción generó el ingreso del Safety Car a la pista. Posteriormente en la vuelta siete se reanudó la competencia.Vettel fue distanciándose de su compañero de equipo progresivamente. Todos los pilotos estaban en una estrategia a una sola detención, siendo los Mercedes los primeros en detenerse, Bottas y Hamilton, mientras que uno y dos giros después lo hicieron los pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen.Esto le permitió a Max Verstappen tomar el liderato de la carrera y extender el stint hasta la vuelta 42, pero su esfuerzo se fue al traste tras una penalización de 10s por la colisión con Daniel Ricciardo, pero su ritmo fue muy fuerte al final de la carrera.Una vez retomó el liderato, Sebastian Vettel no se sintió cómodo con el auto y sufrió hasta el final la presión de Kimi Räikkönen. El finlandés insistentemente le dijo al equipo que contaba con mejor ritmo, pero finalmente tuvo que conformarse con el segundo lugar. Entretanto los Mercedes se fueron acercando, primero con Valtteri Bottas, pero en la parte final de la carrera Lewis Hamilton era más rápido.Debido a esto el equipo le ordenó a Bottas que dejara pasar a Hamilton para que el británico intentara pasar a Räikkönen y le dio diez vueltas para hacerlo, pero no ocurrió. En un gesto deportivo y caballeroso, antes de cruzar la meta Lewis Hamilton le devolvió la posición a Valtteri Bottas y de paso el podio. Muy buena acción por parte del tricampeón, quien actualmente está luchando el título con Sebastian Vettel, quien se llevó el triunfo en Hungaroring.El quinto lugar quedó en manos de Max Verstappen, quedando a tan solo 0.391 de Lewis Hamilton. Gran carrera de Fernando Alonso terminando en el sexto puesto, en un circuito que favoreció las características del McLaren MCL32. Su compatriota Carlos Sainz fue séptimo y ambos sostuvieron un intenso duelo tras la reanudación de la carrera.El mexicano Sergio Pérez fue octavo, siendo seguido por su compañero de equipo el francés Esteban Ocon. Finalmente el top 10 fue completado por el belga Stoffel Vandoorne, garantizando el último punto para McLaren.Fuera de los puntos quedaron Daniil Kvyat, Jolyon Palmer, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson y Nico Hülkenberg.No finalizaron la carrera Paul di Resta (reemplazando desde ayer a Felipe Massa), Romain Grosjean y Daniel Ricciardo.Con los resultados de este GP de Hungría, Sebastian Vettel lidera el campeonato con 202 puntos. En el segundo lugar queda Lewis Hamilton con (188), tercero Valtteri Bottas (169), cuarto Daniel Ricciardo (117), quinto Kimi Räikkönen (116), sexto Max Verstappen (67), séptimo Sergio Pérez (56), octavo Esteban Ocon (45), noveno Carlos Sainz (35) y décimo Nico Hülkenberg (26).En el campeonato de constructores, Mercedes está adelante con 357 puntos, segundo Ferrari (318), tercero Red Bull (184), cuarto Force India (101), quinto Williams (41), sexto Toro Rosso (39), séptimo Haas (29), octavo Renault (26), noveno McLaren (11) y décimo Sauber (5) .Ahora la Fórmula 1 entrará en un receso de cuatro semanas debido a las vacaciones de verano. La decimosegunda válida del campeonato se realizará del 25 al 27 de agosto en el mítico Circuito de Spa-Francorchamps, sede del GP de Bélgica.El próximo martes y miércoles en este mismo Circuito de Hungaroring, la Fórmula 1 tendrá su segundo test colectivo de la temporada. Los mantendremos informados.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría:Todos los autos inician sin problemas.Partida limpia. Vettel adelante y Räikkönen de escolta. Toque entre los Red Bull. Ricciardo fuera. Safety Car.Ricciardo se baja del auto. Dice que espera que el toque no haya sido con su compañero de equipo.Bajo investigación la maniobra entre Ricciardo y Verstappen. Dirección de carrera reporta aceite a la salida de la curva 3.Siguen las labores de limpieza.El Safety Car abandonará la pista.Se reanuda la carrera. Hamilton intentó pasar a Verstappen, pero el de Red Bull defiende el P4.Vettel se aleja de Räikkönen le impide activar DRS. Está a 1.4s. Penalización de 10 segundos para Verstappen por colisión con Ricciardo.Vettel se despega de Räikkönen. Ya son 2s sobre su compañero de equipo. Vandoorne bajo presión de Ocon, Palmer y Hülkenberg por el P9.Buen ritmo de Alonso en el P7. Pérez comienza a acercarse.Incidente entre Alonso y Sainz durante el Safety Car. Los comisarios toman nota.Alonso ya tiene la presión de Pérez por el P7.Hamilton en el P5 a 2.2s de Verstappen.Paul di Resta quien reemplaza a Felipe Massa, está en el P17.Bajo investigación incidente entre Sainz y Alonso durante el reinicio de la carrera.Hamilton récord en S1. Comienza a acercarse nuevamente a Verstappen. Gap de 1.8s.Vettel, Räikkönen, Bottas y Hamilton, los únicos en 1:22.La diferencia entre Vettel y Räikkönen es de 3s.No hay medidas en contra de Sainz y Alonso por incidente en la curva 1 tras reinicio.Renault le ordena a Palmer que deje pasar a Hülkenberg, ya que no lleva el mismo ritmo.Vettel a 2.2s de Räikkönen.Grosjean en pits. Tiene pinchazo. Le ordenan a Grosjean detener el auto tras salir de boxes. Uno de sus neumáticos no quedó bien asegurado.Hülkenberg se acerca a Ocon por el P10.Vettel perdiendo gradualmente diferencia. Está a 1.9s de Räikkönen.Alonso se acerca gradualmente a Sainz por el P6. Está a 1.6s.Vettel reporta algún inconveniente con el volante. Pierde algo de ritmo.Al ser liberado de forma insegura, Grosjean será investigado tras la carrera.Vettel reporta que el volante se está yendo hacia la izquierda cuando está en la recta.Presiona Hülkenberg a Ocon por el P10. Gap de 0.7s.Hamilton a 1.5s de Verstappen. Cada vez más cerca del piloto de Red Bull.Vettel le saca vuelta a Ericsson y Wehrlein. Hamilton sigue atacando. Está a 1.2s. de Verstappen.Bottas en pits. Se demoran un poco en su detención.Hamilton en pits. Tanto él como su compañero salen con blandos.Verstappen con mejor ritmo de que los Ferrari. Es 1s más veloz. Está P3 de momento. Vettel en pits. Sale con blandos.Räikkönen en pits. Vettel sale por delante de Kimi. Gap de tan solo 1s.Pérez en pits. Sale en el P12.Detención lenta de Force India para Pérez frustra un intento de 'undercut' sobre Sainz y Alonso. Alonso y Sainz en pits. Salen juntos. Duelo de españoles. Fernando presiona por todos lados.Hamilton con todo sobre Bottas. Está a 0.9s por el P4.Sigue el duelo Alonso-Sainz. Fernando lo pasa en la curva 3.Ferrari sospecha que hay problemas en la suspensión en el auto de Vettel. Le dice que evite los bordillos altos.Bottas se acerca a Räikkönen por el P3. Entretanto Kimi está a 1.6s de Vettel.Verstappen sigue en el P1 a una diferencia de 10.3s de Vettel. Compuesto súperblando.Räikkönen presiona a Ferrari. No quiere que Mercedes se acerque y lo deje en una situación incómoda.Verstappen y Vandoorne en pits. Vettel recupera el liderato.Räikkönen a 1.3s de Vettel.Hamilton con todo sobre Bottas. Está a 1.1s, muy cerca de activar DRS.Hamilton le sugiere a Mercedes que Bottas lo deje pasar. Valtteri es P3.Hamilton tomó el P3 luego que Bottas lo dejara pasar en la curva 1. Hamilton va con todo por Ferrari. Räikkönen es el primer objetivo de Lewis. Lo tiene a 2.2s.Räikkönen a 1.1s de Vettel. Hamilton a 1.8s de Räikkönen.Hamilton a 1.5s de Räikkönen. Kimi a 1.3s de Vettel. Todo puede pasar.Räikkönen bajo presión de Hamilton. No quería que esto pasara y se lo había pedido a Ferrari.Hamilton a 1s de Räikkönen. Al límite de activar DRS.Räikkönen a 1s de Vettel. Gap entre Vettel y Hamilton es de tan solo 2.3s.Mercedes le da 5 vueltas a Hamilton para que pueda pasar a Räikkönen. Si no sucede, le devolverá la posición a Bottas.Räikkönen ya tiene DRS. Muy cerca de Vettel. Se aleja de Hamilton a 1.5s. Tráfico para Vettel y Räikkönen. Kimi a 0.7s de Sebastian. Carrera al 'rojo' vivo.Hamilton conectado a Räikkönen. Ambos tienen DRS habilitado.Vettel, Räikkönen y Hamilton lidiando con el tráfico.Salida de pista de Verstappen en la curva 11. Venía recuperando tiempo. Está a 6.4s de Bottas por el P5.Mercedes le da otras cinco vueltas a Hamilton. Sinceramente el equipo no le quitará la posición, más peleando el campeonato con Vettel.Hamilton ya está sobre Räikkönen. Kimi hace todo lo posible para conectarse. Lewis leve salida de pista en curva 5.Pérez se acerca a Sainz por el P7. Gap de 1.3s.Vettel abre diferencia sobre Räikkönen. Gap de 1.6s.Magnussen sacó progresivamente de la pista a Hülkenberg. Vettel se aleja. Está a 2s de Räikkönen. Kimi sigue bajo presión de Hamilton.Le piden a Paul di Resta que se retire. Problemas en el auto.Räikkönen se acerca de nuevo a Vettel y se aleja de Hamilton. Está a 1.5s y 1.4s respectivamente. Verstappen con todo sobre Bottas. Le descuenta 1s. Está a 3.5sVerstappen a 2.2s de Bottas. El P4 está en disputa.Räikkönen a 1.1s de Vettel. Verstappen ahora a 1.1s de Bottas.Alonso sólido en el P6. Verstappen ya está sobre Bottas.Bottas tiene poco de que preocuparse. Verstappen tiene penalización de 10s por colisión con Ricciardo.Vandoorne presiona a Ocon por el P9. Gap de 0.7s. Alonso marca la vuelta más rápida.¡Última vuelta en Budapest! Victoria de Sebastian Vettel (Ferrari) en el GP de Hungría. Hamilton le devolvió la posición a Bottas antes de cruzar la meta. Valtteri P3 y podio. Un gesto de caballero el de Hamilton a pesar de estar peleando el campeonato con Vettel, quien acaba de ganar. 2º Kimi Räikkönen (Ferrari), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Fernando Alonso (McLaren), 7º Carlos Sainz (Toro Rosso), 8º Sergio Pérez (Force India), 9º Esteban Ocon (Force India) y 10º Stoffel Vandoorne (McLaren).Fernando Alonso registró la vuelta más rápida con 1:20:182 en el giro 69.