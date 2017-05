Publicidad

Vettel se lleva la victoria y quiebra racha negativa de Ferrari en el Principado - Reporte Carrera - GP de Mónaco

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:44.44.340 25 2. Kimi Räikkönen Ferrari + 3.1 18 3. Daniel Ricciardo Red Bull + 3.7 15 4. Valtteri Bottas Mercedes + 5.5 12 5. Max Verstappen Red Bull + 6.1 10 6. Carlos Sainz Toro Rosso + 12.0 8 7. Lewis Hamilton Mercedes + 15.8 6 8. Romain Grosjean Haas + 18.1 4 9. Felipe Massa Williams + 19.4 2 10. Kevin Magnussen Haas + 21.4 1 Pilotos sin puntos: 11. Jolyon Palmer Renault + 22.7 12. Esteban Ocon Force India + 23.7 13. Sergio Pérez Force India + 39.0 No finalizaron: 14. Lance Stroll Williams - 15. Daniil Kvyat Toro Rosso - 16. Stoffel Vandoorne McLaren - 17. Marcus Ericsson Sauber - 18. Fernando Alonso McLaren - 19. Pascal Wehrlein Sauber - 20. Nico Hülkenberg Renault -

El alemán Sebastian Vettel logró la victoria en el Gran Premio de Mónaco, rompiendo una larga sequía de triunfos para la Scuderia Ferrari en el Principado, más exactamente desde hace 16 años con Michael Schumacher. La segunda posición fue para el finlandés Kimi Räikkönen, logrando así el doblete para el equipo italiano. El podio monegasco fue completado por el australiano Daniel Ricciardo.La partida fue tranquila y no hubo ningún incidente, situación realmente anormal en este trazado por sus características y antecedentes. Kimi Räikkönen defendió la pole position y comenzó a marcar un fuerte ritmo al igual que su compañero de equipo Sebastian Vettel.Ante la paridad de ritmo entre los pilotos de Ferrari, solo las detenciones en boxes marcarían el destino final de la carrera y efectivamente así sucedió. El equipo llamó a boxes a Kimi Räikkönen en la vuelta 35, mientras que Sebastian Vettel ingresó en el giro 40. El alemán realizó esas cinco vueltas adicionales en el mismo ritmo de clasificación y fueron suficientes para salir por delante de Kimi. Desde allí Sebastian tomó el liderato y de esta forma se llevó la victoria. Nada bien le cayó a Kimi Räikkönen este segundo lugar y seguramente lo conversará con el equipo.El tercer puesto quedó en manos de Daniel Ricciardo, quien en una estrategia similar a la de Sebastian Vettel, superó tras la detención en pits a Valtteri Bottas y Max Verstappen, quienes finalizaron en el cuarto y quinto lugar.Gran carrera del español Carlos Sainz, quien defendió el sexto lugar obtenido en la clasificación y pudo resistir la presión de Lewis Hamilton. El piloto británico desde el decimotercer lugar, fue recuperando posiciones y fue el último en detenerse en boxes. Al final se llevó el sexto puesto, minimizando los daños en cuanto a la lucha por el campeonato con Sebastian Vettel.Resultado positivo para los pilotos de Haas esta tarde en Monte Carlo. El francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen terminaron en el octavo y décimo puesto. En medio de ellos quedó el brasilero Felipe Massa (Williams).El piloto mexicano Sergio Pérez cortó una seguidilla de 15 Grandes Premios en los puntos. En la vuelta 72 intentó realizar una maniobra de adelantamiento en La Rascasse sobre Daniil Kvyat, pero terminó llevándose por delante al ruso. Esta maniobra está siendo investigada por los comisarios.En la vuelta 61 un incidente entre Jenson Button y Pascal Wehrlein dejó al piloto alemán contra la barrera de protección saliendo de la curva Portier. Afortunadamente salió ileso el piloto de Sauber. Esto generó el ingreso del Safety Car.Con los resultados de este GP de Mónaco, Sebastian Vettel lidera el campeonato con 129 puntos. En el segundo lugar está Lewis Hamilton (104), tercero Valtteri Bottas (75), cuarto Kimi Räikkönen (67), quinto Daniel Ricciardo (52), sexto Max Verstappen (45), séptimo Sergio Pérez (34), octavo Carlos Sainz (25), noveno Felipe Massa (20) y décimo Esteban Ocon (19).En el campeonato de constructores, ahora Ferrari lidera con 196 puntos, segundo Mercedes (179), tercero Red Bull (97), cuarto Force India (53), quinto Toro Rosso (29), sexto Williams (20), séptimo Renault (14), octavo Haas (14), noveno Sauber (4) y décimo McLaren (0).La próxima válida se realizará del 9 al 11 de junio en el Circuito Gilles Villeneuve, sede del GP de Canadá.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Mónaco:Todos los autos inician sin inconvenientes. Jenson Button partirá desde el pit lane.¡Todo listo! ¡Inicia la carrera! Partida limpia. Kimi mantiene el P1. Ricciardo ataca a Verstappen. Hamilton sube al P12. Kvyat cae a P11.Vettel intenta no desconectarse de Räikkönen. Gap de 1.3s.Los Ferrari se van distanciando de Bottas. Gap de 3.4s.Pérez presionando a Sainz por el P6. Activa DRS.Wehrlein fue liberado de forma insegura sobre Button. Es investigado por los comisarios.La diferencia entre Räikkönen y Vettel es de 1.7s.Hamilton no tiene de momento el ritmo esperado. Está P12 a 2s de Kvyat. Lo presiona Vandoorne.Räikkönen comienza a alejarse de Vettel. Está a 2s de su compañero y a 5.1s de Bottas.Se estabiliza la diferencia entre Sainz P6 y Pérez P7 en 1.6s.Hülkenberg se acerca a Magnussen por el P9. Gap de 1.1sHamilton en una isla. Está en el P2 a 2s de Kvyat. Lo tiene complicado el británico.Kimi sólido en el P1 a 2.4s de Sebastian.Penalización de 5s para Wehrlein por ser liberado de forma insegura en el pit lane.Hamilton gira 1.2s por vuelta más lento que Räikkönen.Vettel se acerca a Räikkönen. Gap de 1.5s.Problemas en la unidad de potencia Renault. Retiro para Nico Hülkenberg.Pérez en pits. Venía con problemas en el alerón delantero.Bandera amarilla en el sector 2. Se genera mientras remueven el auto de Hülkenberg.Pista libre. Ocon presionando a Massa por el P12.Vettel se mantiene a 1.5s de Räikkönen.Pérez es contenido por Stroll en el P16. Muy complicado, ahora prácticamente imposible adelantar aquí.Vettel a 1.0s de Räikkönen.Räikkönen va perdiendo ritmo. Vettel lo tiene a cerca de activación de DRS.Hamilton se queja por la falta de adherencia. Está P10 a 1.6s de Kvyat.Ericsson con problemas en La Piscina. No está cómodo con el auto.Räikkönen y Vettel doblarán a Button y Wehrlein, los primeros en carrera.Bottas se acerca Vettel. Gap cae a 1.5s.Button cede el paso a Räikkönen, Vettel y Bottas. Nada fácil sortear el tráfico con estos autos.Verstappen casi pierde el auto saliendo de La Piscina. Tuvo que cortar la chicana.Pérez está en el P16. Sigue atrás de Stroll, bloqueado.Hamilton se acerca a Kvyat por el P9. Gap de 0.9s.Verstappen cada vez más cerca de Bottas por el P3. Ricciardo aprieta para unirse.Verstappen en pits. Sale con súperblandos.Bottas en pits. Pérez pasa a Stroll.Räikkönen en pits. Es el momento de Vettel para apretar.Ricciardo volando. Estas vueltas son claves para intentar ganarle la posición a Bottas y Verstappen.Tiempazo de Vettel. Está en vueltas de clasificación. De seguir así, saldrá por delante de Kimi.Sainz en pits.Ricciardo en boxes. Daniel salió por delante de Verstappen y Bottas.Vettel ingresa a pits. Estará muy apretado con Kimi. Sebastian sale por delante de Räikkönen. El alemán es el nuevo líder de carrera.Pérez conectado a Palmer por el P12. Checo hace todo lo posible para entrar en los puntos.Pérez pasa a Palmer. Es P12 el mexicano. Fuerte duelo con el británico en el sector 2.Palmer en pits.Vandoorne en boxes.Hamilton es el único que no se ha detenido. Marcha en el P6.La diferencia entre Vettel y Räikkönen es de 6.7s.Hamilton en pits. Sale con súperblandos y se reincorpora en el P7 por delante de Grosjean.Kimi se resigna, ya no lleva el mismo ritmo y además tiene 5 vueltas más de uso en los neumáticos respecto a Vettel.Fuerte ritmo de Hamilton. Es 0.5s más veloz que Sainz por vuelta. Gap de 9.2s y bajando.La diferencia entre Vettel y Räikkönen es de 10.2s.Pérez apretando. Se acerca a Vandoorne por el P10. Gap de 1.8s. El mexicano gira 0.7s más veloz por vuelta.Verstappen conectado a Bottas por el P4. Gap de 0.9s.Ricciardo se va acercando a Räikkönen. Kimi se está durmiendo. Gap de 3.2s.Le advierten a los pilotos que una tapa de alcantarilla puede estar generando pinchazos en la curva 1.El año pasado tuvieron que ser soldadas allí mismo, tras los mismos inconvenientes en pruebas libres.Ricciardo le descuenta casi la mitad de la diferencia a Räikkönen. Gap de 1.6s por el P2.Pérez a 1.1s de Vandoorne.Bottas mantiene a raya a Verstappen por el P4. Gap de 1.0s.Hamilton conectado a Sainz por el P6. Fuerte presión para el piloto español.Pérez casi impacta con Wehrlein al final del túnel. Muy molesto el mexicano con el alemán.Safety Car. Colisión saliendo de Portier. Auto de costado. Es el de Wehrlein. Button intentó adelantar a Wehrlein en Portier, el neumático delantero izquierdo de McLaren sirvió de catapulta.Wehrlein dice por radio que está bien. ¡Gracias a Dios!.Wehrlein ya está fuera del auto. Sale caminando, está aparentemente bien el piloto de Sauber. Massa en boxes.Sergio Pérez en pits.Cae dramáticamente la temperatura en los neumáticos. Sigue el Safety Car en pista. En período de Safety Car, Ericsson impacta su auto en Sainte Devote. Retiro para el sueco. Mal día para Sauber.El Safety Car abandonará la pista en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Ricciardo le pegó al muro pero puede seguir. Daniel sigue en carrera de milagro. El golpe fue fuerte en la suspensión delantera izquierda. Vandoorne queda fuera en la curva 1.Ricciardo tiene contenidos a Bottas y Verstappen. Se viene un gran duelo.Kvyat pasa a Pérez y baja al mexicano al P10.Hamilton presiona con todo a Sainz por el P6.Verstappen con todo sobre Bottas por el P4.Pérez se lanza de forma agresiva en La Rascasse e impacta a Kvyat. El ruso queda fuera de carrera.Sergio Pérez en pits y retiro de Lance Stroll.Bajo investigación la maniobra de Pérez sobre Kvyat.Vettel tranquilo a 3.5s de Räikkönen.Ricciardo bajo presión de Bottas y Verstappen. Sainz sigue aguantando a Hamilton. Vuelta rápida para Pérez. Está en el P13, en el último lugar en carrera.Ricciardo presiona a Räikkönen por el P2.¡Última vuelta en Monte Carlo! Victoria de Sebastian Vettel (Ferrari) en el GP de Mónaco. 2º Kimi Räikkönen (Ferrari), 3º Daniel Ricciardo (Red Bull), 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Carlos Sainz (Toro Rosso), 7º Lewis Hamilton (Mercedes), 8º Romain Grosjean (Haas), 9º Felipe Massa (Williams) y 10º Kevin Magnussen (Haas).Sergio Pérez registró la vuelta más rápida con 1:14:820 en el giro 76.