Sergio Pérez: ''Espero que podamos recuperarnos para sumar algunos buenos puntos''

La clasificación no salió como esperaba. Tuve que usar un segundo juego de neumáticos en la Q2 porque mi primera vuelta se eliminó debido a los límites de la pista, luego recuperé mi tiempo, pero esto ya afectó nuestra sesión. Fue una situación un poco extraña.



Cuando volví a ponerme en marcha, Kevin (Magnussen) se interpuso en mi camino en la curva 2, así que perdí algunas décimas porque tuve que ir muy fuerte en la curva y no pude recuperarme durante el resto de la vuelta. Desafortunadamente, no pude hacer mucho más. No fue una gran clasificación para mí. No tengo una gran sensación en el auto en este momento, pero mañana debería ser mejor, deberíamos tener un mejor ritmo y espero que podamos recuperarnos para sumar algunos buenos puntos

No sé exactamente qué sucedió, salí de boxes y no había energía en el auto, no pudimos arreglarlo. Intentamos todo lo que pudimos mientras estábamos en la pista, hablaré con el equipo y espero que todo se pueda arreglar. Es frustrante comenzar 10º mañana después de una clasificación tan positiva, parecíamos competitivos y teníamos un buen ritmo.



Aunque tenemos una ligera ventaja de puntos, siempre quieres empezar al frente, es difícil adelantar aquí y atravesar el tráfico, así que tendremos que tener paciencia. Mañana definitivamente va a ser interesante

Una sesión de clasificación que empezó con buenas sensaciones se le terminó atascando al equipo Red Bull. Primero fue Sergio Pérez al que se le acumularon los problemas en la segunda parte de la Qualy, quedó eliminado en la Q2 y largará mañana desde el P11, sumado a que no se ha encontrado cómodo con su auto en todo el fin de semana. Max Verstappen estaba para ser protagonista y resignó sus opciones temprano en la Q3 tras sufrir una perdida de potencia en su RB18.Al piloto mexicano ya le estaba costando encontrar el balance y su primer intento de vuelta rápida en Q2 le fue borrado por error y posteriormente en un nuevo intento se encontró con Magnussen y ya no pudo recuperar lo perdido durante la vuelta. Desde el garaje y sin poder defenderse vio como Ocon y Bottas lo dejaban por fuera de los 10 para luchar por la Pole.".Por su parte, el campeón del mundo había mostrado velocidad para pelear por la Pole Position, pero cuando iba por su segundo intento su RB18 tuvo una significativa perdida de rendimiento que no pudieron resolver en pista. Desde el 10º tendrá que ponerse en modo remontada en una pista estrecha y que no da muchas opciones de adelantamiento.".Ya habían avisado desde Red Bull que en las carreras que fueran menos competitivos iban a minimizar daños y ese parece el escenario para mañana. La ventaja que tienen en ambos campeonatos les da algo de tranquilidad.